Самые красивые города мира. Какое место заняла Прага в новом рейтинге?
9 августа 2024
19:00
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Свою роль сыграло количество зданий, отвечающих так называемому правилу золотого сечения.
Прага — четвертый по красоте город в мире. Об этом говорится в новом рейтинге, составленном британским порталом ипотечных консультаций. Чешскую столицу в рейтинге опережают только Венеция, которая занимает первое место, за ней следуют Рим и Барселона.
Североитальянский "плавающий" город занял первое место. Согласно исследованию, проведенному EuroNews, более 83% зданий отвечают правилу золотого сечения. Возможно, именно поэтому Венеция подсознательно завораживает так много туристов: в прошлом году сюда приехало более 5,7 миллиона человек.
Италия также может похвастаться вторым по красоте городом в мире — вечным Римом. Согласно исследованию, он отвечает правилу золотого сечения в 82% случаев. Это делает его самой красивой столицей в подборке. На третьем месте — Барселона, чьей достопримечательностью является величественный храм Святого Семейства, а на четвертом — вышеупомянутая Прага, которая, по мнению EuroNews, является городом контрастов, особенно если сравнивать собор Святого Вита и постмодернистский Танцующий дом.
Пятое место занял Нью-Йорк, единственный неевропейский город в первой десятке. Афины заняли шестое место, Будапешт — седьмое, а Вена — восьмое. Бордо, винная столица Франции, и Милан, столица моды Италии, занимают последние два места.
Другие места заняли Париж, Стокгольм, Тель-Авив, Копенгаген, Марракеш, Чикаго и прочие. Великобритания получила свою собственную категорию, в которой победил город Честер, где сохранились одни из лучших стен в Великобритании, а также множество викторианских домов.
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