Эвакуация главного ж/д вокзала Праги — обнаружен подозрительный багаж
29 апреля 2024
12:20
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Сотрудники полиции эвакуировали все здание в связи с обнаружением подозрительного багажа в нижнем зале Центрального железнодорожного вокзала Праги.
На место происшествия также прибыли пожарные и парамедики. Были вызваны полицейский сапер и кинологи со специально обученной собакой.
В связи с эвакуацией здания метро проходит только через главный вокзал, поезда ходят без ограничений, а пассажиры могут попасть на платформы только с северной стороны вокзала.
В связи с эвакуацией здания метро проходит только через главный вокзал, поезда ходят без ограничений, а пассажиры могут попасть на платформы только с северной стороны вокзала.
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