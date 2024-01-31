Кто-то заклеил таблички на пражской улице Руска. На наклейках — трагические имена

«С искренней болью в сердце мы сообщаем, что война в Украине переживает сегодня свою печальную вторую годовщину. Более того, по иронии судьбы именно в эти злосчастные дни нас поразила новость о том, что путинскому режиму удалось навсегда заставить замолчать самого известного российского оппозиционного политика и политзаключенного Алексея Навального», — говорится в сопроводительном обращении. Наклеенные имена сопровождаются QR-кодами, которые ведут на сайт с информацией о политзаключенных и диссидентах, созданный правозащитной организацией «Мемориал» в Чехии. Ее председатель Штепан Черноушек заявил Чешскому агентству новостей, что это не было акцией «Мемориала» и что кто-то лишь использовал их сайт таким образом.



По словам Рыбанского, сотрудники полиции обнаружили, что заклеены 25 табличек. «Конечно, мы будем разбираться, например, не стоит ли за этим проступком другое нарушение», — добавил он.



Подобные случаи с заклеиванием уличных знаков уже происходили в Чехии. Через два дня после военного вторжения группа сторонников Украины символически переименовала Московскую улицу в Карловых Варах в Киевскую. В то же время название улицы Руска в Праге на некоторых вывесках было закрыто украинскими флагами. В марте 2014 года кто-то «переименовал» несколько пражских улиц в связи с российским вторжением в украинский Крым. Надписью «Русская?» были заклеены таблички, обозначающие Крымскую, Севастопольскую, Черноморскую и Эстонскую улицы.



Вскоре после начала войны руководство Праги переименовало часть улицы Коруновачни возле российского посольства в Праге 6 в улицу Украинских Героев. Предложение о переименовании улицы Руска в Йичине в позапрошлом году отклонили местные жители, а затем городские советники.