Кинопутешественники: Половина туристов в Чехии посещали места, где снимались голливудские или чешские фильмы
13 марта 2024
13:30
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Почти половина туристов в Чехии за последние пять лет посетили место, где снимался фильм, сказка или сериал. Чешские места также продолжают привлекать кинематографистов — как отечественных, так и зарубежных.
По данным CzechTourism, туристы, приезжающие посмотреть на место съемок, как правило, бывают двух категорий. Чаще всего это те, кто увлечен конкретной страной, регионом или городом благодаря фильму и хочет увидеть все своими глазами. А есть фанаты, которые хотят увидеть именно те места, которые связаны с конкретным названием. Часто это фэнтези и колдовские саги, но с бумом стриминговых платформ в список добавились различные сериалы или боевики.
Согласно опросу, за последние пять лет наиболее частыми пунктами назначения были замки и крепости, такие как Глубока-над-Влтавой, Боузов, Червена-Лгота или Карлштейн, а также города Чешский Крумлов и Прага, особенно их исторические центры. Кинопутешественники часто выбирают Леднице, Телч, Гоштице или Карловы Вары.
Среди других популярных направлений — романтический замок Боузов, скальный город Адршпах — Теплицкие скалы, Богемский рай, замок Добржиш в стиле рококо, Крконошские горы или один из старейших и важнейших королевских замков Чехии — Кршивоклат.
Чехия пользуется спросом у иностранных кинематографистов
Зарубежные режиссеры чаще всего снимают в Праге, отечественные локации нередко служат для изображения кинематографической Вены. В Чехию едут не только европейские или американские постановки, здесь снимают сцены для индийского Болливуда.
«Чехия — одно из самых популярных мест для иностранных съемок. Помимо того, что затраты на наем отечественных актеров или аренду локаций окупаются по сравнению с другими странами, они также ценят местных поклонников и мастерство чешских рук», — говорит директор CzechTourism Франтишек Рейсмюллер. Он привел в пример хрусталь стекольного завода Sklárny Pačinek, который появился в фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица» с Дэниелом Крейгом.
Киноиндустрия важна для экономики государства. По данным CzechTourism, кинематограф приносит доход и тем сегментам, которые напрямую не связаны с кинопроизводством: гостиничному, транспортному, строительному, гастрономическому и швейному секторам.
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