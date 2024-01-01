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С завтрашнего дня пражский городской транспорт внедряет изменения

Анастасия Князева
2 января 2024
20:30
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Пассажиров пражского общественного транспорта с 3 января ожидает несколько нововведений. Транспортная компания изменила маршруты некоторых автобусов, открыла новую линию и три новые остановки.
  • Автобусный маршрут 164 теперь будет обслуживать только маршрут от Sídliště Řepy до Malovanka, таким образом, участок от Sobín до Sídliště Řepy им обслуживаться не будет.  

  • Автобус 193 между остановками Na Strži и U Labutě будет следовать через Krčská, Budějovická, Brumlovka, Vyskočilova, Pod Dálnicí и Kačerov.  

  • Для движения между Sobín, Sídlištěm Řepy и Bílá Hora создается новый автобусный маршрут 214. 

  • Для маршрутов 209, 221 и 222 транспортная компания создала новую остановку Václava Špačka в обоих направлениях. 

  • Автобус № 224 будет останавливаться на остановках Bryksova и Sídliště Černý most.  

Транспортная компания также запланировала несколько ограничений, например трамваи № 6, 17, 93 и 94 не будут ходить между Штроссмайеровской площадью и Выставиште с 10 по 28 января. Рабочие демонтируют защитную раму на новом железнодорожном мосту у выставочного центра, под которым проходят трамваи.
транспорт Прага

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