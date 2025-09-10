Top Tower станет самым высоким зданием в Чехии

10 сентября 2025

Top Tower — так будет называться 135-метровый небоскреб, который появится в пражском районе Нове-Бутовице. Дизайн здания представляет собой конструкцию в виде ржавого остова затонувшего судна. Корабль, почти вертикально «прислонившийся» к башне, выглядит так, будто погрузился в воду, опустив вниз корму и подняв нос. Автор проекта — архитектор Томаш Цисарж и художник Давид Черный.