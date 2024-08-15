Signal Festival впервые пройдет на территории Пражского града

12-й фестиваль световой и цифровой культуры пройдет в Праге с 10 по 13 октября 2024 года. Художественные работы чешских и зарубежных авторов будут представлены на двух маршрутах. Первый проведет через Градчаны, второй — через исторический центр мегаполиса.





Среди популярных инсталляций фестиваля — видеомэппинги — проекции света на объекты в открытом пространстве. В этом году они будут выставлены на фасадах Архиепископского дворца на Градчанской площади и Муниципальной библиотеки в Праге на Марианской площади.





За видеомэппингом в Градчанах стоит чешский 3D-художник и график Филип Ходас, который назвал свой проект «Вечное повторение». Предполагается рассказать сагу о происхождении и развитии форм жизни. Здание библиотеки превращается в глубины океана. Яркая цветная проекция, созданная испано-датской студией Desilence, будет сопровождаться звуковым оформлением американского композитора Сюзанны Чиани.





Градчанский маршрут начнется в Манежном зале Пражского Града, продолжится через дворцы на Градчанской площади и через Южные сады, которые будут открыты даже в вечернее время. Он приведет вас в пражскую галерею Кунстхалле. Второй маршрут пройдет через исторический центр города от Староместской площади к Центру архитектуры и градостроительства (CAMP).





Но Signal Festival — это не только видеомэппинг. Градчанский маршрут привлекает, например, тремя монументальными скульптурными произведениями Иржи Пржигоды, которые вызывают впечатление динамичного движения. Они работают с игрой света и тени или с контрастами твердого каркаса и нежного прозрачного материала. Также стоит упомянуть мультимедийную выставку лондонской студии UVA с использованием кинетических маятников в галерее Кунстхалле.





Маршрут по центру города снова предложит звуковую инсталляцию пионера звукового искусства Билла Фонтаны. Тот, что находится в барочной трапезной доминиканского монастыря, напоминает нам о хрупкости культуры и климата. Он соединит колокола парижского собора Парижской Богоматери со звуками ледяных пещер австрийского Дахштайна. Посетители могут увидеть впечатляющую серию видеороликов, на которых запечатлены природные явления, наблюдаемые в сумерках и на рассвете в CAMP.





Платная зона и Signal Forum





В этом году часть инсталляций фестиваля «Сигнал» также будет платной — это касается и интерьерных пространств. В этом году в так называемой Галерейной зоне будет представлено семь проектов, увидеть которые смогут только обладатели билетов. Билет действителен для входа в каждый из них, он не ограничен по времени. Билет действителен на протяжении всего фестиваля и допускает повторный вход. Стоимость входа — 390 крон, VIP-вход — 1690 крон.





«Покупая билеты, посетители помогают сохранить фестиваль открытым частично бесплатно. В то же время билеты дают им возможность увидеть избранные произведения в более спокойной обстановке, без большого количества людей и очередей», — объясняет директор фестиваля Мартин Пошта.





В этом году фестиваль также впервые будет дополнен новой платформой для образования и нетворкинга — конференцией Signal Forum. Она пройдет 11 и 12 октября в пражском CAMP и будет включать в себя лекции международных докладчиков.





