ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Меньше пива, больше кофе: как погода ударила по доходам чешских заведений
5 октября 2025
13:00
584
Холодное лето и особенно дождливый июль ощутимо сказались на доходах пивных, бистро и ресторанов при отелях в Чехии. Вместо пива посетители чаще заказывали чай и кофе, показывают данные поставщика кассовых систем Dotykačka.
Согласно статистике, продажи пива в гастропредприятиях в дождливом июле упали на 9% по сравнению с прошлым годом. Общие июльские доходы заведений снизились на 4% к аналогичному периоду 2024 года. При учете средней 3% инфляции в сфере питания это означает реальное падение на 7%.
«Даже прошлогодние показатели были отрицательными, а позапрошлогодние тоже. Планка была низкой, но при этом произошло еще одно заметное снижение», — отметил аналитик Dotykačka Владимир Сиротек.
По его словам, последний «хороший» июль для гастропредприятий был в 2022 году. В августе доходы выросли на 1% к прошлому году, что с учетом инфляции также означает небольшое снижение.
Весна, напротив, была успешнее: с апреля по июнь расходы на питание в заведениях выросли на 4–6%. Но пик летнего сезона принес разочарование.
«Метеорологи прогнозировали экстремально жаркое лето, все владельцы ожидали рекордных доходов и закупили товары соответственно. В итоге они потерпели убыток дважды — из-за низких продаж и из-за непроданных запасов», — рассказал ресторатор Любош Кастнер, член правления Торгово-промышленной палаты Чехии.
Вместо пива — кофе и чай
Плохие показатели отразились и на найме временных работников: несмотря на готовность молодежи, в июле никого на подработку почти не брали.
Холодная погода особенно сильно ударила по маленьким сельским пивным и ресторанчикам при отелях. Не лучше обстояли дела у киосков и бистро, обычно процветающих летом.
«Киоски часто сезонные и больше других зависят от хорошей погоды. Многие расположены в туристических местах или вдоль велодорожек и популярных маршрутов», — добавил Сиротек.
Это также сказалось на потреблении пива: его продажи снизились почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Зато популярность горячих напитков выросла на 8%, что особенно принесло пользу кофейням.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
934
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1132
09:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
3671
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
40067
19:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
4280
16:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1013
11:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1406
11:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
4250
21:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
15279
19:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2309
10:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
3219
12:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
3153
09:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3404
22:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3160