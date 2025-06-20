Первая поездка нового трамвая Škoda 52T: комфорт и современные технологии

Новости и статьи 20 июня 2025 19:30 500

Новый Škoda 52T сегодня впервые отправился с пассажирами в пробную эксплуатацию. Трамвай выехал из пражского депо Глоубетин около 13:00 и будет курсировать по маршруту №12. Пражское транспортное предприятие подписало контракт на поставку до 200 таких транспортных средств на сумму 16,6 млрд чешских крон в 2023 году. В этом году должно прибыть 20. Стоимость одного трамвая составляет почти 90 миллионов крон.