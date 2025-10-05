Меньше пива, больше кофе: как погода ударила по доходам чешских заведений

Согласно статистике, продажи пива в гастропредприятиях в дождливом июле упали на 9% по сравнению с прошлым годом. Общие июльские доходы заведений снизились на 4% к аналогичному периоду 2024 года. При учете средней 3% инфляции в сфере питания это означает реальное падение на 7%.







«Даже прошлогодние показатели были отрицательными, а позапрошлогодние тоже. Планка была низкой, но при этом произошло еще одно заметное снижение», — отметил аналитик Dotykačka Владимир Сиротек.







По его словам, последний «хороший» июль для гастропредприятий был в 2022 году. В августе доходы выросли на 1% к прошлому году, что с учетом инфляции также означает небольшое снижение.







Весна, напротив, была успешнее: с апреля по июнь расходы на питание в заведениях выросли на 4–6%. Но пик летнего сезона принес разочарование.







«Метеорологи прогнозировали экстремально жаркое лето, все владельцы ожидали рекордных доходов и закупили товары соответственно. В итоге они потерпели убыток дважды — из-за низких продаж и из-за непроданных запасов», — рассказал ресторатор Любош Кастнер, член правления Торгово-промышленной палаты Чехии.







Вместо пива — кофе и чай

Плохие показатели отразились и на найме временных работников: несмотря на готовность молодежи, в июле никого на подработку почти не брали.













Холодная погода особенно сильно ударила по маленьким сельским пивным и ресторанчикам при отелях. Не лучше обстояли дела у киосков и бистро, обычно процветающих летом.

«Киоски часто сезонные и больше других зависят от хорошей погоды. Многие расположены в туристических местах или вдоль велодорожек и популярных маршрутов», — добавил Сиротек.







Это также сказалось на потреблении пива: его продажи снизились почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Зато популярность горячих напитков выросла на 8%, что особенно принесло пользу кофейням.