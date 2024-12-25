Прага борется за деревья. Она требует сохранения первоначальных правил застройки
30 января 2025
19:30
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Пражане хотят сами решать, где сажать новые деревья, которые так необходимы в борьбе с изменением климата. Во вторник пражские советники подписали поправку к закону об энергетике, которая сейчас находится на утверждении в Сенате и делает невозможным самостоятельное принятие решений.
Деревья играют незаменимую роль в городе.
Критикуемый раздел, вносящий изменения в строительный закон, ограничивает полномочия так называемых пражских строительных кодексов. Среди прочего, он лишает Прагу возможности определять полосы озеленения на улицах, то есть координировать посадку деревьев с сетями технической инфраструктуры, что беспокоит не только руководство города, но и многих экспертов.
Критикуемый раздел, вносящий изменения в строительный закон, ограничивает полномочия так называемых пражских строительных кодексов. Среди прочего, он лишает Прагу возможности определять полосы озеленения на улицах, то есть координировать посадку деревьев с сетями технической инфраструктуры, что беспокоит не только руководство города, но и многих экспертов.
«В связи с изменением климата и перегревом городов необходимо сохранить существующие правила определения полос для посадки и координации подземной инфраструктуры, иначе посадка на улицах окажется под угрозой. Деревья значительно способствуют охлаждению поверхностей», — говорит Павел Гниличка, архитектор и автор пражских строительных норм и правил.
Петр Главачек (STAN), заместитель мэра по пространственному и стратегическому развитию, также против серьезных изменений, которые негативно повлияют не только на климат в городе, но и на здоровье граждан.
По его словам, существует риск серьезного раскола.
«Если безответственное дополнение к закону будет принято, это будет означать возврат на 10-15 лет назад и поставит под угрозу проекты, которые улучшают качество жизни пражан, — считает Томаш Портлик, председатель представительного клуба Spolu. — Мы не должны позволять, чтобы нам диктовали, как должен выглядеть наш город, и должны защищать долгосрочные проекты, которые озеленяют и улучшают качество наших улиц».
Кроме того, по его словам, в связи с изменениями придется переработать новый генеральный план, работа над которым ведется уже несколько лет.
Ондржей Богач, глава городского Института планирования и развития, добавил, что в условиях Праги трудно вписать все необходимое в улицы, и для того, чтобы город мог обеспечить необходимую посадку деревьев, ему нужен соответствующий законодательный инструмент. Попытку отобрать его у города он назвал непонятной.
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