«Мы были оккупированы СССР», напишут на станции «Андел» возле надписи «Москва — Прага»

«Легенда о чехословацко-советской дружбе, таким образом, была навязанным нарративом советской оккупационной власти», — будет написано на мемориальной доске.



«Сегодня, несмотря на развал Советского Союза, Россия продолжает в том же духе. Поэтому мы безоговорочно осуждаем военные преступления, которые Россия совершает сегодня на оккупированных территориях Украины, и поэтому пришло время изменить и это произведение искусства», — говорится далее на мемориальной доске.



По словам заместителя мэра Богуслава Свободы Зденека Гржиба, мемориальная доска может в течение 14 дней появиться на станции, которая изначально называлась «Московская» и была построена советской стороной. Аналогичным образом «Метростав» построил станцию метро «Пражская» в Москве.



«Я не думаю, что фактор времени здесь самый важный. Если надпись висит тут и после 1989 года, то я не думаю, что две недели имеют значение», — сказал Гржиб.



По словам другого заместителя мэра, Иржи Поспишила (TOP 09), у знака «Москва — Прага» нет конкретного автора. «Это коллективная работа анонимных авторов. Мы можем приступить к такому вмешательству в скульптуру, не нарушая закона об авторском праве», — сказал Поспишил.



По его словам, большинство членов совета высказали мнение, что произведение 1985 года не стоит убирать. Поэтому Прага совместно с транспортной компанией и городской галереей объявит конкурс, на котором участники предложат, как поступить с надписью на стене из красного мрамора.