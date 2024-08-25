9 мест в Праге, которые полностью изменятся в 2024 году

Пражский городской совет начал реконструкцию верхней части Вацлавской площади, после того как была успешно завершена модернизация нижней части этого важного места Праги. Ключевым изменением в планах является восстановление трамвайной линии, которая соединит Винограды с Вацлавской площадью через главную аллею, где она соединится с существующими остановками на улицах Водичкова и Йиндржишска. Проект также предусматривает создание трамвайной ветки возле Национального музея, которая позволит добраться до Главного железнодорожного вокзала.Железнодорожная администрация объявила о начале долгожданной и масштабной реконструкции Масарикова вокзала с бюджетом более 3 миллиардов крон. Вместо нынешних семи путей в будущем поезда будут останавливаться на девяти. Проект также предусматривает строительство платформы над путями.Компания Central Group первой из нескольких землевладельцев одного из крупнейших пражских браунфилдов получила разрешение на строительство и уже начала возводить здесь новые жилые дома. Проект под названием Parková čtvrť начинает расти на окраине бывшего железнодорожного вокзала. После завершения строительства появится до 2 500 новых квартир. Другие крупные застройщики — Penta Real Estate, Sekyra Group и Finep — также добиваются разрешения на строительство. В то же время город пытается приобрести у компании ČD историческое здание грузового вокзала, которое она хочет использовать для культурных и социальных целей.В течение нескольких лет на территории Праги 9 ведется активное строительство. В этом году компания Central Group планирует завершить первый этап амбициозного жилого проекта Tesla Hloubětín, который возводится на месте бывшей фабрики по производству радиоприемников и телевизоров. К 2030 году в этом новом районе планируется построить более 2 500 квартир. Неподалеку от него также реализуется еще один проект под названием Harfa Living. В районе Высочаны работают и другие застройщики, например Penta Real Estate, которая в декабре договорилась с компанией Kaprain о создании нового района на территории бывшего завода Howden ČKD, расположенного рядом с пражской ареной O2.В 2023 году девелопер Sekyra Group решил разделить большой участок Роганского острова вдоль Влтавы с компанией J&T Real Estate, которая уже строит неподалеку на Инвалидовне. Чтобы избежать путаницы, часть территории Sekyra Group получила название Rohan City, а часть J&T — Nový Rohan. J&T планирует поэтапно построить около 1 000 квартир, офисов и магазинов. На данный момент Sekyra Group построила два многоквартирных дома и одно офисное здание; в этом году она начнет строительство еще двух зданий с квартирами и офисами, завершив первую фазу своего проекта.Здание ратуши на улице Пальмовка, которое изначально планировалось построить в Праге 8, вскоре может перестать быть источником дискомфорта для этого района Праги. В этом году здесь начнется строительство новой штаб-квартиры Европейского космического агентства (EUSPA). Дорогостоящее строительство обойдется Праге примерно в 2 миллиарда крон, а космическое агентство EUSPA может переехать в это здание уже в 2025 году.Новый торговый комплекс во внутреннем дворе дворца Саварина, расположенного в центре Праги рядом с Вацлавской площадью, может открыться для посетителей уже в этом году. Девелоперская группа Crestyl работает над масштабной реконструкцией дворца и связанного с ним комплекса пассажей, соединяющих улицы На Пршикопе, В Ципу и Йиндржишскую с Вацлавской площадью. После нескольких лет сложного процесса получения разрешений осенью 2023 года застройщик получил положительное заключение от специалистов по охране природы, что позволит ему полностью реализовать свой план по созданию современного торгово-офисного комплекса с площадью во внутреннем квартале. Комплекс будет включать в себя сад, кафе, рестораны и даже новый вход в метро, что создаст дополнительные удобства для посетителей.Начальный этап использования виадука Негрелли выходит на первый план после сложной реконструкции этого важного железнодорожного моста, который тянется через Нове-Место, Карлин и Голешовице. Теперь столица получила разрешение на использование первой арки, под которой планируется создать новое коммерческое пространство с кафе, магазинами и офисами. В конце 2023 года муниципалитет застеклил арку, расположенную в районе Соколовской улицы, и в этом году там будет открыт городской информационный центр.Строительство еще одного крупного проекта Праги 6 запланировано в районе Шарки. Компания Crestyl хочет начать строительство нового жилого района Šárka на территории бывшей промышленной зоны Aritma. Crestyl планирует построить двадцать жилых домов с общим количеством квартир более двухсот на участке, который в настоящее время занят складами, производственными цехами и офисами. Проект также включает в себя односемейные дома, примыкающие к лесу, детский сад и помещения для служб и магазинов.