Музей Альфонса Мухи переезжает в пражский барочный дворец Savarin

Новости 420on 10 ноября 2024 15:00 178

Музей Альфонса Мухи разместится в отреставрированном барочном дворце Savarin в Праге 1. Фонд Альфонса Мухи и девелопер Crestyl, владелец проекта Savarin, договорились о размещении музея в этом здании.