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С завтрашнего дня пражский городской транспорт внедряет изменения
2 января 2024
20:30
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Пассажиров пражского общественного транспорта с 3 января ожидает несколько нововведений. Транспортная компания изменила маршруты некоторых автобусов, открыла новую линию и три новые остановки.
- Автобусный маршрут 164 теперь будет обслуживать только маршрут от Sídliště Řepy до Malovanka, таким образом, участок от Sobín до Sídliště Řepy им обслуживаться не будет.
- Автобус 193 между остановками Na Strži и U Labutě будет следовать через Krčská, Budějovická, Brumlovka, Vyskočilova, Pod Dálnicí и Kačerov.
- Для движения между Sobín, Sídlištěm Řepy и Bílá Hora создается новый автобусный маршрут 214.
- Для маршрутов 209, 221 и 222 транспортная компания создала новую остановку Václava Špačka в обоих направлениях.
- Автобус № 224 будет останавливаться на остановках Bryksova и Sídliště Černý most.
Транспортная компания также запланировала несколько ограничений, например трамваи № 6, 17, 93 и 94 не будут ходить между Штроссмайеровской площадью и Выставиште с 10 по 28 января. Рабочие демонтируют защитную раму на новом железнодорожном мосту у выставочного центра, под которым проходят трамваи.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM