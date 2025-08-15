Прага — четвертый самый безопасный европейский город для отдыха

Безопасность для значительной части путешественников является одним из ключевых факторов при выборе места отдыха. Для всех, кто хочет не только насладиться красотами близлежащих мегаполисов, но и как можно меньше беспокоиться о карманниках и потенциальных агрессорах всех мастей, составлен новый рейтинг 10 самых безопасных городов Европы для отдыха в этом году. Первое место занял любимый чехами Дубровник, Прага оказалась на четвертом месте.