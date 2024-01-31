Кто-то заклеил таблички на пражской улице Руска. На наклейках — трагические имена
26 февраля 2024
15:00
401
Кто-то наклеил имена российских политзаключенных на десятки уличных табличек и одну трамвайную остановку в пражском районе Вршовице. Каждое послание приурочено к двум годам войны в Украине и недавней смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьме. Полиция проводит расследование, сообщил Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Ян Рыбанский.
«С искренней болью в сердце мы сообщаем, что война в Украине переживает сегодня свою печальную вторую годовщину. Более того, по иронии судьбы именно в эти злосчастные дни нас поразила новость о том, что путинскому режиму удалось навсегда заставить замолчать самого известного российского оппозиционного политика и политзаключенного Алексея Навального», — говорится в сопроводительном обращении. Наклеенные имена сопровождаются QR-кодами, которые ведут на сайт с информацией о политзаключенных и диссидентах, созданный правозащитной организацией «Мемориал» в Чехии. Ее председатель Штепан Черноушек заявил Чешскому агентству новостей, что это не было акцией «Мемориала» и что кто-то лишь использовал их сайт таким образом.
По словам Рыбанского, сотрудники полиции обнаружили, что заклеены 25 табличек. «Конечно, мы будем разбираться, например, не стоит ли за этим проступком другое нарушение», — добавил он.
Подобные случаи с заклеиванием уличных знаков уже происходили в Чехии. Через два дня после военного вторжения группа сторонников Украины символически переименовала Московскую улицу в Карловых Варах в Киевскую. В то же время название улицы Руска в Праге на некоторых вывесках было закрыто украинскими флагами. В марте 2014 года кто-то «переименовал» несколько пражских улиц в связи с российским вторжением в украинский Крым. Надписью «Русская?» были заклеены таблички, обозначающие Крымскую, Севастопольскую, Черноморскую и Эстонскую улицы.
Вскоре после начала войны руководство Праги переименовало часть улицы Коруновачни возле российского посольства в Праге 6 в улицу Украинских Героев. Предложение о переименовании улицы Руска в Йичине в позапрошлом году отклонили местные жители, а затем городские советники.
По словам Рыбанского, сотрудники полиции обнаружили, что заклеены 25 табличек. «Конечно, мы будем разбираться, например, не стоит ли за этим проступком другое нарушение», — добавил он.
Подобные случаи с заклеиванием уличных знаков уже происходили в Чехии. Через два дня после военного вторжения группа сторонников Украины символически переименовала Московскую улицу в Карловых Варах в Киевскую. В то же время название улицы Руска в Праге на некоторых вывесках было закрыто украинскими флагами. В марте 2014 года кто-то «переименовал» несколько пражских улиц в связи с российским вторжением в украинский Крым. Надписью «Русская?» были заклеены таблички, обозначающие Крымскую, Севастопольскую, Черноморскую и Эстонскую улицы.
Вскоре после начала войны руководство Праги переименовало часть улицы Коруновачни возле российского посольства в Праге 6 в улицу Украинских Героев. Предложение о переименовании улицы Руска в Йичине в позапрошлом году отклонили местные жители, а затем городские советники.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
443
Ограничения государственной помощи не должны затрагивать людей, которые ведут себя ответственно. Например, они владеют домом, который хотят оставить своим детям, и водят детей в школу. Об этом в...
08:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
3174
Столица Чехии обогнала Брюссель, Париж и Берлин. Прага — одно из самых богатых мест в Евросоюзе, согласно данным Евростата.
10:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
2165
Чешская крона слабеет, и это негативно сказывается не только на импортерах товаров, но и на домохозяйствах. Они потратят на отдых за границей на сотни и тысячи крон больше, чем в прошлом году, и...
21:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
922
День святого Валентина, который приходится на 14 февраля, повышает спрос на продленные выходные за границей и подарочные ваучеры. Некоторые пользуются этими поездками, чтобы сделать романтическое...
10:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
2873
Небольшие магазины в Чехии пережили ковид, затем войну в Украине и связанный с ней энергетический кризис. Но теперь их задавила высокая инфляция, сопровождаемая падением розничных продаж.
09:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1588
Предприниматели не хотят упустить возможность получить государственную субсидию в размере до 300 000 крон на покупку электромобиля и до 150 000 крон на зарядное устройство. Интерес к покупке...
12:00
11 ФЕВРАЛЯ 2024
3077
В прошлом году 37% чешских потребителей сократили расходы на одежду и обувь в связи с ростом инфляции. С другой стороны, 56% не позволили росту цен повлиять на их расходы. Около половины чехов...
14:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
2369
Треть жителей Чехии говорят, что сталкивались с мошенничеством при совершении покупок в интернете, а 48% беспокоятся о возможном мошенничестве. Но только около 46% людей могут сказать, безопасна ли...
22:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1399
Чехия занимает шестое место по доле мошеннических объявлений на сайтах знакомств в интернете. Словакия лидирует, опережая Германию и Венгрию. В наиболее рискованных странах примерно каждый 20-й...
09:30
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1934
Международный аэропорт Карловы Вары — Ольшове Враты в этом сезоне будет предлагать рейсы по семи направлениям. Рейсы будут выполнять четыре туристических агентства. Чартерные рейсы трех из них в...
19:30
6 ФЕВРАЛЯ 2024
2907
Пассажиры пражского общественного транспорта в последнее время сталкиваются с тем, что билет, купленный в мобильном приложении, начинает действовать только через две минуты. В январе 40 человек...
11:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
7852
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ ДАЖЕ НА САМЫХ ДЕШЕВЫХ ТОВАРАХ. НЕКОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Эти товары по-прежнему пользуются спросом, но даже в самом дешевом сегменте есть первые признаки того, что люди стали меньше тратить.
12:00
3 ФЕВРАЛЯ 2024
1451
Первый чартерный рейс в Абу-Даби вылетел из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в начале февраля. Рейс обслуживает авиакомпания Smartwings для группы Der Touristik, которая представляет на...
15:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
8544
В Чехии легендарный лимонад пьют уже более 60 лет. «Кофола» была создана как социалистическая альтернатива недоступным в то время конкурирующим напиткам из зарубежных стран, а именно кока-коле и...
20:00
31 ЯНВАРЯ 2024
1899
После четырехлетнего перерыва возобновятся прямые рейсы из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в Астану (Казахстан). Маршрут будет обслуживать авиакомпания SCAT Airlines. С 22 мая самолеты...