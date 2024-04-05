Депутаты хотят «приструнить» гидов с зонтиками в центре Праги

Согласно пояснительной записке, предложение депутатов дает муниципалитетам право на новый запрет на продвижение фондов. Михалек уже описывал проблему, когда гид с зонтиком заявляет, что он не предлагает услуги гида, а рекламирует общественный сбор, состоящий из продажи билетов на автобус, который возит туристов по Праге.



Согласно поправке, организаторы сборов не должны будут предоставлять подтверждение того, что у них нет налоговых задолженностей или задолженностей по медицинскому или социальному страхованию. По мнению Министерства внутренних дел, подтверждение этих фактов значительно задерживает выдачу сертификатов на деятельность инкассаторов. Правительственный проект также регламентирует порядок проведения сборов за счет продажи вещей или билетов, чтобы они не позволяли обойти правила рынка. Поправка устанавливает минимальную долю цены, которая должна быть уплачена в фонд, в размере двух пятых. В некоторых местах муниципалитеты смогут полностью запретить такие сборы.



В упомянутом выше предложении группы депутатов во главе с Михалеком предлагается расширить полномочия муниципалитетов, запретив рекламу сборов. В поправке четко указано, что доходы от взимания денег могут также использоваться для покрытия накладных расходов. Организаторы корпоративных сборов, которые неоднократно наказывались за самые серьезные нарушения Закона о публичных сборах, не смогут организовывать новые сборы в течение пяти лет. Если оператор сбора привлекает средства на общественные нужды через банковский счет, то, согласно поправкам, сбор не должен регулироваться Законом о публичных сборах. Поэтому региональные власти не должны будут его проверять. «Такие сборы не подвержены такому же риску злоупотреблений, как сборы, проводимые наличными», — говорится в проекте МВД. По его словам, проверки могут быть заменены прозрачным счетом или управленческим аудитом.