Старинная Прага — с чего все начиналось?

Согласно археологическим находкам, уже в доисторические времена существовало старейшее поселение в пражской долине. С тех времен оно неустанно росло, и уже около VI века здесь поселились славянские племена, которые обосновались около современных районов Мала Страна и Градчаны.

Староместская площадь (1870)

Староместская площадь (1870)

В конце IX века князь Борживой из династии Пржемысловичей построил крепость на градчанском холме. В X веке она была существенно укреплена. Внутри крепостных стен к этому времени появилась ротонда св. Вита с епископским дворцом, княжеский дворец, монастырская церковь св. Йиржи, церковь Девы Марии и много других строений.



Национальный театр (1878)

В середине X века появляется вторая пражская крепость – Вышеград. В течение следующего века из-за разногласий среди представителей рода Пржемысловичей Вышеград стал резиденцией чешских правителей. В это время здесь была основана церковь св. Петра и Павла, церковь св. Лаврентия и ротонда св. Мартина, сохранившая свой первоначальный облик и по сей день. В начале XII века главной резиденцией снова становится Пражский Град, который к тому времени был капитально реконструирован. Чешский король Владислав I в середине XII века построил в Праге каменный мост Юдитин, ставший предшественником каменного Карлова моста, Страговский монастырь и епископский двор на Малой Стране. С 1253–1278 годы в Праге находился один из самых влиятельных правителей средневековой Европы – Пржемысл Отакар II.Национальный театр (1878)

После смерти всех Пржемысловичей и вступления на престол династии Люксембургов Прага становится самым благоустроенным европейским городом. И всё это благодаря чешскому королю и императору Священной Римской империи Карлу IV. В это время Прага была больше Лондона и Парижа. Карл IV хотел сделать город главной резиденцией всей Священной Римской империи. Появляется целый ряд новых учреждений, например, Карлов университет. Также был основан пражский район Нове-Место, который по своим строительным инновациям был на шаг впереди архитектуры своего времени. Даже сегодня ширина его улиц (19–23 метров) полностью удовлетворяет потребностям автомобильного движения.

Кроме того, Карл IV перестроил Вышеград, сделав его масштабной готической крепостью. Пиком строительной деятельности императора стал новый каменный мост (который позже стал называться „Карлов“), постройкой которого руководил известный архитектор Петер Парлер, староместские мостовые башни и строительство нового кафедрального собора св. Вита на Пражском Граде. Весь периметр Нове-Мнеста, Малой Страны, Градчан и Вышеграда был укреплен новыми готическими стенами, гарантирующими безопасность своему населению.





Вацлавская площадь (1898)

Вацлавская площадь (1898)

После смерти Карла IV в 1378 году и на протяжении всего периода правления его сына Вацлава IV Прага терпела многочисленные материальные потери из-за развернувшегося в то время гуситского движения. В период религиозных разногласий вся Чехия противостояла католическому свету. Почти 30 лет в стране неустанно шли бои, чешские гуситы отразили напор нескольких походов крестоносцев. Для Чехии этот период был, с одной стороны, религиозным возрождением, а с другой, периодом утраты многих художественных ценностей из-за постоянного опустошения церквей.

Следующим важным этапом становления Праги был период Ренессанса, когда правил представитель габсбургской династии Рудольф II. Он способствовал развитию искусств и науки, в частности, астрономии или алхимии. В это время в Праге работали самые влиятельные ученые со всей Европы: Иоганн Кеплер, Тихо Браге и всемирно известный алхимик, магистр Эдвард Келли. Этот период чешской истории был пропитан духом раскрепощенности благодаря господствующей религиозной свободе.



Карлова площадь (1976)

Карлова площадь (1976)

Следующей важной вехой в пражской и чешской истории была битва на Белой горе в 1620 году, ставшая началом 30-летней войны, которая затронула всю Европу и положила начало суровому периоду рекатолизации, продлившейся почти 300 лет. Чехия окончательно становится частью Австрии, позже – Австро-Венгрии.

Эпоху барокко Прага запечатлела в своих образцовых барочных церквях, дворцах и небольших постройках. Пражская барочная архитектура высоко ценится гостями города и специалистами.

В 1918 году была провозглашена независимая республика Чехословакия. Прага и Пражский Град снова стали резиденцией главы государства – президента республики.

Сегодня, несмотря на свою непростую историю, Прага является одним из самых красивых и завораживающих городов Европы.