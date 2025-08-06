Прага в 2050 году. Прогноз показывает, где будет не хватать гражданской инфраструктуры и коммунальных услуг
6 августа 2025
11:00
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Прага готовится к росту, который может кардинально изменить ее облик и потребности. Согласно новому Прогнозу населения и общественного оборудования, опубликованному в мае 2025 года Институтом планирования и развития Праги (IPR), к 2050 году население мегаполиса может увеличиться с нынешних 1,38 миллиона до 1,68 миллиона, а в некоторых сценариях — до 1,9 миллиона. Основной вопрос заключается в том, как инфраструктура сможет справиться с таким ростом.
IPR разработал в общей сложности пять вариантов развития, из которых так называемый вариант PROG представляет собой реалистичный сценарий. Однако в исследовании также рассматриваются максимальные прогнозы, основанные на гипотетическом полном использовании свободных площадей под застройку в соответствии с действующим генеральным планом.
Наиболее критическая ситуация сложится в сфере образования и социальных услуг. Если город не примет меры, в 2050 году будет не хватать более 10 000 мест в начальных школах, 17 000 в детских садах и 12 500 в средних школах.
Кроме того, в сфере среднего образования важную роль играет пригородный транспорт — только часть учащихся будет приезжать непосредственно из Праги, но город должен обеспечить места и для учащихся из прилегающих городов. Уже сейчас известно, что при нынешнем состоянии 56 400 мест в средних школах в 2050 году их потребуется не менее 69 000.
С точки зрения здравоохранения IPR оценивает текущее состояние как стабильное. «Мы оцениваем текущий уровень оснащенности поликлиник как удовлетворительный (26 100 жителей на поликлинику), но к 2050 году можно ожидать небольшого ухудшения и снижения уровня оснащенности до ограниченного, когда количество жителей на одну поликлинику превысит 31 000 человек», — говорится в документе.
Вместимость кабинетов и доступность должны отражать как рост численности населения, так и изменение его возрастной структуры. Численность населения старше 80 лет увеличится на 79%, что потребует увеличения вместимости домов престарелых, специального режима и выездных служб. Это приведет к росту потребности в медицинской помощи, особенно в услугах врачей общей практики.
С точки зрения отдыха, в Праге достаточно парков, больше всего не хватает небольших парковых зон вблизи жилых домов. Согласно исследованию, детские площадки в Праге являются хорошо доступным объектом инфраструктуры, который успешно расширяется, но, несмотря на их хорошую доступность в модернистском городе, в центре и на окраинах города есть резервы.
Частью прогноза является концепция так называемой «15-минутной Праги», которая анализирует доступность ключевой инфраструктуры в пешей или общественной транспортной доступности. Было оценено восемь основных видов общественного оборудования — от школ и здравоохранения до культурных и спортивных объектов и продуктовых магазинов. Результаты подробно обработаны не только по городским районам, но и по так называемым балансовым территориальным единицам. Они позволяют отслеживать потребности небольших населенных пунктов и планировать развитие там, где рост населения будет самым высоким.
Прогноз служит инструментом для государственного сектора и застройщиков. Он позволяет городским районам лучше планировать детские сады, общественные центры и медицинские учреждения. Застройщикам он показывает, где будет расти спрос на инфраструктуру, а значит, где можно ожидать поддержки со стороны государственного сектора в развитии. Прогноз основан на данных Чешского статистического управления и территориальных аналитических материалов (ÚAP), но также учитывает планы развития, предоставленные самими городскими районами.
Наиболее критическая ситуация сложится в сфере образования и социальных услуг. Если город не примет меры, в 2050 году будет не хватать более 10 000 мест в начальных школах, 17 000 в детских садах и 12 500 в средних школах.
Кроме того, в сфере среднего образования важную роль играет пригородный транспорт — только часть учащихся будет приезжать непосредственно из Праги, но город должен обеспечить места и для учащихся из прилегающих городов. Уже сейчас известно, что при нынешнем состоянии 56 400 мест в средних школах в 2050 году их потребуется не менее 69 000.
С точки зрения здравоохранения IPR оценивает текущее состояние как стабильное. «Мы оцениваем текущий уровень оснащенности поликлиник как удовлетворительный (26 100 жителей на поликлинику), но к 2050 году можно ожидать небольшого ухудшения и снижения уровня оснащенности до ограниченного, когда количество жителей на одну поликлинику превысит 31 000 человек», — говорится в документе.
Вместимость кабинетов и доступность должны отражать как рост численности населения, так и изменение его возрастной структуры. Численность населения старше 80 лет увеличится на 79%, что потребует увеличения вместимости домов престарелых, специального режима и выездных служб. Это приведет к росту потребности в медицинской помощи, особенно в услугах врачей общей практики.
С точки зрения отдыха, в Праге достаточно парков, больше всего не хватает небольших парковых зон вблизи жилых домов. Согласно исследованию, детские площадки в Праге являются хорошо доступным объектом инфраструктуры, который успешно расширяется, но, несмотря на их хорошую доступность в модернистском городе, в центре и на окраинах города есть резервы.
Частью прогноза является концепция так называемой «15-минутной Праги», которая анализирует доступность ключевой инфраструктуры в пешей или общественной транспортной доступности. Было оценено восемь основных видов общественного оборудования — от школ и здравоохранения до культурных и спортивных объектов и продуктовых магазинов. Результаты подробно обработаны не только по городским районам, но и по так называемым балансовым территориальным единицам. Они позволяют отслеживать потребности небольших населенных пунктов и планировать развитие там, где рост населения будет самым высоким.
Прогноз служит инструментом для государственного сектора и застройщиков. Он позволяет городским районам лучше планировать детские сады, общественные центры и медицинские учреждения. Застройщикам он показывает, где будет расти спрос на инфраструктуру, а значит, где можно ожидать поддержки со стороны государственного сектора в развитии. Прогноз основан на данных Чешского статистического управления и территориальных аналитических материалов (ÚAP), но также учитывает планы развития, предоставленные самими городскими районами.
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