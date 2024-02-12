Сегодня, 10 марта, Пражский Град можно будет посетить бесплатно

Основной маршрут для посетителей пройдет через парадные залы Пражского Града, где президент республики назначает членов правительства, назначает послов или принимает иностранных государственных деятелей, сообщается на сайте Пражского Града.





Желающие смогут увидеть, например, Ротмайерский или Испанский зал, галерею Рудольфа, Зеркальный салон, Тронный зал и другие помещения.





Другие важные достопримечательности на территории замка, такие как собор Святого Вита, Старый королевский дворец, базилика Святого Георгия, Золотая улочка и Замковые сады, вновь открытые после зимнего перерыва, также будут в свободном доступе в течение всего дня. Посетители также смогут ознакомиться с выставками в Картинной галерее Пражского Града, Рожмберском дворце и Пороховой башне или Михулке, где размещена постоянная экспозиция, посвященная истории замковой стражи.





По сообщению канцелярии президента, бесплатный вход не распространяется на Южную башню собора Святого Вита в третьем дворе, куда по соображениям вместимости и безопасности можно будет попасть только по действительному билету, а также на выставку в Имперской оранжерее в Королевском саду.





День открытых дверей с открытием представительских залов Пражский Град организует регулярно. Однако во время предыдущего правления президента Милоша Земана критику вызвали, в частности, повсеместные полицейские проверки, которые в течение нескольких лет затрудняли доступ в Пражский Град для туристов и жителей Чехии.