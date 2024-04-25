Белые медведи-близнецы появились в Пражском зоопарке

Вновь прибывшие братья поселились в бывшей экспозиции своего предшественника. Сейчас оба животных знакомятся с новым окружением. Посетители выставки смогут увидеть их с понедельника, 20 мая.





«Прибытие Грегора и Алеута напрямую связано с тем, что в зоопарке Праги будет создана новая современная экспозиция белых медведей, иными словами, мы являемся потенциальными заводчиками этих животных», — сказал Мирослав Бобек, директор зоопарка Праги.





Грегор и Алеут родились 2 декабря 2010 года в Нюрнбергском зоопарке, а в Варшавском зоопарке живут с 18 апреля 2013 года. Алеут и Грегор в свои 13 лет все еще очень игривы и, будучи близнецами, поддерживают тесные отношения, говорят в зоопарке.





«Благодаря недавно появившимся братьям-медведям у посетителей нашего зоопарка появилась возможность наблюдать за белыми медведями даже сейчас, когда мы готовимся к строительству арктической экспозиции. Именно там эти культовые и к тому же находящиеся под угрозой исчезновения животные обретут новый дом для зоопарка Праги», — добавил Бобек. По словам заместителя мэра Яны Комрсковой, павильон «Арктика», строительство которого должно начаться в этом году, обеспечит белым медведям первоклассные условия для выкармливания детенышей и привлечет посетителей со всего мира.





Со среды вокруг вольера были установлены временные барьеры, чтобы помочь медведям привыкнуть к присутствию собак на территории зоопарка. В Польше собак в зоопарке не было. Однако эта временная мера не снизит комфорта посетителей, утверждают в зоопарке.