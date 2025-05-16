Администрация Праги планирует повысить туристический налог
16 мая 2025
10:00
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Администрация Праги рассматривает возможность повышения налога для туристов, что может принести ей дополнительный доход в размере 1,5 миллиарда крон в год.
Ежегодно Прагу посещают миллионы туристов, что приносит не только экономические выгоды, но и значительную нагрузку на городскую инфраструктуру. Прага на протяжении долгого времени теряет значительные финансовые средства из-за низкого туристического налога, который составляет всего 50 крон за ночь.
Эта сумма значительно ниже, чем в большинстве соседних мегаполисов, и одновременно является законным пределом. При этом город мог бы использовать полученные средства для развития туристической инфраструктуры или финансирования стратегических проектов. Вопрос об увеличении сбора обсуждался на совместном заседании руководства Праги, Среднечешского края и правительства. Среди прочего обсуждалось финансирование Влтавской филармонии, которая стремится стать важным центром культурного туризма.
В Палате депутатов сейчас обсуждается проект, который позволил бы муниципалитетам повышать туристический сбор по своему усмотрению. Если он будет одобрен, Прага сможет получить необходимые средства для улучшения услуг для туристов и жителей. Предложение поддерживают некоторые законодатели, которые считают, что изменение будет иметь положительные последствия для города и его развития.
Эта сумма значительно ниже, чем в большинстве соседних мегаполисов, и одновременно является законным пределом. При этом город мог бы использовать полученные средства для развития туристической инфраструктуры или финансирования стратегических проектов. Вопрос об увеличении сбора обсуждался на совместном заседании руководства Праги, Среднечешского края и правительства. Среди прочего обсуждалось финансирование Влтавской филармонии, которая стремится стать важным центром культурного туризма.
В Палате депутатов сейчас обсуждается проект, который позволил бы муниципалитетам повышать туристический сбор по своему усмотрению. Если он будет одобрен, Прага сможет получить необходимые средства для улучшения услуг для туристов и жителей. Предложение поддерживают некоторые законодатели, которые считают, что изменение будет иметь положительные последствия для города и его развития.