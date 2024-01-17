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Пражское руководство требует аудита тендера на метро D
23 января 2024
23:00
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По словам заместителя мэра по транспорту Зденека Гржиба, отменять весь контракт не планируется, поскольку тендерная документация в порядке. На прошлой неделе Управление по защите конкуренции (ÚOHS) признало недействительным решение о выборе победителя тендера, которым стал консорциум компаний Subterra и Hochtief, из-за недостаточного количества документов.
Сегодняшний шаг советников стал реакцией на решение управления ÚOHS, которое проверит процедуру DPP при выборе компании-победителя. «Аудит будет поручен Наблюдательному совету на его следующем заседании 31 января», — сказал он далее.
Решение прокуратуры еще не окончательное, и DPP подаст на него апелляцию. Гржиб также отметил, что это касается только выбора подрядчика, а не всего тендера, который был правильно присужден в соответствии с предыдущим решением антимонопольного органа. «Контракт, конечно, не будет аннулирован», — сказал заместитель мэра.
На прошлой неделе ведомство отменило решение о выборе подрядчика, заявив, что в документации победившего объединения отсутствуют документы, подтверждающие опыт работы некоторых членов профессионального коллектива, за который были выставлены баллы участникам конкурса при оценке. Компания не согласна с этим мнением, утверждая, что у нее запросили документы сверх установленных законом требований. Subterra также не согласна с решением Управления, в то время как Porr, которая была исключена из конкурса и подала жалобу в Управление, приветствует его.
В настоящее время антимонопольное ведомство ведет еще одно административное производство — по жалобе на отстранение от участия в тендере PVM Metro DII. Строительство новой линии пражского метро началось в 2022 году, в настоящее время строится километровый участок между станциями Pankrác и Olbrachtova. Первоначальная дата завершения строительства — 2029 год, но из-за споров она, вероятно, будет перенесена на более поздний срок.
Решение прокуратуры еще не окончательное, и DPP подаст на него апелляцию. Гржиб также отметил, что это касается только выбора подрядчика, а не всего тендера, который был правильно присужден в соответствии с предыдущим решением антимонопольного органа. «Контракт, конечно, не будет аннулирован», — сказал заместитель мэра.
На прошлой неделе ведомство отменило решение о выборе подрядчика, заявив, что в документации победившего объединения отсутствуют документы, подтверждающие опыт работы некоторых членов профессионального коллектива, за который были выставлены баллы участникам конкурса при оценке. Компания не согласна с этим мнением, утверждая, что у нее запросили документы сверх установленных законом требований. Subterra также не согласна с решением Управления, в то время как Porr, которая была исключена из конкурса и подала жалобу в Управление, приветствует его.
В настоящее время антимонопольное ведомство ведет еще одно административное производство — по жалобе на отстранение от участия в тендере PVM Metro DII. Строительство новой линии пражского метро началось в 2022 году, в настоящее время строится километровый участок между станциями Pankrác и Olbrachtova. Первоначальная дата завершения строительства — 2029 год, но из-за споров она, вероятно, будет перенесена на более поздний срок.
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