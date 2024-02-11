Парковка автомобилей на улицах должна стоить дороже, считает Зденек Гржиб

Пражане в будущем будут доплачивать за парковку. Предстоящая реформа зон платной парковки повлияет на конечную цену, которая теперь будет определяться районами города. Помимо введения общегородской зоны, где жители смогут подписаться на своего рода фиксированный тариф за парковку в фиолетовых зонах, ведутся дебаты о том, как быть с парковкой в синих. В самом начале это было возможно только для резидентов, теперь же за это можно заплатить через мобильное приложение.





«Сейчас ведутся дебаты, разрешать ли парковку для посетителей в синей зоне или же регулировать цены», — говорит Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги по транспорту, в интервью CzechCrunch.



Помимо будущего парковок, он также рассуждает о будущем дорог. Часть пражской кольцевой дороги, в которую инвестирует государство, должна начать строиться уже в этом году. Для части кольцевой дороги, за которую платит столица, разрешение на строительство может быть выдано к концу десятилетия. В любом случае, по словам Гржиба, у Праги не будет на это денег. Это означает, что она попросит государство внести свой вклад в строительство кольцевой дороги.



– Строительство другой части пражской кольцевой дороги, так называемого участка 511, должно начаться в этом году. Хотя это государственное строительство, оно повлияет на движение в городе. Вы с нетерпением ждете этого?

– Да. Не только как представитель Праги, но и как житель Йижни-Мнесто. Когда она будет закончена, грузовики перестанут ездить не только через Йижни-Место, но и через Споржилов. Я там жил, поэтому на личном опыте знаю, насколько это большая проблема. Жители почувствуют огромное облегчение, нам нужна эта часть кольцевой дороги. Но давайте не будем уверять, что кольцевая дорога избавит центр от машин.



Нет ни одного эксперта, который бы публично заявил, что кольцевые развязки помогут решить проблему заторов в центре. Ни внешняя, ни внутренняя кольцевая дорога не обладают такой способностью. Если вы хотите попасть в центр города, то вы не решите вдруг поехать через Беховице. Так что магистрали это точно не поможет. Так что пора признать, что параллельно со строительством кольцевых дорог придется решать проблему пробок в центре.



– Так как же нам решить проблемы в центре Праги?

– Должны быть такие меры, как сокращение чрезмерного транзита. Мы обсуждаем это в отношении набережной Сметаны и района Мала-Страна. Это, кстати, был первоначальный план: когда откроется тоннель Бланка, Мала-Страна закроется. Но когда дошло до дела, не хватило политической смелости.



– В вашем программном заявлении есть ограничения на чрезмерный транзит. Что это означает в реальности?

– Программная декларация была одобрена единогласно, но теперь мы должны найти способ, который будет подкреплен данными. Это должно убедить членов совета в целесообразности данной меры. Мы обсуждаем, подсчитываем и проверяем — не только между собой, но и с районами. Это не совсем просто, но если бы это было просто, то, наверное, уже было бы сделано.



– Так вы хотите получить результат к концу срока?

– Я думаю, к тому времени у нас будет соглашение о том, как это сделать. Даже если это будет пилотная программа на год, которая впоследствии будет подвергнута оценке. Тогда мы сможем сказать, как она повлияет, например, на задержки трамваев, что является основной проблемой, которую мы пытаемся решить. Задержки в этих местах передаются на всю сеть и влияют на восприятие качества общественного транспорта. Если люди считают, что он не работает должным образом, они не захотят им пользоваться и сядут в свои машины. Таким образом, мы получим еще большую загруженность города транспортом и будем ходить по кругу: машины будут стоять на трамвайных путях, что приведет к задержкам, и люди будут еще больше садиться на свой автотранспорт. Этот круг необходимо разорвать.



– В последнее время также обсуждается вопрос о том, чтобы в центр въезжали только те автомобили, у которых экологический порог не превышает Евро-5. Поддерживаете ли вы эту идею?

– Мы решили вопрос о взимании платы за въезд в две центральные части города: район Мала-Страна, в основном на Кармелицкую улицу, и на набережную Сметаны — с помощью муниципального постановления. Поводом для этого послужила задержка трамваев. Ограничение въезда в центр города с помощью таблички о вредных выбросах, которая действует, например, в Лондоне, — это особый вид, направленный в первую очередь на поддержание чистоты воздуха в городе. Но здесь на данный момент нет соответствующего законодательства.



