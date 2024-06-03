На Вацлавской площади началось строительство трамвайной линии

Вся верхняя половина площади претерпит изменения, будут добавлены деревья и увеличено пространство для пешеходов в ущерб автомобилям. Под землей будет создан резервуар для сбора дождевой воды. Реконструкция будет основана на проекте Cigler Marani Architects, который был создан в 2005 году.



«Трамвай был неотъемлемой частью Вацлавской площади на протяжении 96 лет. Он был отменен без предоставления соответствующей замены в 1980 году. Почти сразу стало ясно, что в то время как метро отлично подходило для поездок на большие расстояния, местный общественный транспорт в центре города пришел в упадок», — сказал сегодня технический директор DPP Ян Шуровский (Jan Šurovský).



Строительство начнется с трехмесячного закрытия улиц Водичкова и Йиндржишска. Сначала DPP отремонтирует линию на Водичковой между площадью и улицей Палацкего. В это же время рабочие отремонтируют потолочную плиту станции метро «А Můstek», которая находится под путями. Затем они построят переключения и ответвление от существующей линии до площади. Как только это будет завершено, трамваи вернутся на линию, пересекающую площадь.



В то же время на станции метро «C Muzeum» рабочие начнут ремонт потолочного перекрытия станции. При этом они будут занимать часть главной линии север-юг, так как начнут снимать дорожное покрытие, основание и изоляционные слои. Водители будут ездить по двум полосам вместо нынешних трех.



«(Линия) позволит проложить новые маршруты, которые обеспечат быструю связь», — сказал заместитель мэра Зденек Гржиб (Пираты). В будущем вдоль площади будут проходить три трамвайные линии. Одна из линий будет приходить с Újezd и Národní třída, идти до статуи Святого Вацлава и далее до Виноградской улицы. Вторая соединит Вршовице с верхней частью Вацлавской площади, а затем пойдет вниз до Йиндржишской улицы. «Третья линия — это линия № 6, которая будет иметь более короткий маршрут и доедет до И.П. Павлова через Вацлавскую площадь», — сказал Мартин Шубрт, заместитель директора Ropid, организации, которая занимается планированием пражского общественного транспорта.



Трамваи ходили в верхней части площади до 1980 года, но предыдущая городская администрация решила вернуть их обратно. Согласно более ранней информации, они будут ходить по бокам площади, а в центре будет променад. Город также планирует сократить автомобильное движение на площади.



Вацлавская площадь имеет длину 682 метра и ширину около 60 метров. В 2020 году началась реконструкция нижней части площади, которую город уже завершил. После этого были продолжены работы на двух небольших участках возле путей от Йиндржишской до Водичковой улицы, которые уже являлись подготовкой к строительству трамвайной линии в верхней части.