Мэрия Праги утвердила стратегическую концепцию развития Голешовицкого рынка
16 декабря 2024
11:30
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Администрация Праги утвердила стратегическую концепцию развития рынка Голешовице в Праге 7. Согласно этой концепции, муниципалитет в будущем может получать от арендной платы до 219 миллионов крон, тогда как в настоящее время он получает лишь около трети этой суммы. Для повышения арендной платы городу необходимо инвестировать в ремонт зданий в районе рынка.
Территория рынка принадлежит столице, которая постепенно ее ремонтирует, а с 2022 года рынком управляет муниципальное предприятие Vystaviště Praha.
Концепция стратегического развития определяет различные функции объекта. На рынке будут созданы заведения, ориентированные среди прочего на гастрономию, креативную индустрию и дизайн, культуру, отдых, розничную торговлю, офисы и услуги. Также предусмотрены складские помещения. Согласно стратегии, коммерческая деятельность должна занять 87% площади, а оставшиеся 13% будут использоваться для общественно полезной некоммерческой деятельности.
Учитывая, что действующий договор управления и аренды между городом и Vystaviště Praha не содержит обязательства по обеспечению некоммерческой деятельности, утверждение этой концепции приведет к созданию поправки к договору, которая обеспечит это обязательство. Таким же образом поправка обеспечит, чтобы компания при ремонте помещений действовала в соответствии с новой концепцией.
Концепция стратегического развития определяет различные функции объекта. На рынке будут созданы заведения, ориентированные среди прочего на гастрономию, креативную индустрию и дизайн, культуру, отдых, розничную торговлю, офисы и услуги. Также предусмотрены складские помещения. Согласно стратегии, коммерческая деятельность должна занять 87% площади, а оставшиеся 13% будут использоваться для общественно полезной некоммерческой деятельности.
Учитывая, что действующий договор управления и аренды между городом и Vystaviště Praha не содержит обязательства по обеспечению некоммерческой деятельности, утверждение этой концепции приведет к созданию поправки к договору, которая обеспечит это обязательство. Таким же образом поправка обеспечит, чтобы компания при ремонте помещений действовала в соответствии с новой концепцией.
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