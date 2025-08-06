Прага в 2050 году. Прогноз показывает, где будет не хватать гражданской инфраструктуры и коммунальных услуг

Новости 420on 6 августа 2025 11:00 455

Прага готовится к росту, который может кардинально изменить ее облик и потребности. Согласно новому Прогнозу населения и общественного оборудования, опубликованному в мае 2025 года Институтом планирования и развития Праги (IPR), к 2050 году население мегаполиса может увеличиться с нынешних 1,38 миллиона до 1,68 миллиона, а в некоторых сценариях — до 1,9 миллиона. Основной вопрос заключается в том, как инфраструктура сможет справиться с таким ростом.