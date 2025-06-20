Первая поездка нового трамвая Škoda 52T: комфорт и современные технологии
20 июня 2025
19:30
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Новый Škoda 52T сегодня впервые отправился с пассажирами в пробную эксплуатацию. Трамвай выехал из пражского депо Глоубетин около 13:00 и будет курсировать по маршруту №12. Пражское транспортное предприятие подписало контракт на поставку до 200 таких транспортных средств на сумму 16,6 млрд чешских крон в 2023 году. В этом году должно прибыть 20. Стоимость одного трамвая составляет почти 90 миллионов крон.
«Это полностью низкопольный, кондиционированный, тихий, с увеличенным количеством сидений и очень современный трамвай. В общем, это трамвай, который максимально ориентирован на комфорт пассажиров», — сказал заместитель мэра Зденек Гржиб.
Трамвай будет проходить испытания в течение примерно трех месяцев, он должен проехать 20 000 километров с пассажирами, как и в первой фазе эксплуатации без людей.
Общая вместимость вагона длиной 32 метра и шириной 2,5 метра составляет до 243 пассажиров, из них 70 сидячих мест. По сравнению с предыдущими 15T, вместимость новых вагонов увеличена почти на 16%. Максимальная скорость — 70 километров в час. Конструкция вагона специально разработана для Праги, что позволяет ему проходить по узким и изгибающимся участкам путей.
В Праге курсируют четыре типа трамваев — Tatra T3, Tatra KT8D5, Škoda 14T и Škoda 15T. Самым распространенным на улицах Праги является Tatra T3, транспортное предприятие имеет их 390, в основном они курсируют в составе пар.
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