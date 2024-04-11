Как выглядит Прага в контексте европейских столиц?

В разделе о доступном жилье говорится об изменении стабильности жилья. Чехи консервативны в вопросах жилья — они не любят переезжать, как по работе, так и в целом. Однако ситуация с арендой жилья во всех городах разная — в некоторых европейских столицах можно легко пустить корни, завести семью и состариться, и все это в арендованном жилье. К таким городам можно отнести Вену, Копенгаген или Амстердам. В более бедных странах, таких как Чехия, где предпочтение отдается владению жильем, быстро растущие доходы могут обнадежить жителей. К сожалению, цены на жилье не успевают за ними, и мы еще не догнали наших более богатых западных соседей.





Высокая арендная плата — это часто обсуждаемый термин, причем не только в Праге. Однако в условиях снижения доступности жилья для собственников и того факта, что для покупки собственного дома требуется более 12 годовых зарплат брутто, ничего другого не остается. Барселона — единственная страна, переживающая подобный кризис, но существенная разница заключается в проценте бездомных — 2,3 % в Барселоне против 8,6 % в Праге. Эта разница указывает на то, что в Барселоне функционирует система профилактики бездомности. Прага в этом сравнении выглядит крайне неблагоприятно, но, с другой стороны, она рассматривает проблему нужды в жилье более детально, чем другие посткоммунистические города.





В Праге мы пользуемся как индивидуальным, так и общественным транспортом. В отличие от Запада, где тенденция использования автомобилей для передвижения отступает, в городах посткоммунистических стран автомобили по-прежнему используются в значительной степени, что приводит к негативному воздействию на окружающую среду. В крупных городах с равнинной местностью, таких как Копенгаген, Стокгольм и Амстердам, во много раз выше доля велосипедистов, меньше зарегистрированных автомобилей на душу населения и значительно выше доля электрических и гибридных транспортных средств. В Праге относительно низкие тарифы на проезд, развитая сеть пересадок и доступное метро — все это побуждает жителей регулярно пользоваться общественным транспортом.





Средняя заработная плата в Праге является самой высокой по регионам, но значительно отстает от среднеевропейского уровня. Что касается рабочей силы, то Прага предлагает насыщенный рынок труда и имеет самый низкий уровень долгосрочной безработицы по сравнению с другими городами. Это отражается и на жителях города: 79 % из них согласны с тем, что в 2023 году найти работу в Праге было легко. Этот показатель является самым высоким среди 83 европейских городов, участвовавших в исследовании.





В разделе «Образование» Прага продолжает давние традиции университетского города, при этом ее высшие учебные заведения вынуждены идти в ногу с другими сопоставимыми европейскими университетами. Высокая концентрация студентов университетов является хорошей предпосылкой для экономического, инновационного, творческого и культурного потенциала города. В период с 2013 по 2021 год количество студентов университетов на 1 000 жителей в Праге было одним из самых высоких среди выбранных городов, однако в настоящее время наблюдается его снижение. Аналогичная ситуация наблюдается в Варшаве и Вене. Напротив, в некоторых городах с более низкими показателями, таких как Милан, Барселона или Амстердам, за тот же период наблюдается небольшой рост. В целом, различия между наблюдаемыми городами уменьшаются.





С 2013 по 2022 год в наблюдаемых городах наблюдается снижение среднего рабочего времени. Жители Праги, как и жители Вены, испытали наиболее значительное облегчение — до 1,5 часов. Однако время работы в чешской столице остается относительно высоким, превышая средний показатель почти на два часа. Гостеприимный город должен предлагать своим жителям и гостям достаточно качественные неоплачиваемые общественные пространства. Более высокую концентрацию посетителей логично ожидать у природных и культурных памятников. Хотя Прага относительно малонаселенная и имеет значительное количество незастроенных земель, она не является городом со значительными зелеными насаждениями. Количество деревьев также неудовлетворительно, поэтому Прага решила посадить 1 000 000 деревьев к 2030 году.