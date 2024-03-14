У чиновников закончилось терпение в отношении Airbnb. Туристы не должны ночевать в квартирах

Краткосрочное размещение туристов в квартирах, предназначенных для постоянного проживания, незаконно, утверждает омбудсмен Станислав Кржечек, а также Arnika и ассоциация Snesitelné bydlení в центре Праги.





«Предусмотренный национальный реестр (e-Turista) позволит регистрировать целые квартиры как помещения для предоставления услуг по размещению, таким образом превращая часть реестра в официальный, государственный реестр нелегальных заведений. Это будет уникально», — сказал Петр Местецкий, возглавляющий ассоциацию Snesitelné bydlení, а также консультирующий руководство Праги ».





В Чехии, по мнению ассоциаций и городских политиков, достаточно соблюдать действующие нормы, особенно Закон о строительстве, который устанавливает разные требования к утверждению для квартир и разные — для жилых помещений. В Праге на это были направлены десятки жалоб, некоторые из которых были приняты властями, а многие находятся в стадии решения. «Квартиры используются для жилья. И точка. Не нужно придумывать и готовить что-то еще. Решение не в том, чтобы туристы легально находились здесь в квартирах и жилых помещениях, а в том, чтобы туристы не находились в многоквартирных домах», — сказал Местецкий.





Поправка к Закону о туристическом бизнесе не предполагает изменения Закона о строительстве. «Тем не менее она позволяет регистрировать квартиру в качестве объекта размещения — так что есть вероятность, что вся система e-Tоurist частично станет реестром помещений, где предоставляются нелегальные услуги размещения», — говорится в новой публикации Arnika о жилищном кризисе в Праге.



Чешская специфика





По текущим оценкам и статистике, на платформах по сдаче жилья зарегистрировано до 17 700 пражских квартир. По мнению представителей Arnika, чешская специфика заключается в относительно небольшом количестве собственников. Она также напомнила о практике города Нью-Йорка, который в настоящее время разрешил предоставлять услугу только в квартире, где проживает сам владелец.





Министерство отрицает, что поправка к закону внесет хаос, хотя вице-премьер Иван Бартош прямо упомянул, что введение e-Turista «включает туристов, которые используют онлайн-платформы для размещения».





Измененный закон предусматривает, что хозяева, размещающие объявления о сдаче жилья, будут обязаны предоставлять регистрационный номер для каждого предложения. Это должно существенно ускорить и упростить регистрацию и обеспечить возможность проверки.





«Регистрация в цифровом реестре e-Turista ни в коем случае не легализует ранее незаконную деятельность или деятельность, нарушающую действующие правила и нормы. Система предназначена для всех владельцев недвижимости, которые используют цифровую платформу абсолютно легально, то есть предоставляют жилье в жилых помещениях или сдают одну комнату в квартире, а в остальных продолжают жить», — ответил представитель министерства Петр Валецко.





По его словам, регистрация в e-Turista не освобождает поставщика жилья от обязанности соблюдать другие правовые нормы, такие как утверждение квартиры для фактического использования по назначению или соблюдение правил гигиены, пожарной безопасности и техники безопасности.