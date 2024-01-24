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Что будет с Карлинскими казармами?

Анастасия Князева
26 января 2024
15:00
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Администрация Праги подготовит анализ будущего использования Карлинских казарм. Документ будет разработан Пражской компанией развития и предложит, что можно было бы разместить в этом здании. Согласно документу, который был одобрен сегодня членами совета, памятник можно использовать для образовательной и социальной деятельности. Здесь также может быть создано жилье для студентов. Культурный и социальный центр, который сейчас находится в казармах, будет сохранен.
Город приобрел казармы в рамках сделки по обмену недвижимостью с государством стоимостью почти 2 млрд, согласованной обеими сторонами. Здание было построено в XIX веке и находится в плохом состоянии. 
 
«Карлинские казармы — стратегически важное здание для города, как по своему местоположению, так и по возможностям, которые оно может предоставить общественности. Чтобы принять ответственное решение о будущем использовании этого здания, необходимо изучить, для каких видов деятельности оно подходит как с точки зрения его планировки, так и с точки зрения текущего технического и эксплуатационного состояния здания и тех изменений, которые позволят внести городские специалисты по сохранению», — заявил советник Адам Забранский. 
 
Согласно документу, до трети площадей комплекса после реконструкции могут быть сданы в аренду частным компаниям. Другая треть будет сдаваться в аренду на основании решения города и предпочтительных видов деятельности, а оставшиеся площади будут использоваться для развития инфраструктуры образования.
 
Казармы могут быть использованы для создания городских квартир для студентов университета. Там же могут быть построены муниципальные офисы, научно-технический парк или центр для инновационных компаний. Предусмотрены и так называемые общие пространства. 
 
Согласно документу, культурно-общественный центр, который работает в казармах с 2017 года, останется в них и в будущем. Центр использует внутренний двор казармы. «В краткосрочной перспективе мэрия Праги ни в коем случае не планирует прекращать текущую деятельность центра», — говорится в материале. Обмен недвижимости стоимостью около 1,7 млрд крон велся между городским советом и государством в течение нескольких лет и был окончательно одобрен депутатами в апреле прошлого года. 
 
Историческое здание Карлинских казарм было построено в XIX веке и использовалось в военных целях во времена Чехословакии и Чехии. С 1958 года здание внесено в список памятников архитектуры. В прошлом государство неоднократно пыталось продать помещение, но безуспешно.
Прага архитектура

Комментарии:
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spbbear 26 января 2024 15:11
"Чтобы принять ответственное решение о будущем использовании этого здания, необходимо изучить, для каких видов деятельности оно подходит как с точки зрения его планировки" - интересно получается, город купил эти казармы без анализа того, что он может потом с этой покупкой сделать? Т.е. просто потратили денег, а потом будут думать - а нужны ли казармы городу и что с ними теперь делать? Неужели у города так много денег, что он прямо и не знает - куда их потратить?
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