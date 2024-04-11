Эвакуация главного ж/д вокзала Праги — обнаружен подозрительный багаж

На место происшествия также прибыли пожарные и парамедики. Были вызваны полицейский сапер и кинологи со специально обученной собакой.



В связи с эвакуацией здания метро проходит только через главный вокзал, поезда ходят без ограничений, а пассажиры могут попасть на платформы только с северной стороны вокзала.