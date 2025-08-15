Проект Savarin получил разрешение на застройку: в центре Праги появится уникальное общественное пространство

Проект Savarin девелоперской группы Crestyl получил окончательное разрешение на застройку, что значительно приблизило начало строительных работ. Внутренний двор в районе Вацлавской площади, до сих пор недоступный для публики, превратится в открытое пространство с парком, кафе, культурными объектами и новым входом в метро.