ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

Top Tower станет самым высоким зданием в Чехии

Новости 420on
10 сентября 2025
22:00
287
Top Tower — так будет называться 135-метровый небоскреб, который появится в пражском районе Нове-Бутовице. Дизайн здания представляет собой конструкцию в виде ржавого остова затонувшего судна. Корабль, почти вертикально «прислонившийся» к башне, выглядит так, будто погрузился в воду, опустив вниз корму и подняв нос. Автор проекта — архитектор Томаш Цисарж и художник Давид Черный.
На крыше Top Tower будет смотровая площадка, на которую можно будет подняться на лифте. В здании разместятся квартиры, а на нижних этажах — офисы и многофункциональный центр.

Горсовет Праги уже одобрил изменение территориального плана. Сейчас самым высоким зданием в стране является 111-метровая AZ Tower в Брно.
архитектура Чехия Прага Давид Черный
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:54
8 СЕНТЯБРЯ 2025
3082
ПУТЕШЕСТВИЯ
В ОКТЯБРЕ CZECH AIRLINES ЗАПУСТИТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ ПРАГОЙ И ЕРЕВАНОМ
18:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
9685
ПУТЕШЕСТВИЯ
КУДА ЛЕГКО УЛЕТЕТЬ ОТДЫХАТЬ ПРЯМЫМИ РЕЙСАМИ ИЗ ЧЕХИИ
21:00
29 АВГУСТА 2025
4022
ШОППИНГ
В ЧЕХИИ ЯЙЦА ВО ВРЕМЯ АКЦИЙ РЕКОРДНО ДЕШЕВЫ, НО ДОРОЖЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
18:00
26 АВГУСТА 2025
4909
ШОППИНГ
КОФЕ TCHIBO В ЧЕХИИ СТОИТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ В ГЕРМАНИИ: КИЛОГРАММ СВЫШЕ 1 000 КРОН
09:40
24 АВГУСТА 2025
5550
ШОППИНГ
КАК ЗАМАНИВАЮТ В «ЛОВУШКУ СКИДОК» ЧЕШСКИХ СУПЕРМАРКЕТОВ
11:00
15 АВГУСТА 2025
6962
О ПРАГЕ
ПРОЕКТ SAVARIN ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАСТРОЙКУ: В ЦЕНТРЕ ПРАГИ ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
08:30
15 АВГУСТА 2025
11669
О ПРАГЕ
ПРАГА — ЧЕТВЕРТЫЙ САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД ДЛЯ ОТДЫХА
08:30
14 АВГУСТА 2025
8274
ПУТЕШЕСТВИЯ
СТРАНА ЛЕГЕНДАРНОГО СУПА PHO ОТМЕНЯЕТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ЧЕХОВ
15:00
12 АВГУСТА 2025
10314
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗВОНОК ДОМОЙ С ОТДЫХА ОБЕРНУЛСЯ НЕОЖИДАННОЙ СУММОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ ПРАГИ
12:30
11 АВГУСТА 2025
27935
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРАГА БУДЕТ ИМЕТЬ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С ОСТРОВОМ ЦЕЛЕБНОГО ПЕСКА
13:30
10 АВГУСТА 2025
3899
ШОППИНГ
ЧЕХИ ВСЕ АКТИВНЕЕ ТРАТЯТ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ: ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ НА ДВЕ ТРЕТИ
18:00
8 АВГУСТА 2025
4029
ПУТЕШЕСТВИЯ
ТУРИЗМ В ЧЕХИИ РАСТЕТ: ВЕСНОЙ СТРАНУ ПОСЕТИЛИ ТРИ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ
19:30
7 АВГУСТА 2025
5179
ШОППИНГ
ФАЛЬШИВЫЕ ОТЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ: КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ
11:00
6 АВГУСТА 2025
6270
О ПРАГЕ
ПРАГА В 2050 ГОДУ. ПРОГНОЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ГДЕ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
15:00
3 АВГУСТА 2025
5547
ПУТЕШЕСТВИЯ
ОТСУТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВКИ НА ВРЕМЯ ОТПУСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ МОЖЕТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