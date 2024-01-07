ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

ВИДЕО: Реконструкция Смиховского вокзала за 4,14 миллиарда чешских крон начнется в этом году

Анастасия Князева
7 января 2024
12:00
1265
Модернизация Смиховского вокзала в Праге начнется в начале 2024 года и обойдется примерно в 4,14 млрд чешских крон без учета НДС. Железнодорожная администрация (SŽ) отремонтирует все пути и платформы вокзала, перестроит оба подземных перехода и продлит их под всем вокзалом. Платформы будут доступны для инвалидов благодаря новым лифтам. Работы для SŽ выполнит консорциум в составе Metrostav TBR, OHLA ŽS, Hochtief CZ и Elektrizace železnic Praha, который выиграл тендер. Об этом сообщил вчера ČTK пресс-секретарь SŽ Душан Гавенда.

Муниципалитет также планирует построить в Смихове транспортный терминал, объединяющий все виды общественного транспорта, а также построить парковку P+R. Городские советники уже утвердили тендер на строительство за 8 млрд крон.
 
«Началу основной фазы реконструкции предшествовал демонтаж части путей и оригинального пешеходного моста над станцией. Теперь пути будут полностью перестроены, три существующие платформы будут восстановлены и построена одна новая. Она будет использоваться в основном поездами в направлении Прага-Зличин и Гостивице», — сказал Гавенда.
 
Администрация отремонтирует подземные переходы, которые будут продлены под всей трассой до будущей парковки, инвестором которой является столица. Доступ на платформу будет безбарьерным. Проект также предусматривает строительство пешеходного моста в сторону улицы Радлицка, который позволит людям попасть на отдельные платформы, а также свяжет станцию с новым районом, строящимся в Смихове.
 
Мост через улицу Надражни после завершения реконструкции станет трехпутным. По задумке SŽ, он будет соединен с новым трехпутным мостом между Смиховом и Подскали, который заменит нынешний железнодорожный мост через Влтаву.
 
«Другой неотъемлемой частью строительства станет возведение современного терминала в Смихове, подрядчика которого уже ищет Пражский городской совет», — сказал Гавенда.
 
Терминал заменит автовокзал На Книжеци и будет включать в себя автостоянку P+R. Помимо станции для пригородных и дальних железнодорожных сообщений, он будет включать станцию метро и трамвая, а также станции городских и пригородных автобусных, троллейбусных и электробусных линий. К западу от вокзала построят автостоянка большой вместимости.
 
 Железнодорожный вокзал Смихов был открыт как второй крупный вокзал в Праге в 1862 году. Нынешнее здание вокзала было построено в 1950-х годах, первоначальные постройки не сохранились из-за разрушений во время Второй мировой войны. Вокзал является одним из самых оживленных железнодорожных узлов Праги, наряду с Главным вокзалом, с которым он был соединен через десять лет после своего создания, и вокзалом Масарика.
вокзал Чехия Прага

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
7 ЯНВАРЯ 2024
17080
О ПРАГЕ
16 САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ КАФЕ В ПРАГЕ
Чашка горячего ароматного кофе, приятная атмосфера заведения и хорошая компания — идеальное сочетание для неспешного...
17:00
7 ЯНВАРЯ 2024
21400
О ЧЕХИИ
5 ПОПУЛЯРНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ЧЕХИ ОХОТНО ТРАТЯТ ДЕНЬГИ
Если спросить самих чехов, то кто-то на одном дыхании выдаст вам 20 своих увлечений, а кто-то скажет, что ни одного...
15:30
7 ЯНВАРЯ 2024
4176
О ЧЕХИИ
ЧЕХИЯ ГЛАЗАМИ НАСТОЯЩЕГО ЗНАТОКА: ПРОЙДИТЕ НАШ ТЕСТ — ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!
Все мы знаем Чехию как страну великолепного пива, сказочных замков и уютных улочек. Но что, если вы знаете о ней чуть...
11:00
7 ЯНВАРЯ 2024
572
ШОППИНГ
В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЧЕХИИ ПОЯВИЛОСЬ 39 НОВЫХ БРЕНДОВ — БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
В прошлом году на чешский рынок розничной торговли вышло 39 новых брендов, что стало самым большим показателем за...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
21:00
Страхование имущества в Чехии
19:00
16 самых знаменитых кафе в Праге
17:00
5 популярных увлечений, на которые чехи охотно тратят деньги
15:30
Чехия глазами настоящего знатока: пройдите наш тест — проверьте себя!
14:00
Украинские беженцы в Чехии: они работают, не получают пособий и становятся все беднее
11:00
В прошлом году в Чехии появилось 39 новых брендов — больше всего за последние 10 лет
10:00
Бывший топ-менеджер Центробанка Чехии надеется, что дешевые ипотечные кредиты уйдут в прошлое
09:00
8 способов мотивировать себя изучать чешский язык
07:30
Как иностранцу в Чехии правильно выбрать медицинскую страховку
22:30
15 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык