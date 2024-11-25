Мэрия Праги утвердила стратегическую концепцию развития Голешовицкого рынка

Территория рынка принадлежит столице, которая постепенно ее ремонтирует, а с 2022 года рынком управляет муниципальное предприятие Vystaviště Praha.



Концепция стратегического развития определяет различные функции объекта. На рынке будут созданы заведения, ориентированные среди прочего на гастрономию, креативную индустрию и дизайн, культуру, отдых, розничную торговлю, офисы и услуги. Также предусмотрены складские помещения. Согласно стратегии, коммерческая деятельность должна занять 87% площади, а оставшиеся 13% будут использоваться для общественно полезной некоммерческой деятельности.



Учитывая, что действующий договор управления и аренды между городом и Vystaviště Praha не содержит обязательства по обеспечению некоммерческой деятельности, утверждение этой концепции приведет к созданию поправки к договору, которая обеспечит это обязательство. Таким же образом поправка обеспечит, чтобы компания при ремонте помещений действовала в соответствии с новой концепцией.