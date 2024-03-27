С лета все автобусные остановки в Праге станут остановками по требованию
17 апреля 2024
18:00
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Цель — сократить интервалы, сделать движение бесперебойным и снизить уровень шума и загрязнения. Это позволит сэкономить топливо и деньги. Такая система может создать трудности людям с ограниченными возможностями передвижения. Об этом говорится в документе, подготовленном организацией Ropid, которая занимается планированием общественного транспорта Праги, для муниципалитета. Предложение должно быть одобрено членами городского совета Праги. Если они это сделают, пробная эксплуатация может начаться с субботы, 29 июня.
В настоящее время в Праге насчитывается около 2 500 автобусных остановок, 69% из которых оборудованы кнопками «остановка по требованию». С 2011 года, если пассажир стоит на остановке по требованию, он не обязан подавать знак, но водитель обязан остановиться. Такого рода остановки уже работают в некоторых зарубежных и чешских городах.
Петр Томчик, директор организации Ropid, сообщил сегодня на заседании транспортного комитета Пражского городского совета, что изменение распространится на всю интегрированную транспортную систему Праги, включая окрестности. По его словам, это изменение обсуждалось с руководством Среднечешского края. Унификация позволит постепенно отказаться от старых автобусов, которые не имеют достаточного количества кнопок «стоп». «В целом мы рассчитываем на масштабную информационную кампанию для пассажиров», — добавил директор. По его словам, дата 29 июня основана на общенациональном изменении расписания, которое вступит в силу в тот же день.
Согласно документу, преимущества остановки по требованию заключаются в сокращении интервалов, снижении расходов на топливо и повышении комфорта для проезжающих пассажиров. Автобусы, останавливающиеся и стартующие на остановках, не будут так сильно разрушать дороги, шум и выбросы уменьшатся. Из расписания исчезнут многие знаки, и оно станет более четким.
Изменения также означают экономию финансовых средств, поскольку каждая остановка и пуск автобуса обходятся в одну крону, сообщает Ropid. Ежегодная экономия составит около 5 миллионов крон, говорится в документе. Автобусы, которым не нужно останавливаться, также потребляют меньше дизельного топлива.
С другой стороны, планируемое нововведение может создать проблемы для людей с ограниченными возможностями передвижения. Для остановки необходимо вовремя подать сигнал водителю автобуса, как это делают родители с колясками. Для этого придется разместить в салоне автобуса достаточное количество кнопок. Кроме того, существует риск множества ненужных остановок, когда водителю приходится подстраиваться под расписание, чтобы не уехать с остановки раньше времени. Это также сулит проблемы опаздывающим: если пассажира нет на остановке, то водитель не обязан останавливаться.
С 2011 года пассажиру не нужно подавать сигнал поднятой рукой, достаточно просто встать на остановке, и водитель остановится. Если один автобус уже остановился, следующий за ним тоже должен остановиться. Пассажирам в салоне остается только вовремя нажать кнопку сигнала водителю перед выходом.
В Среднечешском крае, чей общественный транспорт связан с пражским, все остановки оборудованы сигналами, например в Бенешовском районе, Кутна-Горе, Чаславе или Слане. В Йиглаве и Тршебиче, а также в Либерецком крае все остановки также имеют кнопки.
Петр Томчик, директор организации Ropid, сообщил сегодня на заседании транспортного комитета Пражского городского совета, что изменение распространится на всю интегрированную транспортную систему Праги, включая окрестности. По его словам, это изменение обсуждалось с руководством Среднечешского края. Унификация позволит постепенно отказаться от старых автобусов, которые не имеют достаточного количества кнопок «стоп». «В целом мы рассчитываем на масштабную информационную кампанию для пассажиров», — добавил директор. По его словам, дата 29 июня основана на общенациональном изменении расписания, которое вступит в силу в тот же день.
Согласно документу, преимущества остановки по требованию заключаются в сокращении интервалов, снижении расходов на топливо и повышении комфорта для проезжающих пассажиров. Автобусы, останавливающиеся и стартующие на остановках, не будут так сильно разрушать дороги, шум и выбросы уменьшатся. Из расписания исчезнут многие знаки, и оно станет более четким.
Изменения также означают экономию финансовых средств, поскольку каждая остановка и пуск автобуса обходятся в одну крону, сообщает Ropid. Ежегодная экономия составит около 5 миллионов крон, говорится в документе. Автобусы, которым не нужно останавливаться, также потребляют меньше дизельного топлива.
С другой стороны, планируемое нововведение может создать проблемы для людей с ограниченными возможностями передвижения. Для остановки необходимо вовремя подать сигнал водителю автобуса, как это делают родители с колясками. Для этого придется разместить в салоне автобуса достаточное количество кнопок. Кроме того, существует риск множества ненужных остановок, когда водителю приходится подстраиваться под расписание, чтобы не уехать с остановки раньше времени. Это также сулит проблемы опаздывающим: если пассажира нет на остановке, то водитель не обязан останавливаться.
С 2011 года пассажиру не нужно подавать сигнал поднятой рукой, достаточно просто встать на остановке, и водитель остановится. Если один автобус уже остановился, следующий за ним тоже должен остановиться. Пассажирам в салоне остается только вовремя нажать кнопку сигнала водителю перед выходом.
В Среднечешском крае, чей общественный транспорт связан с пражским, все остановки оборудованы сигналами, например в Бенешовском районе, Кутна-Горе, Чаславе или Слане. В Йиглаве и Тршебиче, а также в Либерецком крае все остановки также имеют кнопки.
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