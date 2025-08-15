ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

Проект Savarin получил разрешение на застройку: в центре Праги появится уникальное общественное пространство

Новости 420on
15 августа 2025
11:00
863
Проект Savarin девелоперской группы Crestyl получил окончательное разрешение на застройку, что значительно приблизило начало строительных работ. Внутренний двор в районе Вацлавской площади, до сих пор недоступный для публики, превратится в открытое пространство с парком, кафе, культурными объектами и новым входом в метро.
Проект разработан известным британским архитектором Томасом Хизервиком и его студией. Savarin станет их первым реализованным проектом в континентальной Европе.

Проект соединит Вацлавскую площадь с улицами На Пришкопе, Йиндржишска и Панска. Возникнет четыре взаимосвязанных части, каждая из которых будет иметь свой характер и назначение. Историческая конюшня станет центром новой площади с общественными зелеными насаждениями, ресторанами и культурным пространством.

«Проект Savarin для нас очень важен, и из-за его расположения в центре мегаполиса мы всегда хотели, чтобы здесь появилась ценная архитектура мирового уровня. Именно поэтому мы начали сотрудничество с ведущим архитектурным и дизайнерским студией Heatherwick. Мы интенсивно занимались подготовкой в течение многих лет, и это стоило нам действительно много труда и усилий. Тем более мы рады, что теперь нам удалось получить разрешение на застройку, которое подтверждает наш замысел и дает нам зеленый свет. Сейчас мы полным ходом приступаем к подготовке документов для строительного разрешения. Мы предполагаем, что строительство удастся начать уже в следующем году, а весь проект будет завершен и открыт для публики в 2029 году», — заявил Симон Джонсон, генеральный директор Crestyl.

Частью проекта является также Time Out Market с 15 ресторанами, который будет построен в части со входом с улицы Панска. В зданиях, выходящих на Вацлавскую площадь, будет пассаж с магазинами и услугами. Все части будут вести посетителей в центральную часть с парком и реконструированной конюшней, которая до сих пор была неизвестна общественности.

Первая фаза проекта — реконструкция барочного дворца Саварина, построенного Килианом Игнацем Диенценхофером, — была завершена осенью прошлого года. В ходе работ были обнаружены и отреставрированы ценные исторические элементы, в том числе барочные скульптуры Игнация Франциска Плацера. В феврале этого года здесь открылся Музей Мухи с выставкой «Альфонс Муха: Сецессион и утопия». Savarin чтит традиционную пражскую урбанистическую застройку и в то же время привносит современные элементы: безбарьерные пассажи, общественно доступные сады на крыше, фонтаны, питьевые фонтанчики и новый вход в метро.
Прага строительство
