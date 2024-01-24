Что будет с Карлинскими казармами?

Город приобрел казармы в рамках сделки по обмену недвижимостью с государством стоимостью почти 2 млрд, согласованной обеими сторонами. Здание было построено в XIX веке и находится в плохом состоянии.



«Карлинские казармы — стратегически важное здание для города, как по своему местоположению, так и по возможностям, которые оно может предоставить общественности. Чтобы принять ответственное решение о будущем использовании этого здания, необходимо изучить, для каких видов деятельности оно подходит как с точки зрения его планировки, так и с точки зрения текущего технического и эксплуатационного состояния здания и тех изменений, которые позволят внести городские специалисты по сохранению», — заявил советник Адам Забранский.



Согласно документу, до трети площадей комплекса после реконструкции могут быть сданы в аренду частным компаниям. Другая треть будет сдаваться в аренду на основании решения города и предпочтительных видов деятельности, а оставшиеся площади будут использоваться для развития инфраструктуры образования.



Казармы могут быть использованы для создания городских квартир для студентов университета. Там же могут быть построены муниципальные офисы, научно-технический парк или центр для инновационных компаний. Предусмотрены и так называемые общие пространства.



Согласно документу, культурно-общественный центр, который работает в казармах с 2017 года, останется в них и в будущем. Центр использует внутренний двор казармы. «В краткосрочной перспективе мэрия Праги ни в коем случае не планирует прекращать текущую деятельность центра», — говорится в материале. Обмен недвижимости стоимостью около 1,7 млрд крон велся между городским советом и государством в течение нескольких лет и был окончательно одобрен депутатами в апреле прошлого года.



Историческое здание Карлинских казарм было построено в XIX веке и использовалось в военных целях во времена Чехословакии и Чехии. С 1958 года здание внесено в список памятников архитектуры. В прошлом государство неоднократно пыталось продать помещение, но безуспешно.