– А как насчет того, чтобы связать табличку за выбросы с возможностью получения парковочного разрешения?

– Так можно сделать, и мы рассматриваем нечто подобное в рамках реформы парковок. Это предусматривается в новом типе общегородского парковочного разрешения, где будет разная стоимость для двигателей без вредных выбросов и разная стоимость для двигателей внутреннего сгорания.



Но для резидентных парковок проблема в другом. В основном это автомобили, которые в подавляющем большинстве случаев остаются неподвижными. Люди используют их только для того, чтобы провести выходные на даче. Есть исследования, которые показывают, сколько часов автомобили проводят в движении, и, по сравнению с каршерингом, такси или транспортными компаниями, это действительно большая разница. Итак, большинство автомобилей стоит в общественных местах, и нужно учитывать, что электромобиль занимает столько же места, сколько и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Именно на это и должна быть направлена реформа парковок.



– Так что же должно произойти? Будут ли «занимающие место» платить больше?

– Базовая структура реформы парковок сейчас не обсуждается, но в принципе она должна ввести общегородское парковочное разрешение. Сейчас ведутся дебаты о том, разрешить ли парковку для посетителей в синей зоне или решить эту проблему с помощью какой-то формы регулирования цен. Не может быть так, чтобы в центре Праги парковка в синей зоне стоила 80 крон, а в фиолетовой зоне для посетителей — 60 крон.



– Изначально нерезидентам нельзя было парковаться в синей зоне. Откуда взялась эта проблема?

– Вместе с введением мобильной оплаты парковки. Раньше существовали только стойки, которые можно было найти в зоне, где парковка разрешена. Но все дело в дебатах с районами. Они сами решают, вводить ли зону — в Праге 11, например, ее нет, но я все равно плачу за парковку в гараже торгового центра вне общественного места. Точно так же районы сами решают, какие цвета и где они будут наносить. Но мы хотим дать им еще больше власти, особенно в том, сколько они берут за парковку. Теперь цена должна состоять из двух компонентов.



– Первая — часть города, вторая — часть района; это уже обсуждалось. Так за что и кому будет платить человек с автомобилем?

– Одна часть будет фискальной, муниципалитет будет использовать ее для оплаты работы системы как таковой, а также обслуживания, ремонта и уборки улиц. Это немаленькая сумма; компания Deloitte четыре года назад подсчитала, что парковочные места обходятся городу примерно в 4 миллиарда крон, в пересчете на одно парковочное место это 7 000 в год. Если прибавить инфляцию, то получается около 9 500.



Но парковочное разрешение стоит 1 200. Получается, что город субсидирует парковку больше, чем общественный транспорт. И это нерационально. Кроме того, муниципалитет должен определять нормативную составляющую цены исходя из того, что на разных улицах она может быть разной. Районы уже могут создавать маленькие и большие зоны, теперь у них будет возможность самим организовывать пространство и оказывать еще большее влияние на использование общественных мест.



Более дешевая парковка для электромобилей

– Общегородской парковочный абонемент должен работать как своего рода пропуск. Если вы сегодня заезжаете в фиолетовую зону, то можете оплатить там парковку по Lítačka. Замечу, что без дополнительных сборов, которые сейчас появились в различных других приложениях. Теперь вы сможете купить сезонный абонемент для фиолетовой зоны, так что вы приедете, припаркуетесь и вам не придется ни с чем возиться, потому что у вас будет предоплата.



– Сколько это будет стоить?

– Точная сумма пока не определена. Но она должна учитывать тип автомобиля, так что электромобили должны обходиться дешевле, чем дизельные или бензиновые машины.



– Кстати, на какой стадии сейчас находится обсуждение вопроса о повышении цены годового проездного?

– Оно все еще продолжается, и на данный момент у меня на столе лежат предложения от наших партнеров по коалиции. В одном из них говорится об удвоении стоимости билета, но я уже заявил, что не могу согласиться на такое резкое повышение цены, потому что в Праге много людей, которые не очень хорошо живут в экономическом плане, и мы должны это учитывать. Но нам придется как-то решать этот вопрос, потому что финансовая устойчивость общественного транспорта не идеальна. Именно поэтому я попросил компанию Ropid просчитать различные варианты, а затем мы снова встретимся в коалиции, чтобы это обсудить.