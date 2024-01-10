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Что изменится в Праге в 2024 году: от кольцевой дороги до трамвайных путей на Вацлавской площади
10 января 2024
15:30
817
Зачастую подготовка таких объектов занимает до 20 лет. В этом году должны приступить к их реализации. Посмотрите, насколько лучше станет Прага.
Это проекты, о которых в столице говорят уже давно. То, что они до сих пор не реализованы, объясняется спорами, длительной подготовкой и еще более длительными процессами получения разрешений. Хотя последнее вряд ли изменится даже в 2024 году, многие проекты уже близки к завершению. Посмотрите, что сдвинется с места в Праге в наступившем году.
Вацлавская площадь. Начало преобразования с трамвайными путями
О преобразовании одной из самых важных площадей говорят с 2005 года. К двадцатилетнему юбилею мы подошли без успешных итогов. Но нельзя сказать, что за все эти годы ничего не произошло. Преобразование нижней части площади началось в 2020 году и завершилось через два года. Были высажены липы, на площади появился новый фонтан и мощение.
Вацлавская площадь. Начало преобразования с трамвайными путями
Именно верхняя часть станет решающим фактором. Здесь тоже должны быть посажены деревья и уложено новое покрытие, но в первую очередь должны быть проложены трамвайные пути. Трамвай вернется на Вацлавскую площадь спустя 40 лет, и линия пройдет от Виноградской улицы мимо Музея, затем по верхней части площади, где соединится с существующей линией на Йиндржишской улице. Реконструкция займет год или два.
Йиржи из Подебрад. Реконструкция должна была начаться к концу 2023 года
Будут высажены новые деревья и создана аллея, отделяющая территорию от соседних дорог. Так было задумано при реализации исторического проекта в 1930-х годах. Будет добавлена инфраструктура, в том числе велосипедные стойки, устройства для распыления воды и питьевые фонтанчики, а детская площадка будет расширена и обновлена. Рынок перенесут, оставив свободным место перед школой.
Вокзал Масарика. К станции будут добавлены два новых пути. Они будут вести к аэропорту
Пожалуй, нет в Праге места, где за последние месяцы или годы произошло бы столько событий. В прошлом году компания Penta завершила строительство по проекту всемирно известного архитектора Захи Хадид, который получил название Masaryčka. Перед зданием появилась новая площадь, а также обновленный вход в метро. Еще раньше было отремонтировано историческое здание вокзала, где вместо казино построили новый ресторан, перенесли туалеты и кассы, а сейчас реконструируют коридор у входа со стороны Гибернской, где должен быть магазин.
В этом году начнутся работы, за которые отвечает железнодорожная администрация. Платформы будут реконструированы и получат новую большую вместимость. Здесь построят совершенно новую платформу, которая будет использоваться для железной дороги в аэропорт. Уже строится линия, которая помимо аэропорта будет вести в Кладно. В то же время над путями будет построена подвесная конструкция по проекту Jakub Cigler Architects, которая позволит попасть на Главный вокзал.
Пальмовка. Здание Новой Пальмовки спроектировано архитектором Йозефом Плескотом
Строительство здания на углу улиц Соколовска и Зенклова началось в 2014 году. Не то чтобы это был настолько сложный проект. Однако вокруг здания архитектора Йозефа Плескота разгорелись споры, и в итоге Прага 8, которая хотела иметь здесь ратушу, прервала проект. В прошлом году столица нашла применение Новой Пальмовке. Сюда переедет Агентство космических программ Европейского союза, или EUSPA. Сейчас оно располагается рядом с площадью Штроссмайера, но возможностей здания уже недостаточно. Поэтому на границе Карлина и Пальмовки снова начнется строительство.
Железнодорожная станция Смихов
Из маленькой станции в большую. Такова трансформация, которая ожидает Смихов. Помимо реконструкции существующей станции, рядом с ней будет построен большой современный транспортный терминал. Строительство стоимостью 8 миллиардов крон должно начаться в этом году и завершиться в 2030 году. Терминал должен стать местом встречи железнодорожного и пригородного транспорта дальнего следования, а также автобусов, так как автовокзал будет перенесен сюда с нынешней станции На Книжеци.
Здесь будет автостоянка, парковка для велосипедов, а люди смогут легко пересаживаться на метро, трамвай или троллейбус. Вместе с этим должна быть обновлена улица Надражни. Все это под руководством студии A69. Проект может быть готов в 2026 году.
Пражская кольцевая дорога
Тема транспортного кольца — внутреннего и внешнего — актуальна уже несколько десятилетий. Трудно даже поверить, что в этом году дело может сдвинуться с мертвой точки. На этот раз речь идет о внешнем, Пражском кольце. В этом году должно начаться строительство участка между Беховице и автомагистралью D1, так называемого участка 511. Когда он будет завершен, появится прямое соединение между автомагистралями D1 и D11, и людям не придется заезжать вглубь Праги, минуя Спожилов и Йижни спойку, которые являются конечной точкой маршрута.
Инвестиционная акция Министерства транспорта принесет городу ряд преимуществ. Например, под Почерницким прудом будет создана новая среда обитания для птиц и место для прогулок. Пражская окружная дорога пока не будет завершена. Северная часть все еще отсутствует. Строительство кольцевой дороги ведется с 1980-х годов.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
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