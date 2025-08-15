ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

Прага — четвертый самый безопасный европейский город для отдыха

Новости 420on
15 августа 2025
08:30
489
Безопасность для значительной части путешественников является одним из ключевых факторов при выборе места отдыха. Для всех, кто хочет не только насладиться красотами близлежащих мегаполисов, но и как можно меньше беспокоиться о карманниках и потенциальных агрессорах всех мастей, составлен новый рейтинг 10 самых безопасных городов Европы для отдыха в этом году. Первое место занял любимый чехами Дубровник, Прага оказалась на четвертом месте.
В августе рейтинг самых безопасных городов Европы был опубликован на сайте Daily Mail и составлен британским туристическим агентством Riviera Travel. Индекс безопасности европейских городов был оценен на основе двух основных факторов: текущего уровня преступности и ее динамики в данном регионе за последние пять лет.

Победителем рейтинга стал хорватский Дубровник благодаря минимальному уровню преступности и ее очень низкому росту в последние годы. Дубровник привлекает туристов прежде всего старой частью города, которая благодаря прекрасно сохранившимся готическим, ренессансным и барочным церквям, дворцам, площадям и фонтанам включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из самых красивых городов Хорватии является излюбленным местом отдыха чехов, значительная часть которых во время своего визита в страну приезжает в Дубровник хотя бы на однодневную экскурсию. Сюда также часто приезжают поклонники популярного сериала «Игра престолов», который снимался в этом городе.

Жемчужина Адриатики привлекает и прекрасными возможностями для купания. Несколько пляжей имеют прекрасный вид на старый город. Те, кто жаждет большего спокойствия, могут на лодке из Дубровника отправиться на Элафитские острова. На островах Шипана, Колочепе и Лопуде каждый турист найдет что-то для себя.

Второе место и звание одного из самых безопасных городов Европы занял Таллин. Средневековый старый город эстонской столицы также входит в список ЮНЕСКО, кроме того, в Таллине находится множество стильных кафе и ресторанов, а также интересных церквей и музеев. Таллин в целом отличается приятной атмосферой, и его посещение можно хорошо совместить с поездкой на корабле в близлежащий Хельсинки.

Третье место заняла столица нашего северо-восточного соседа, польская Варшава. Помимо безопасности, мегаполис может похвастаться интересным сочетанием современной и исторической архитектуры, а также высококачественной гастрономией. И, как говорится, не бывает хорошего без хорошего, старый город снова входит в список ЮНЕСКО.

Прага занимает четвертое место и, помимо хорошего показателя безопасности, по мнению экспертов, она выделяется величественными памятниками и культовыми мостами.

Пятое место снова досталось Польше, на этот раз Кракову. Шестое место занял нидерландский Амстердам, седьмое — немецкий Мюнхен, восьмое — исландский Рейкьявик. Девятое место принадлежит швейцарскому Цюриху, а десятое — венгерскому Будапешту.
Чехия Прага рейтинг туристы
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:30
14 АВГУСТА 2025
3840
ПУТЕШЕСТВИЯ
СТРАНА ЛЕГЕНДАРНОГО СУПА PHO ОТМЕНЯЕТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ЧЕХОВ
15:00
12 АВГУСТА 2025
6682
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗВОНОК ДОМОЙ С ОТДЫХА ОБЕРНУЛСЯ НЕОЖИДАННОЙ СУММОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ ПРАГИ
12:30
11 АВГУСТА 2025
24453
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРАГА БУДЕТ ИМЕТЬ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С ОСТРОВОМ ЦЕЛЕБНОГО ПЕСКА
13:30
10 АВГУСТА 2025
1144
ШОППИНГ
ЧЕХИ ВСЕ АКТИВНЕЕ ТРАТЯТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ: ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ НА ДВЕ ТРЕТИ
18:00
8 АВГУСТА 2025
1355
ПУТЕШЕСТВИЯ
ТУРИЗМ В ЧЕХИИ РАСТЕТ: ВЕСНОЙ СТРАНУ ПОСЕТИЛИ ТРИ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ
19:30
7 АВГУСТА 2025
2339
ШОППИНГ
ФАЛЬШИВЫЕ ОТЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ: КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ
11:00
6 АВГУСТА 2025
3477
О ПРАГЕ
ПРАГА В 2050 ГОДУ. ПРОГНОЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ГДЕ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
15:00
3 АВГУСТА 2025
2780
ПУТЕШЕСТВИЯ
ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВКИ НА ВРЕМЯ ОТПУСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ МОЖЕТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ
18:00
1 АВГУСТА 2025
5844
ШОППИНГ
ФАЛЬШИВЫЕ СКИДКИ: ПОЧТИ КАЖДАЯ ВТОРАЯ ПРОВЕРКА В ЧЕХИИ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ
14:00
26 ИЮЛЯ 2025
12851
ПУТЕШЕСТВИЯ
У ЧЕХОВ ОДИН ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ В МИРЕ. ОН ОТКРЫВАЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ ДОСТУП В 185 СТРАН
21:00
25 ИЮЛЯ 2025
3370
ПУТЕШЕСТВИЯ
ХОРВАТСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НА ПЛЯЖАХ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ПЕДОФИЛЫ СО СКРЫТЫМИ КАМЕРАМИ
15:00
25 ИЮЛЯ 2025
10658
ПУТЕШЕСТВИЯ
НА НЕМЕЦКИХ ДОРОГАХ В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ ОЖИДАЮТСЯ КРУПНЫЕ ЗАТОРЫ
15:00
24 ИЮЛЯ 2025
3725
ПУТЕШЕСТВИЯ
ТУРИЗМ ПО-ЧЕШСКИ: В ЕГИПТЕ У СУПРУГОВ ВЗОРВАЛСЯ ЧЕМОДАН, ЗАПОЛНЕННЫЙ ПИВОМ KOZEL
21:00
21 ИЮЛЯ 2025
4879
ПУТЕШЕСТВИЯ
КАК ПЛАТИТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ: КАРТА, НАЛИЧНЫЕ ИЛИ БАНКОМАТ? КАК ИЗБЕЖАТЬ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ И НЕВЫГОДНЫХ КУРСОВ
12:00
20 ИЮЛЯ 2025
2386
ПУТЕШЕСТВИЯ
ВОКЗАЛ ИМЕНИ МАСАРИКА В ПРАГЕ БУДЕТ ЗАКРЫТ НА НЕДЕЛЮ