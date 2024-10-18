Пражские рождественские рынки — одни из самых дешевых в Европе
21 ноября 2024
10:00
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Рождественские ярмарки в Праге в этом году будут немного более оживленными. Популярная британская газета назвала пражский рождественский рынок одним из самых дешевых вариантов для эмигрантов насладиться рождественской атмосферой. Прага заняла пятое место из десяти с самыми низкими затратами. Словацкая Братислава завоевала первое место. По данным газеты, девять из десяти самых дешевых рождественских рынков для британцев расположены в Восточной Европе.
Самые дешевые рождественские ярмарки для британцев на Адвент в этом году были опубликованы сервером Independent и объявлены Post Office Travel Money. В оценке учтены цены на перелет туда и обратно, местные трансферы, проживание, питание и покупки на рынках.
Братислава также победила благодаря самой низкой цене за проживание двоих человек на две ночи. Общая стоимость посещения рождественских рынков Братиславы тогда была рассчитана для британцев в 510 фунтов, что соответствует примерно 15 455 кронам. Рынки Вильнюса (Литва) и Риги (Латвия) заняли второе место.
Четвертую позицию занял польский Гданьск, который также является любимым местом чехов перед Рождеством. Помимо рынков, Гданьск предлагает очаровательную архитектуру, интересные музеи и впечатляющую гастрономическую жизнь по разумным ценам. Стоимость двухдневного предрождественского пребывания для британца исчислялась в 596 фунтов, что составляет примерно 18 049 крон. У чехов адвент-путешествие в соседнюю Польшу, конечно, обходится гораздо дешевле.
На пятом месте Прага с расходами, рассчитанными на 606 фунтов (18 368). Шестым финишировал венгерский Будапешт, седьмым — хорватский Загреб, который славится своими рождественскими ярмарками и регулярно получает за них многочисленные награды.
На восьмом месте снова Польша, на этот раз с рынками в Кракове. Шведский Стокгольм финишировал девятым, а живописный эстонский Таллинн занял десятое место с самой высокой ценой в 749 фунтов (22 675 крон).
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