Сколько будет стоить срочный ремонт Либеньского моста? Политики опоздали с решением

Во время осмотра Либеньского моста после сильных январских морозов было обнаружено, «что несущие металлические пластины, обеспечивающие функциональность всей системы, находятся вне своего правильного положения, а бетон опорных элементов разрушается». Поэтому мост был частично закрыт на прошлой неделе в четверг, 11 января. Сейчас TSK работает над укреплением моста и другими мерами, чтобы возобновить движение по всей длине конструкции.



«Мы еще не подсчитали расходы, даже в общих чертах», — сказала Nokinky пресс-секретарь TSK Барбора Лишкова, добавив, что специалисты все еще работают над тем, как должна выглядеть опорная конструкция.



А что с мостом? Политики не смогли прийти к соглашению

О том, что мост, построенный в 1928 году и ни разу не ремонтировавшийся, находится в плохом, даже аварийном состоянии, говорят уже много лет. Вина за сложившуюся ситуацию и дополнительные расходы для карманов налогоплательщиков лежит на многолетней неспособности пражских политиков договориться, ремонтировать ли мост или снести его и построить копию.



Либеньский мост — больной вопрос для пражских политиков. Но его можно было отремонтировать еще много лет назад.



Снос и строительство нового моста, вероятно, было бы самым дешевым решением. Когда в 2018 году за этот вариант выступал Петр Долинек (ČSSD), бывший заместитель мэра Праги по транспорту, речь шла о сумме около 600 миллионов крон. Сегодня она была бы больше, учитывая рост цен на рабочую силу и материалы. В то время этот вариант поддерживали и эксперты.



С другой стороны, из-за исторической значимости уникального моста в стиле кубизма он был отвергнут частью муниципальной коалиции и инициативой «Либеньский мост не сносить и не расширять», которую поддержал Адам Шейнхерр, заместитель мэра по транспорту в период с 2018 по 2023 год.



Предыдущая администрация Праги во главе со Зденеком Гржибом, нынешним заместителем по транспорту, решила реконструировать мост и объявила тендер на поиск подрядчика — консорциума компаний во главе с Metrostav TBR, состоящего из Metrostav и компаний SATRA и SHP. Стоимость реконструкции была предложена в размере 2,1 миллиарда крон.

По плану того времени, арочные конструкции первоначального моста должны были быть сохранены и соединены с новыми конструкциями моста, не нарушая его исторического характера.



Из-за худшего технического состояния, чем предполагалось изначально, в 2023 году план был изменен и была предусмотрена более масштабная реконструкция. Согласно текущему плану, в итоге будет снесен весь мост, за исключением опор, на которых впоследствии будет построена копия оригинального моста.



Для той части, которая сейчас находится в крайне запущенном состоянии и закрыта, планируется построить совершенно новую конструкцию. Несмотря на больший объем работ, согласно более раннему заявлению директора TSK Йозефа Синчака, цена, а именно предложенные 2,1 миллиарда, не изменится.



Так ли это будет на самом деле, остается под вопросом, в том числе с учетом текущих расходов, вызванных многолетними колебаниями и неспособностью решить проблему технического состояния моста.