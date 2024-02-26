У длинных троллейбусов, курсирующих в аэропорт Праги, возникли проблемы уже через несколько дней работы
13 марта 2024
18:00
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Спустя всего несколько дней после запуска новой троллейбусной линии от вокзала Велеславин до пражского аэропорта имени Вацлава Гавела некоторые 25-метровые троллейбусы Škoda-Solaris столкнулись с техническими проблемами. Транспортная компания (DPP) была вынуждена частично задействовать автобусы.
«В 24-метровых троллейбусах Škoda-Solaris через несколько дней после начала полноценной эксплуатации появились частичные технические дефекты. Однако это не серийный дефект», — пояснила Анета Ржехкова, пресс-секретарь Пражской городской транспортной компании (DPP), изданию iDnes.cz.
По словам Ржехковой, неисправности связаны с настройкой технических компонентов и электрооборудования, а некоторые, вероятно, и с низким опытом водителей троллейбусов.
«Вместе с поставщиками мы считаем, что это краткосрочное состояние, и в ближайшее время доступность транспортных средств будет увеличена, чтобы полностью покрыть запланированное использование 17 машин в будние дни», — добавила она.
Пока троллейбусы ремонтируют, на линии будут работать дизельные автобусы.
Троллейбус Škoda-Solaris большой вместимости с тремя аккумуляторными батареями, который с прошлой среды обслуживает электрифицированную линию 59 между Велеславином и аэропортом Вацлава Гавела, имеет длину почти 25 метров и рассчитан на 180 пассажиров. Это самое длинное транспортное средство такого типа в Чешской Республике.
Компания DPP заказала20 машин у консорциума, состоящего из Škoda Elektric, Solaris Bus & Coach и Solaris Czech, за 623 миллиона крон.
С техническими проблемами сталкиваются не только эти троллейбусы. В начале года компания с большой задержкой запустила новые троллейбусы SOR TNS 18 на новой линии 58 между Пальмовкой, Просеком, Летнянами, Чаковице и Мишковице, которая заменила автобусный маршрут 140.
Сначала транспортные средства ждали несколько месяцев из-за нехватки микросхем, но после задержки с поставкой и вводом в эксплуатацию у некоторых из них выявились проблемы с электрооборудованием.
По словам Ржехковой, неисправности связаны с настройкой технических компонентов и электрооборудования, а некоторые, вероятно, и с низким опытом водителей троллейбусов.
«Вместе с поставщиками мы считаем, что это краткосрочное состояние, и в ближайшее время доступность транспортных средств будет увеличена, чтобы полностью покрыть запланированное использование 17 машин в будние дни», — добавила она.
Пока троллейбусы ремонтируют, на линии будут работать дизельные автобусы.
Троллейбус Škoda-Solaris большой вместимости с тремя аккумуляторными батареями, который с прошлой среды обслуживает электрифицированную линию 59 между Велеславином и аэропортом Вацлава Гавела, имеет длину почти 25 метров и рассчитан на 180 пассажиров. Это самое длинное транспортное средство такого типа в Чешской Республике.
Компания DPP заказала20 машин у консорциума, состоящего из Škoda Elektric, Solaris Bus & Coach и Solaris Czech, за 623 миллиона крон.
С техническими проблемами сталкиваются не только эти троллейбусы. В начале года компания с большой задержкой запустила новые троллейбусы SOR TNS 18 на новой линии 58 между Пальмовкой, Просеком, Летнянами, Чаковице и Мишковице, которая заменила автобусный маршрут 140.
Сначала транспортные средства ждали несколько месяцев из-за нехватки микросхем, но после задержки с поставкой и вводом в эксплуатацию у некоторых из них выявились проблемы с электрооборудованием.
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