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Музей Альфонса Мухи переезжает в пражский барочный дворец Savarin

Новости 420on
10 ноября 2024
15:00
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Музей Альфонса Мухи разместится в отреставрированном барочном дворце Savarin в Праге 1. Фонд Альфонса Мухи и девелопер Crestyl, владелец проекта Savarin, договорились о размещении музея в этом здании.
Архитектор Ева Йиржична и ее студия AI Design спроектируют новую экспозицию на площади более 1100 квадратных метров. Музей откроется 24 января следующего года.

Сейчас руководство Праги ведет переговоры с компанией Crestyl о возможности размещения в здании выставки «Славянская эпопея» Альфонса Мухи. В настоящее время масштабные полотна находятся до 2026 года в замке в Моравске-Крумлове.
музей Альфонс Муха Прага Чехия культура
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