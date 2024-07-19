Самые красивые города мира. Какое место заняла Прага в новом рейтинге?

Прага — четвертый по красоте город в мире. Об этом говорится в новом рейтинге, составленном британским порталом ипотечных консультаций. Чешскую столицу в рейтинге опережают только Венеция, которая занимает первое место, за ней следуют Рим и Барселона.





Североитальянский "плавающий" город занял первое место. Согласно исследованию, проведенному EuroNews, более 83% зданий отвечают правилу золотого сечения. Возможно, именно поэтому Венеция подсознательно завораживает так много туристов: в прошлом году сюда приехало более 5,7 миллиона человек.





Италия также может похвастаться вторым по красоте городом в мире — вечным Римом. Согласно исследованию, он отвечает правилу золотого сечения в 82% случаев. Это делает его самой красивой столицей в подборке. На третьем месте — Барселона, чьей достопримечательностью является величественный храм Святого Семейства, а на четвертом — вышеупомянутая Прага, которая, по мнению EuroNews, является городом контрастов, особенно если сравнивать собор Святого Вита и постмодернистский Танцующий дом.





Пятое место занял Нью-Йорк, единственный неевропейский город в первой десятке. Афины заняли шестое место, Будапешт — седьмое, а Вена — восьмое. Бордо, винная столица Франции, и Милан, столица моды Италии, занимают последние два места.





Другие места заняли Париж, Стокгольм, Тель-Авив, Копенгаген, Марракеш, Чикаго и прочие. Великобритания получила свою собственную категорию, в которой победил город Честер, где сохранились одни из лучших стен в Великобритании, а также множество викторианских домов.