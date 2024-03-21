Реконструкция Вацлавской площади начнется в июне. Как будет работать метро
11 апреля 2024
15:00
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Реконструкция верхней части Вацлавской площади в Праге, связанная со строительством трамвайной линии от Национального музея, начнется в июне этого года. В настоящее время Пражская транспортная компания совместно со строительной компанией Eurovia CS, выигравшей тендер, разрабатывает точный график работ. Работы займут три года и обойдутся в 1,24 миллиарда крон без НДС, согласно результатам тендера.
«Мы ожидаем, что строительство начнется в июне этого года», — сказал Даниэль Шабик, пресс-секретарь транспортной компании. Помимо строительства трамвайной линии, которая соединит пути на Виноградской улице с путями на Водичковой и Йиндржишской улицах, в строительство также войдут работы по изменению проезжей части и тротуаров, ремонт потолочных плит подземного перехода станции метро Muzeum, строительство резервуара для сбора дождевой воды для полива деревьев и перенос инженерных сетей.
По словам Шабика, на работу метрополитена это не повлияет. «Строительные работы по ремонту потолочных перекрытий над вестибюлем станции Muzeum будут проводиться без прерывания работы метрополитена на станции. Иными словами, станция останется доступной для пассажиров на протяжении всего периода строительства», — сказал он. Трамваи ходили по верхней части площади до 1980 года, решение об их возвращении было принято предыдущим руководством города. В отличие от первоначального варианта они будут располагаться по бокам площади, а в центре, согласно более ранней информации, будет променад. Город также планирует уменьшить движение автомобилей на площади, которые будут частично проезжать по трамвайным путям.
Вацлавская площадь имеет длину 682 метра и ширину около 60 метров. Реконструкция нижней части площади началась в 2020 году, а осенью прошлого года город в основном завершил ее. После этого были продолжены работы на двух небольших участках возле путей от Йиндржишской до Водичковой улицы как часть подготовки к строительству трамвайной линии.
По словам Шабика, на работу метрополитена это не повлияет. «Строительные работы по ремонту потолочных перекрытий над вестибюлем станции Muzeum будут проводиться без прерывания работы метрополитена на станции. Иными словами, станция останется доступной для пассажиров на протяжении всего периода строительства», — сказал он. Трамваи ходили по верхней части площади до 1980 года, решение об их возвращении было принято предыдущим руководством города. В отличие от первоначального варианта они будут располагаться по бокам площади, а в центре, согласно более ранней информации, будет променад. Город также планирует уменьшить движение автомобилей на площади, которые будут частично проезжать по трамвайным путям.
Вацлавская площадь имеет длину 682 метра и ширину около 60 метров. Реконструкция нижней части площади началась в 2020 году, а осенью прошлого года город в основном завершил ее. После этого были продолжены работы на двух небольших участках возле путей от Йиндржишской до Водичковой улицы как часть подготовки к строительству трамвайной линии.
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