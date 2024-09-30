В Праге 3 октяря откроется выставка украинского художника Андрея Коваленко







Андрей Коваленко родился в 1976 году в Одессе в семье художников Юрия Коваленко и Светланы Коваленко-Шведовой.

Рождение в семье художников многое даёт, но и ко многому обязывает, особенно если решаешь продолжать семейную традицию. С одной стороны, с детства можно познакомиться с секретами мастерства, с другой – неизбежна внутренняя борьба за собственное лицо, собственный стиль, собственный творческий путь.











Андрей Коваленко весь этот путь прошёл. И выработал свой собственный, яркий и узнаваемый стиль – гармоничное сочетание наивного искусства с экспрессионизмом.

«У меня много от экспрессионизма, фовизма, примитивизма, есть лубочные какие-то мотивы. Я на чём-то одном не концентрируюсь. Мне это не интересно. У меня смешение стилей», - говорит Андрей.





И первое, и второе, и третье требует от художника умения ухватить и передать на холсте эмоцию мгновения, радость свежего впечатления – радость от общения с природой или людьми.











«В творчестве для меня важная экспрессия, свободная трактовка пространства и времени, цветовая насыщенность, запечатлённая в линии энергия жеста» - говорит о себе художник. «Моя точка отсчёта – живая природа, людская жизнь. Каждая картина – это маленькая история, идущая от моего сердца к сердцу зрителя».

От родителей у Андрея – любовь к пленэру. Он объехал, кажется, всю Украину. Это и легендарный Седнев, в котором творческие резиденции организовывал ещё Союз художников УССР, это и Кинбурнская коса, Карпаты, Буковина.





Конечно же, это и Прилуки, родина отца. «Это отдельный разговор. С этого всё и началось» - говорит Андрей. «Силы для жизни и творчества даёт мне земля предков».





И сейчас, живя в небольшом польском городке, Андрей каждое утро уходит в лес, на природу. Главный толчок – именно от неё. И всё же – «считаю главным при создании картин не быть рабом натуры, работа должна дышать».





Это дыхание чувствуется во всех работах Андрея – пейзажах и городских видах, жанровых сценах и портретах, натюрмортах и сказочно-символических работах, которые он делает с особым талантом. И, конечно же, в морских видах, одесских видах, которые трогают за душу любого одессита и того, кто любит наш город.









Это дыхание, дыхание животрепещущее – неотъемлемая часть бытия художника, часть его естества. « Здесь же дело в том, что я без творчества не могу», - сказал он в одном из интервью. «Я не просто занимаюсь тем, что модно или тем, что принесёт деньги. Я чувствую в этом внутреннюю потребность. Если я не изолью свои мысли, свои эмоции на холст, то я просто лопну от переизбытка того, что есть что сказать, а ты не говоришь. Если дано тебе сказать, если твой канал открыт, значит, это нужно использовать».

Ещё одна неотъемлемая часть естества – стремление к гармонии, прежде всего гармонии с собой. Достичь её получается благодаря светлому, открытому характеру и естественному стремлению приносить в этот мир радость. А что может быть прекраснее, чем созидание, создание радости своим творчеством? «Мне нравится ощущать катарсис, очищение через творчество, через холст, кисть, краски… Ощущать стремление к чему-то светлому через творчество. После каждой работы я становлюсь чище, из меня как бы уходит частица чего-то плохого, темного…»





Андрей верит, что художник может изменить наш мир к лучшему, и верой этой пронизаны его работы. Это буквально чувствуется энергетически.





Энергия – важное слово для понимания творческой манеры Андрея Коваленко. Основным толчком для создания работ является у него эмоция, впечатление, видимый образ, и всё это, усиленное и переработанное живительной творческой энергией, находит выражение на холсте. «Ничего не придумывая нового и будучи далёким от концептуализма, я не изобретаю велосипед, я просто на нём еду».





Потому недаром пражская выставка носит название «Путешествующая палитра», «Travelling palette», а на афише к ней Андрей изобразил себя на этом самом велосипеде, и это совершенно органично.





«В нашем мире компьтерных технологий и цифровой эстетики для меня важно делиться с людьми сугубо тем, что проходит сквозь руки и сердце. Я хотел бы, чтобы посещение моей выставки стало отдушиной, переносом в другую реальность».





Выставка продлится до конца октября.





Адрес галереи:





BESEDER GALLERY





Lihovarská 12, Praha 9