Пражскому метро исполняется 50 лет

В 1974 году была введена в эксплуатацию первая линия пражского метрополитена — линия С. В этом году метро будет отмечать 50-летний юбилей, который приходится на 9 мая.





Первое предложение о строительстве подземной железной дороги в Праге было выдвинуто предпринимателем Ладиславом Роттом в 1898 году. Подземная железная дорога должна была использовать обширные земляные работы, которые велись во время строительства пражской канализации. Еще одно предложение было подано более десяти лет спустя Богуславом Вондрачеком. Маршрут должен был пролегать от Вацлавской площади до Рудольфинума, соединяя Старый и Новый город.





Остановки в качестве пропаганды





Однако реальное строительство началось только в январе 1966 года на Оплеталовой улице. Строительство продолжалось почти десять лет, а эксплуатация участка нынешней линии C началась в 1974 году. Четыре года спустя был введен в эксплуатацию первый участок линии А. Линия B была введена в эксплуатацию последней, в 1985 году.





С появлением новых линий и новых станций встал вопрос о том, как будут называться остановки. Если сегодня городские власти при поиске названий ориентируются в основном на то, где находится станция, то до 1990 года все было направлено на пропаганду прошлого режима.





Тот, кто приезжал на станцию Moskevská линии B, то есть на нынешнюю Smíchov Anděl, тщетно искал одноименную улицу. Вместо Вышеграда линия С станция называлась Gottwaldova, а станция Ходов носила гордое название Budovatelů.





Мы постоянно сталкиваемся с большевистской символикой в метро. На вышеупомянутой станции Anděl в вестибюле до сих пор стоит бронзовая скульптура с крупной надписью «Москва — Прага». На станции метро Dejvicka (бывшая Leninova) на стене между двумя выходами на Европейскую улицу висела голова В.И. Ленина. Сегодня ее прикрывает газетный киоск.





Метро в будущем





На всех трех линиях метро пассажиры могут воспользоваться 61 станцией на 65 километрах путей. Также ведется строительство «синей» линии метро, D. Первый участок (I.D) будет состоять из десяти станций и соединит Náměstí Míru, пересечет Pankrác и продолжит движение до остановки Depo Písnice.





Строительство линии D уже ведется. Когда она будет введена в эксплуатацию, решит строительство второго участка (станция Olbrachtova — станция Nové Dvory), которое еще не началось. В настоящее время предполагается, что строительство новой линии не будет завершено в рамках транспортного проекта Праги. Пражская мэрия оценивает реальные сроки строительства железнодорожной станции рубежом 2030 и 2031 годов.





Что касается поездов без машинистов, то ожидается, что первые поезда могут появиться в 2029 году.





«Мы намерены запустить полностью автоматические поезда на линии C раньше, чем на линии D», — сказала пресс-секретарь перевозчика Анета Ржехкова. «В период 2029-2031 годов мы должны получить другие полностью автоматические поезда и постепенно развернуть их на линии C», — добавила она.





По словам Ржехковой, планы по включению и закупке полностью автоматических поездов, а также платформ (которые эксплуатируются, например, в Риме или Париже) должны быть объявлены в ближайшие недели.





50-летие начала работы пражского метрополитена





В честь юбилея Пражская городская транспортная компания в среду, 10 апреля, начала культурное мероприятие «Настройтесь на метро на 50 лет».





На станциях Náměstí Republiky, Muzeum, Kačerov и Vltavská в сотрудничестве с Консерваторией и Музыкальным колледжем имени Ярослава Ежека состоятся музыкальные выступления.





Другие мероприятия продлятся до мая.





19-20 апреля посетители смогут заглянуть в недра метрополитена во время профессиональной экскурсии на станции Florenc C.





24 апреля состоится открытие передвижной выставки. В этот же день будет запущена геолокационная игра DPP на тему пражского метро.





8 мая оба исторических поезда будут курсировать по линии C в течение всего дня.





В день юбилея, в четверг 9 мая, на станции Kačerov будет перерезана ленточка в честь 50-летия пражского метро. В течение всего дня в Центре архитектуры и градостроительства также будет проходить культурная программа.