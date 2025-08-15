Прага — четвертый самый безопасный европейский город для отдыха
15 августа 2025
08:30
Безопасность для значительной части путешественников является одним из ключевых факторов при выборе места отдыха. Для всех, кто хочет не только насладиться красотами близлежащих мегаполисов, но и как можно меньше беспокоиться о карманниках и потенциальных агрессорах всех мастей, составлен новый рейтинг 10 самых безопасных городов Европы для отдыха в этом году. Первое место занял любимый чехами Дубровник, Прага оказалась на четвертом месте.
В августе рейтинг самых безопасных городов Европы был опубликован на сайте Daily Mail и составлен британским туристическим агентством Riviera Travel. Индекс безопасности европейских городов был оценен на основе двух основных факторов: текущего уровня преступности и ее динамики в данном регионе за последние пять лет.
Победителем рейтинга стал хорватский Дубровник благодаря минимальному уровню преступности и ее очень низкому росту в последние годы. Дубровник привлекает туристов прежде всего старой частью города, которая благодаря прекрасно сохранившимся готическим, ренессансным и барочным церквям, дворцам, площадям и фонтанам включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Один из самых красивых городов Хорватии является излюбленным местом отдыха чехов, значительная часть которых во время своего визита в страну приезжает в Дубровник хотя бы на однодневную экскурсию. Сюда также часто приезжают поклонники популярного сериала «Игра престолов», который снимался в этом городе.
Жемчужина Адриатики привлекает и прекрасными возможностями для купания. Несколько пляжей имеют прекрасный вид на старый город. Те, кто жаждет большего спокойствия, могут на лодке из Дубровника отправиться на Элафитские острова. На островах Шипана, Колочепе и Лопуде каждый турист найдет что-то для себя.
Второе место и звание одного из самых безопасных городов Европы занял Таллин. Средневековый старый город эстонской столицы также входит в список ЮНЕСКО, кроме того, в Таллине находится множество стильных кафе и ресторанов, а также интересных церквей и музеев. Таллин в целом отличается приятной атмосферой, и его посещение можно хорошо совместить с поездкой на корабле в близлежащий Хельсинки.
Третье место заняла столица нашего северо-восточного соседа, польская Варшава. Помимо безопасности, мегаполис может похвастаться интересным сочетанием современной и исторической архитектуры, а также высококачественной гастрономией. И, как говорится, не бывает хорошего без хорошего, старый город снова входит в список ЮНЕСКО.
Прага занимает четвертое место и, помимо хорошего показателя безопасности, по мнению экспертов, она выделяется величественными памятниками и культовыми мостами.
Пятое место снова досталось Польше, на этот раз Кракову. Шестое место занял нидерландский Амстердам, седьмое — немецкий Мюнхен, восьмое — исландский Рейкьявик. Девятое место принадлежит швейцарскому Цюриху, а десятое — венгерскому Будапешту.
