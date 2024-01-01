Секреты старых названий пражских улиц (Часть 1)





По названиям улиц мы узнаем, как из этих старейших поселений возникала современная Прага. Первый пражский город, названный позже Старым или Большим городом, был основан в начале правления короля Вацлава I, в 1232 году. Мала Страна существует с 1257 года, благодаря усилиям короля Пржемысла II.

Градчаны появились в начале XIV века, причем не являлись королевским городом, как два предыдущих, а всего лишь небольшим крепостным городком, принадлежащим пражской крепости (граду) и его бургграфству, о чем свидетельствует название города.



Новый город (Нове-Место) основал Карл IV в 1348 году. Эти независимые центры, окруженные стеной и обладающие привилегиями на свободную торговлю и ремесла, собственной административной системой, на протяжении столетий жили независимо друг возле друга. Именно поэтому им разрешалось иметь свои собственные названия улиц. Лишь в 1784 году все части становятся единым административным образованием, основой для дальнейшего развития Праги, которая к своим старым городским районам присоединяла новые, выраставшие, как правило, из старых пригородных поселений.



Улица Спалена (Spalená) 1983 год, фото: Любомир Котек

По названиям старых пражских улиц можно узнать историю возникновения и развития города. Изначально Прага представляла собой крепость, построенную посреди девственного леса на сланцевой скале, высушенной солнцем, благодаря которой эта крепость получила свое название. У нее был свой конкурент в старом Храстене, позже перестроенном в Вышеград (т. е. крепость, находящаяся выше по течению реки, чем Прага). У подножия этих крепостей появились первые поселения, в которых были заложены церкви, монастыри и дворы вельмож. Частью этих чешских поселений также были поселения купцов, немцев и романских народов, а также еврейская община. Все они не обходились без местной таможни – Унгельта, или Тына (огороженный двор, на котором сосредотачивалась продажа чужеземного товара, где приходилось платить пошлину в княжескую казну за привезенный товар). Тын находился около рынка, который уже с X века прослыл важнейшим торговым центром в северных землях.По названиям улиц мы узнаем, как из этих старейших поселений возникала современная Прага. Первый пражский город, названный позже Старым или Большим городом, был основан в начале правления короля Вацлава I, в 1232 году. Мала Страна существует с 1257 года, благодаря усилиям короля Пржемысла II.Градчаны появились в начале XIV века, причем не являлись королевским городом, как два предыдущих, а всего лишь небольшим крепостным городком, принадлежащим пражской крепости (граду) и его бургграфству, о чем свидетельствует название города.Новый город (Нове-Место) основал Карл IV в 1348 году. Эти независимые центры, окруженные стеной и обладающие привилегиями на свободную торговлю и ремесла, собственной административной системой, на протяжении столетий жили независимо друг возле друга. Именно поэтому им разрешалось иметь свои собственные названия улиц. Лишь в 1784 году все части становятся единым административным образованием, основой для дальнейшего развития Праги, которая к своим старым городским районам присоединяла новые, выраставшие, как правило, из старых пригородных поселений.Улица Спалена (Spalená) 1983 год, фото: Любомир Котек





Интересно то, что если названия улиц были связаны с именами людей, то это подразумевало, что на данной улице находились их дома, служившие в качастве ориентира. Раньше названия улиц не восхваляли выдающихся людей. Названия создавались чисто для практических целей, служили конкретным адресом. Лишь в 1-й пол. XIX века, когда самостоятельное городское управление было отменено и Прагой начали руководить чиновники от власти, появились первые названия улиц в честь правителей и членов их семей.



Именно отсюда и берет начало подобная традиция, считающаяся сегодня обычным делом. Так, таблички превращаются в дешевые мемориальные доски, теряя, тем самым, свое изначальное предназначение. Единственное название, которое появилось в Праге с целью прославления человека и его деяний – гора Жижки, поскольку именно на ней Жижка одержал победу. Раньше гора называлась Витковой (Вит был владельцем этой горы).

Улицы старой Праги отображают городской быт и его особенности, местные правила. Пригородные районы с небольшим населением могли довольствоваться лишь немногими местными названиями. В местах, где жило большое количество людей, необходимо было дать название каждому клочку земли, каждой улице. Сегодня эти старые названия могут нам многое рассказать о пражских строениях, особенно религиозных, о характере конкретной улицы, ее направлении, внешнем виде, о связанных с ней ремеслах, ее особенностях и др.Интересно то, что если названия улиц были связаны с именами людей, то это подразумевало, что на данной улице находились их дома, служившие в качастве ориентира. Раньше названия улиц не восхваляли выдающихся людей. Названия создавались чисто для практических целей, служили конкретным адресом. Лишь в 1-й пол. XIX века, когда самостоятельное городское управление было отменено и Прагой начали руководить чиновники от власти, появились первые названия улиц в честь правителей и членов их семей.Именно отсюда и берет начало подобная традиция, считающаяся сегодня обычным делом. Так, таблички превращаются в дешевые мемориальные доски, теряя, тем самым, свое изначальное предназначение. Единственное название, которое появилось в Праге с целью прославления человека и его деяний – гора Жижки, поскольку именно на ней Жижка одержал победу. Раньше гора называлась Витковой (Вит был владельцем этой горы).

Авторство названий старых улиц принадлежит самим горожанам. Они не торопились придумывать новое название для городских объектов, если они уже были как-то названы до этого. Новые названия придумывали только из практических соображений, когда существовали особые на то причины или старое название уже не было актуальным.



Обычно дольше всего могло «прожить» простое, неоригинальное название улицы, а вот специфические топонимы, как правило, быстро сменялись новыми. Сегодня можно найти много старых названий, не изменявшихся на протяжении веков.



Есть и такие коренные жители Праги, которые используют старые, уже не существующие названия улиц, которые они либо помнят с детства, либо унаследовали память о них через своих родителей. И по сей день, например, можно услышать название „Пасиржска улица“ (Pasířská) вместо современной улицы Палацкого (Palackého), „Широка улица“ (Široká) вместо Юнгманновой (Jungmannova), „Остругова“ (Ostruhová) вместо Нерудовой (Nerudova). Это свидетельствует о нежелании людей расставаться с чем-то укоренившимся в них, даже несмотря на то, что вместо старых, будничных названий улицы приобрели новые – в честь выдающихся чешских просветителей, которые к этим местам имели непосредственное отношение (жили здесь или работали). На их домах теперь можно увидеть мемориальные доски.





Среди самых старых пражских названий, сохранившихся и по сей день, можно встретить такие топонимы: Na Opyši, Týn, Na Zábradlí, Poříčí, Na Bojišti, Na Rybníčku, Na Skalce, Podskalí, Na Výtoni, Na Zderaze, Opatovice, Újezd, Nebovidy, Jánský vršek, Petřín, Strahov, Letná. Эти названия существовали уже в XI – XII вв. Изначально их, разумеется, было гораздо больше, но с течением времени и с приходом новых поколений они постепенно забывались.