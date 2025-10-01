ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Владелец Pilsner Urquell остановил заводы после хакерской атаки
1 октября 2025
11:30
Крупнейший японский пивоваренный холдинг Asahi Group Holdings стал жертвой кибератаки. Компания, которой принадлежит, в частности, чешский Plzeňský Prazdroj, не смогла возобновить производство на своих японских заводах даже ко вторнику.
Японский пивоваренный гигант был вынужден остановить производство, обработку заказов, логистику и работу колл-центра. У Asahi в Японии насчитывается 30 заводов по производству пива, напитков и пищевой продукции. Представитель компании во вторник заявил, что выясняется, были ли остановлены абсолютно все производственные мощности. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Пивоваренный гигант в начале недели сообщил, что компании его группы в Японии приостановили производство, обработку заказов, поставки и работу колл-центра. Причиной стал сбой систем в результате кибератаки. Утечка персональных данных, согласно заявлению компании, не подтверждена.
Asahi является владельцем Plzeňský Prazdroj с 2017 года, чешская компания принадлежит ему через подразделение Asahi Europe & International. Prazdroj в прошлом году преимущественно благодаря растущему экспорту увеличил выручку на 6,7% в годовом исчислении до 23 000 000 000 крон. Однако чистая прибыль снизилась на 0,8% и составила 5 900 000 000 крон. В мировом портфеле Asahi находятся такие бренды, как Peroni, Grolsch и Fullers.
