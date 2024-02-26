У длинных троллейбусов, курсирующих в аэропорт Праги, возникли проблемы уже через несколько дней работы

«В 24-метровых троллейбусах Škoda-Solaris через несколько дней после начала полноценной эксплуатации появились частичные технические дефекты. Однако это не серийный дефект», — пояснила Анета Ржехкова, пресс-секретарь Пражской городской транспортной компании (DPP), изданию iDnes.cz.



По словам Ржехковой, неисправности связаны с настройкой технических компонентов и электрооборудования, а некоторые, вероятно, и с низким опытом водителей троллейбусов.



«Вместе с поставщиками мы считаем, что это краткосрочное состояние, и в ближайшее время доступность транспортных средств будет увеличена, чтобы полностью покрыть запланированное использование 17 машин в будние дни», — добавила она.



Пока троллейбусы ремонтируют, на линии будут работать дизельные автобусы.



Троллейбус Škoda-Solaris большой вместимости с тремя аккумуляторными батареями, который с прошлой среды обслуживает электрифицированную линию 59 между Велеславином и аэропортом Вацлава Гавела, имеет длину почти 25 метров и рассчитан на 180 пассажиров. Это самое длинное транспортное средство такого типа в Чешской Республике.



Компания DPP заказала20 машин у консорциума, состоящего из Škoda Elektric, Solaris Bus & Coach и Solaris Czech, за 623 миллиона крон.



С техническими проблемами сталкиваются не только эти троллейбусы. В начале года компания с большой задержкой запустила новые троллейбусы SOR TNS 18 на новой линии 58 между Пальмовкой, Просеком, Летнянами, Чаковице и Мишковице, которая заменила автобусный маршрут 140.



Сначала транспортные средства ждали несколько месяцев из-за нехватки микросхем, но после задержки с поставкой и вводом в эксплуатацию у некоторых из них выявились проблемы с электрооборудованием.