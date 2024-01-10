Что изменится в Праге в 2024 году: от кольцевой дороги до трамвайных путей на Вацлавской площади

Именно верхняя часть станет решающим фактором. Здесь тоже должны быть посажены деревья и уложено новое покрытие, но в первую очередь должны быть проложены трамвайные пути. Трамвай вернется на Вацлавскую площадь спустя 40 лет, и линия пройдет от Виноградской улицы мимо Музея, затем по верхней части площади, где соединится с существующей линией на Йиндржишской улице. Реконструкция займет год или два.И снова речь идет о площади и давно запланированном преобразовании. О нем говорят уже более 20 лет. Станция метро Jiřího z Poděbrad была реконструирована, и весной должен открыться новый безбарьерный вход. Теперь должна наступить очередь собственно реконструкции важной зоны в Праге 3. Перестройка стоимостью почти 400 миллионов крон, по словам студии MCA, расширит пространство перед костелом, вместо асфальта будет уложено просадочное покрытие с гравийным слоем и созданы резервуары для сбора и хранения воды.Будут высажены новые деревья и создана аллея, отделяющая территорию от соседних дорог. Так было задумано при реализации исторического проекта в 1930-х годах. Будет добавлена инфраструктура, в том числе велосипедные стойки, устройства для распыления воды и питьевые фонтанчики, а детская площадка будет расширена и обновлена. Рынок перенесут, оставив свободным место перед школой.Пожалуй, нет в Праге места, где за последние месяцы или годы произошло бы столько событий. В прошлом году компания Penta завершила строительство по проекту всемирно известного архитектора Захи Хадид, который получил название Masaryčka. Перед зданием появилась новая площадь, а также обновленный вход в метро. Еще раньше было отремонтировано историческое здание вокзала, где вместо казино построили новый ресторан, перенесли туалеты и кассы, а сейчас реконструируют коридор у входа со стороны Гибернской, где должен быть магазин.В этом году начнутся работы, за которые отвечает железнодорожная администрация. Платформы будут реконструированы и получат новую большую вместимость. Здесь построят совершенно новую платформу, которая будет использоваться для железной дороги в аэропорт. Уже строится линия, которая помимо аэропорта будет вести в Кладно. В то же время над путями будет построена подвесная конструкция по проекту Jakub Cigler Architects, которая позволит попасть на Главный вокзал.Строительство здания на углу улиц Соколовска и Зенклова началось в 2014 году. Не то чтобы это был настолько сложный проект. Однако вокруг здания архитектора Йозефа Плескота разгорелись споры, и в итоге Прага 8, которая хотела иметь здесь ратушу, прервала проект. В прошлом году столица нашла применение Новой Пальмовке. Сюда переедет Агентство космических программ Европейского союза, или EUSPA. Сейчас оно располагается рядом с площадью Штроссмайера, но возможностей здания уже недостаточно. Поэтому на границе Карлина и Пальмовки снова начнется строительство.Из маленькой станции в большую. Такова трансформация, которая ожидает Смихов. Помимо реконструкции существующей станции, рядом с ней будет построен большой современный транспортный терминал. Строительство стоимостью 8 миллиардов крон должно начаться в этом году и завершиться в 2030 году. Терминал должен стать местом встречи железнодорожного и пригородного транспорта дальнего следования, а также автобусов, так как автовокзал будет перенесен сюда с нынешней станции На Книжеци.Здесь будет автостоянка, парковка для велосипедов, а люди смогут легко пересаживаться на метро, трамвай или троллейбус. Вместе с этим должна быть обновлена улица Надражни. Все это под руководством студии A69. Проект может быть готов в 2026 году.Тема транспортного кольца — внутреннего и внешнего — актуальна уже несколько десятилетий. Трудно даже поверить, что в этом году дело может сдвинуться с мертвой точки. На этот раз речь идет о внешнем, Пражском кольце. В этом году должно начаться строительство участка между Беховице и автомагистралью D1, так называемого участка 511. Когда он будет завершен, появится прямое соединение между автомагистралями D1 и D11, и людям не придется заезжать вглубь Праги, минуя Спожилов и Йижни спойку, которые являются конечной точкой маршрута.Инвестиционная акция Министерства транспорта принесет городу ряд преимуществ. Например, под Почерницким прудом будет создана новая среда обитания для птиц и место для прогулок. Пражская окружная дорога пока не будет завершена. Северная часть все еще отсутствует. Строительство кольцевой дороги ведется с 1980-х годов.