С завтрашнего дня пражский городской транспорт внедряет изменения

Анастасия Князева 2 января 2024 20:30 1612

Пассажиров пражского общественного транспорта с 3 января ожидает несколько нововведений. Транспортная компания изменила маршруты некоторых автобусов, открыла новую линию и три новые остановки.