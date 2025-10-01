Владелец Pilsner Urquell остановил заводы после хакерской атаки

Новости и статьи 1 октября 2025 11:30 621

Крупнейший японский пивоваренный холдинг Asahi Group Holdings стал жертвой кибератаки. Компания, которой принадлежит, в частности, чешский Plzeňský Prazdroj, не смогла возобновить производство на своих японских заводах даже ко вторнику.