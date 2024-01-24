РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
В Праге вырубят полсотни деревьев. Как будет выглять Йиржиго з Подебрад после реконструкции?
26 января 2024
14:00
455
В Праге начались подготовительные работы по реконструкции площади Йиржиго з Подебрад, которые займут 33 месяца и обойдутся примерно в 477,8 млн чешских крон с НДС. Большая часть площади уже огорожена, и тендерное объединение Auböck и Gardenline уже приступило к земляным работам и подготовке территории. Культурные мероприятия и фермерские рынки будут сохранены во время реконструкции и перенесены в соответствии с работами на площади.
Проект реконструкции площади, который готовился боле 20 лет, включает в себя создание нового пространства для мероприятий перед костелом Святейшего Сердца Господня, замену асфальта на тротуарное или грунтовое покрытие, посадку деревьев и других зеленых насаждений, реконструкцию и перенос фонтана, а также ремонт и расширение детской площадки.
Проект реконструкции был подготовлен Прагой 3, но работы взял на себя Пражский городской совет, учитывая стоимость и важность площади. По словам заместителя мэра Петра Главачека (STAN), нынешнее состояние площади стало результатом постепенных, бессистемных изменений и не соответствует ее значению.
«Нашей целью был концептуальный подход к реновации площади, которого район и его жители, несомненно, заслуживают. Это позволит создать комплексное, высококачественное общественное пространство, повысить пешеходную доступность, улучшить состояние зеленых насаждений и безопасность жителей», — сообщил Главачек в пресс-релизе. Город ведет переговоры с Министерством регионального развития, которое может внести до половины стоимости. По данным муниципалитета, с начала января рабочие завершили ограждение площади, начали земляные работы по прокладке канализации и постепенно подтягивают строительную технику или вырубают кусты и плохо укоренившиеся деревья. В соответствии с графиком работ большая часть площади останется закрытой в этом и следующем году, а рынки и другие мероприятия будут проводиться в доступных частях. Доступ к метро будет сохранен.
К 2026 году большая часть работ будет завершена, и лишь небольшая часть площади останется недоступной. По данным муниципалитета, около 50 деревьев придется спилить из соображений безопасности, а 150 новых будут высажены. В основном это будут платаны, а также клены, грабы, ясени, янтарные деревья, дубы, липы, декоративные вишни и рябины. Также будут высажены новые газоны с повышенной устойчивостью, а полив зеленых насаждений будет осуществляться из недавно построенного резервуара. Кроме того, будет изменена парковка: места с перекрестка улиц Лаубова и Люксембургска будут перенесены на улицу Милешовска. По словам представителей муниципалитета, количество парковочных мест должно увеличиться с 58 до 59.
Пражская транспортная компания начала реконструкцию станции метро на площади в сентябре 2021 года. В ходе ремонта были установлены новые лифты для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками, а также заменены эскалаторы и отремонтированы другие части станции. В прошлом году станция была закрыта на десять месяцев для замены эскалаторов, но в ноябре она снова открылась, и сейчас DPP заканчивает строительство лифтов, которые должны начать работу в мае.
Проект реконструкции был подготовлен Прагой 3, но работы взял на себя Пражский городской совет, учитывая стоимость и важность площади. По словам заместителя мэра Петра Главачека (STAN), нынешнее состояние площади стало результатом постепенных, бессистемных изменений и не соответствует ее значению.
«Нашей целью был концептуальный подход к реновации площади, которого район и его жители, несомненно, заслуживают. Это позволит создать комплексное, высококачественное общественное пространство, повысить пешеходную доступность, улучшить состояние зеленых насаждений и безопасность жителей», — сообщил Главачек в пресс-релизе. Город ведет переговоры с Министерством регионального развития, которое может внести до половины стоимости. По данным муниципалитета, с начала января рабочие завершили ограждение площади, начали земляные работы по прокладке канализации и постепенно подтягивают строительную технику или вырубают кусты и плохо укоренившиеся деревья. В соответствии с графиком работ большая часть площади останется закрытой в этом и следующем году, а рынки и другие мероприятия будут проводиться в доступных частях. Доступ к метро будет сохранен.
К 2026 году большая часть работ будет завершена, и лишь небольшая часть площади останется недоступной. По данным муниципалитета, около 50 деревьев придется спилить из соображений безопасности, а 150 новых будут высажены. В основном это будут платаны, а также клены, грабы, ясени, янтарные деревья, дубы, липы, декоративные вишни и рябины. Также будут высажены новые газоны с повышенной устойчивостью, а полив зеленых насаждений будет осуществляться из недавно построенного резервуара. Кроме того, будет изменена парковка: места с перекрестка улиц Лаубова и Люксембургска будут перенесены на улицу Милешовска. По словам представителей муниципалитета, количество парковочных мест должно увеличиться с 58 до 59.
Пражская транспортная компания начала реконструкцию станции метро на площади в сентябре 2021 года. В ходе ремонта были установлены новые лифты для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками, а также заменены эскалаторы и отремонтированы другие части станции. В прошлом году станция была закрыта на десять месяцев для замены эскалаторов, но в ноябре она снова открылась, и сейчас DPP заканчивает строительство лифтов, которые должны начать работу в мае.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
26 ЯНВАРЯ 2024
442
11:00
25 ЯНВАРЯ 2024
1255
21:00
24 ЯНВАРЯ 2024
1161
Транспортная компания хочет приобрести более 50 полностью автоматизированных поездов для линии C и 16 для линии D....
16:30
24 ЯНВАРЯ 2024
486
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23:00
21:00
20:00
16:37