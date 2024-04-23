«Мы были оккупированы СССР», напишут на станции «Андел» возле надписи «Москва — Прага»
13 мая 2024
21:00
205
В вестибюле станции метро «Андел», рядом с выходом «На Книжеци», рядом с табличкой «Москва ¬ Прага» появится пояснительная табличка. Согласно тексту, утвержденному городским советом в понедельник, она будет осуждать военные преступления России в Украине. Надпись останется на станции, но художники предложат внести в нее изменения.
«Легенда о чехословацко-советской дружбе, таким образом, была навязанным нарративом советской оккупационной власти», — будет написано на мемориальной доске.
«Сегодня, несмотря на развал Советского Союза, Россия продолжает в том же духе. Поэтому мы безоговорочно осуждаем военные преступления, которые Россия совершает сегодня на оккупированных территориях Украины, и поэтому пришло время изменить и это произведение искусства», — говорится далее на мемориальной доске.
По словам заместителя мэра Богуслава Свободы Зденека Гржиба, мемориальная доска может в течение 14 дней появиться на станции, которая изначально называлась «Московская» и была построена советской стороной. Аналогичным образом «Метростав» построил станцию метро «Пражская» в Москве.
«Я не думаю, что фактор времени здесь самый важный. Если надпись висит тут и после 1989 года, то я не думаю, что две недели имеют значение», — сказал Гржиб.
По словам другого заместителя мэра, Иржи Поспишила (TOP 09), у знака «Москва — Прага» нет конкретного автора. «Это коллективная работа анонимных авторов. Мы можем приступить к такому вмешательству в скульптуру, не нарушая закона об авторском праве», — сказал Поспишил.
По его словам, большинство членов совета высказали мнение, что произведение 1985 года не стоит убирать. Поэтому Прага совместно с транспортной компанией и городской галереей объявит конкурс, на котором участники предложат, как поступить с надписью на стене из красного мрамора.
«Сегодня, несмотря на развал Советского Союза, Россия продолжает в том же духе. Поэтому мы безоговорочно осуждаем военные преступления, которые Россия совершает сегодня на оккупированных территориях Украины, и поэтому пришло время изменить и это произведение искусства», — говорится далее на мемориальной доске.
По словам заместителя мэра Богуслава Свободы Зденека Гржиба, мемориальная доска может в течение 14 дней появиться на станции, которая изначально называлась «Московская» и была построена советской стороной. Аналогичным образом «Метростав» построил станцию метро «Пражская» в Москве.
«Я не думаю, что фактор времени здесь самый важный. Если надпись висит тут и после 1989 года, то я не думаю, что две недели имеют значение», — сказал Гржиб.
По словам другого заместителя мэра, Иржи Поспишила (TOP 09), у знака «Москва — Прага» нет конкретного автора. «Это коллективная работа анонимных авторов. Мы можем приступить к такому вмешательству в скульптуру, не нарушая закона об авторском праве», — сказал Поспишил.
По его словам, большинство членов совета высказали мнение, что произведение 1985 года не стоит убирать. Поэтому Прага совместно с транспортной компанией и городской галереей объявит конкурс, на котором участники предложат, как поступить с надписью на стене из красного мрамора.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
13 МАЯ 2024
1761
Проживающие недалеко от чешско-польской границы постепенно перестают ездить за покупками в Польшу. Хотя цены на продукты в Чехии продолжают расти, в польские магазины сейчас есть смысл ездить...
12:30
12 МАЯ 2024
1258
Размышляете, где провести лето в этом году? Хотите идеальный отпуск, но не слишком любите эксперименты? Тогда вам сюда! Филип и Кая из Cestuj levně подготовили пять европейских направлений, которые...
19:30
8 МАЯ 2024
39359
Почему в Чехии День освобождения Европы от фашизма отмечают 8 мая, а в странах СНГ 9-го, и какую роль в этом сыграл Милош Земан? Почему этот день не был государственным праздником в Чехословакии в...
22:00
7 МАЯ 2024
1570
В четверг, 23 мая, самолеты из Ташкента начнут летать в Карловы Вары. Это самое дальнее направление, из которого будут летать самолеты в курортный город.
11:30
6 МАЯ 2024
927
После совершения покупок в интернете люди чаще всего обращаются в Чешскую торговую инспекцию с такими проблемами, как способ доставки товаров, жалобы или неверно указанные цены. В прошлом году...
22:00
3 МАЯ 2024
962
В четверг, 2 мая, вскоре после полудня в Пражском зоопарке родился суматранский орангутанг. Это первый детеныш 11-летней самки Дири, которая также родилась в пражском зоопарке. Отец — 22-летний...
13:00
3 МАЯ 2024
2507
Посетители супермаркетов Tesco больше не смогут делать покупки по ночам. Сеть супермаркетов отменила с 1 мая режим работы нон-стоп в своих пражских магазинах в Эдене и Летнянах, которые были...
12:20
29 АПРЕЛЯ 2024
1322
Сотрудники полиции эвакуировали все здание в связи с обнаружением подозрительного багажа в нижнем зале Центрального железнодорожного вокзала Праги.
09:30
28 АПРЕЛЯ 2024
2039
Институт планирования и развития города Праги (IPR) представил обширный анализ Праги в европейском контексте. Помимо нее в исследование вошли 12 столиц: Будапешт, Варшава, Копенгаген, Стокгольм,...
10:30
27 АПРЕЛЯ 2024
2016
В центре Вацлавской площади в Праге больше нет кафе-трамвая с двумя историческими вагонами. Согласно сообщению Джанкарло Ламберти (TOP 09), главы финансового комитета Праги 1, вечером 25 апреля...
09:30
27 АПРЕЛЯ 2024
2450
В этом сезоне чехи смогут попасть на Азорские острова прямым рейсом из пражского аэропорта. В пятницу, 26 апреля, компания Smartwings начала регулярные рейсы в этом направлении.
16:30
25 АПРЕЛЯ 2024
2542
Сегодня бюджетный комитет нижней палаты парламента поддержал предложение группы пражских депутатов во главе Якубом Михалеком против так называемых «зонтиков», то есть туристических гидов с...
13:30
25 АПРЕЛЯ 2024
1301
Итальянская Венеция вводит с 25 апреля плату в размере пяти евро (около 126 крон) для посетителей, которые проводят в городе всего несколько часов и не остаются на ночь. Мэрия надеется, что эта...
08:00
25 АПРЕЛЯ 2024
1419
Магазины электроники Electro World могут вскоре исчезнуть из Чехии и будут переименованы в Datart. Это намерение компании HP Tronic, которая объединилась со словацкой компанией Nay, владеющей...
22:00
23 АПРЕЛЯ 2024
1590
Хорватия остается самым популярным летним туристическим направлением для жителей Чехии. Однако рост цен (инфляция в Хорватии в марте составила 4,9 %) может заставить многих из них разочароваться в...