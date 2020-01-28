Как получить ПМЖ в Чехии в 2020 году

ПМЖ в Чешской Республике (постоянное место жительства) дает иностранцам целый ряд преимуществ. Кроме того, в отличие от ВНЖ (вид на жительство), его не надо продлевать, а потерять можно только в исключительных случаях. Кто может претендовать на этот статус и что необходимо сделать, чтобы его получить?

Плюсы ПМЖ

Начнем с самого важного и приятного. ПМЖ (чешск. trvalý pobyt) дает почти те же права, что и гражданство Чехии. С ним иностранец может работать по найму наравне с местными жителями (разрешения бюро по трудоустройству — Úřad práce — больше не требуется), получать социальные льготы и с определенного возраста — пенсию. Дети иностранцев с ПМЖ на все время учебы обеспечиваются бесплатным медобслуживанием за счет страховки VZP. Главное различие между ПМЖ и гражданством — то, что первое не дает права голосовать на выборах и служить в армии.

В отличие от ВНЖ (чешск. dlouhodobý pobyt), ПМЖ не нужно продлевать — только в установленный срок обновлять удостоверение. Потерять разрешение на постоянное переживание рискуют люди, привлеченные к уголовной ответственности, имеющие крупные задолженности перед официальными органами республики или надолго покинувшие страну.

Кто имеет право на ПМЖ в Чехии

Граждане третьих стран (к ним относятся в том числе Россия, Украина, Беларусь и Казахстан) могут подаваться на ПМЖ, подтвердив чешские корни, прожив два года в браке с гражданином или гражданкой Чехии в статусе ВНЖ, усыновив чешского ребенка, доказав, что их пребывание в стране соответствует политическим, спортивным и прочим интересам государства. Также ПМЖ могут получить одинокие пожилые (старше 65 лет) родители гражданина Чешской Республики и несовершеннолетие дети лиц, уже имеющих ПМЖ. Однако наиболее частым основанием становится законное и непрерывное проживание в Чехии на протяжении как минимум пяти лет . Важно: у пребывающих в республике с целью обучения один год в таком случае засчитывается за шесть месяцев.

Куда подавать документы

Иностранцы подают документы лично в отделения МВД, занимающиеся вопросами миграции (OAMP MV). Для подачи можно (и рекомендуется) записаться онлайн по данной ссылке

Прописанных в Праге 1, 2, 3, 6, 7, Праге-Запад и Праге-Восток ждут по адресу Žukovského 888/2, Прага 6 . Жителей Праги 4,5 и 10 принимают по адресу Cigánkova 1861/2, Прага 4 . Зарегистрированные в Праге 8 и 9 по предварительной записи могут попасть в недавно открытое отделение на Kolbenova 942/38a, Прага 9 , а без записи им придется ехать на Прагу 6.

График работы : понедельник, среда — 08:00-17:00, вторник, четверг — 08:00-15:00, пятница с 08:00 до 12:00 — только по предварительной записи. Отделение на улице Колбенова всю неделю принимает исключительно по записи.

Сколько стоит оформление ПМЖ

Лица младше 15 лет платят 1000 крон, остальные — 2500 крон в момент подачи документов в форме гербовых марок (kolkové známky или просто kolky).

Список документов для подачи на ПМЖ

Соискателям необходимо подготовить целый пакет бумаг, важнейшими из которых являются:

- загранпаспорт;

- две фотографии размером 35 на 45 мм;

- подтверждение законного пребывания в Чехии — в данном случае карточка ВНЖ;

- подтверждение основания для получения ПМЖ в Чехии. В самом распространенном случае это также ВНЖ, в других речь может идти, например, о подтверждении родства;

- подтверждение об обеспечении жильем минимум на десять лет, а лучше — на неограниченный срок: выписка из кадастра недвижимости для собственников жилья, договор аренды или специальный бланк Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování, который можно скачать на сайте МВД и который хорошо знаком тем, кто оформлял ВНЖ;

- подтверждение финансового обеспечения (справка из налоговой, от работодателя или спонсорское письмо, подтверждающие, что ежемесячный доход иностранца превышает необходимую сумму. Последняя сейчас рассчитывается по схеме 3410 крон прожиточного минимума плюс 8233 кроны на жилье для одного человека. Если подается целая семья, сумма рассчитывается по схеме, которую можно найти на сайте МВД . Расходы на жилье теоретически можно снизить, документально подтвердив низкие коммунальные платежи);

- и последнее, но не по значению: подтверждение владения чешским языком.

Все документы, кроме паспорта и карты ВНЖ, подтверждения владения чешским языком, фотографий, должны быть не старше 180 дней .

Как соискателю ПМЖ подтвердить знание чешского языка

В большинстве случаев пакет документов нужно дополнить свидетельством об успешной сдаче экзамена уровня А1 , также известного как уровень выживания. От сдачи экзамена освобождаются лица младше 15 и старше 65 лет, лица, страдающие заболеваниями, которые влияют на коммуникационные навыки, а также выпускники государственных вузов, обучавшиеся на чешском, и те, кто в последние 20 лет хотя бы год отучились в чешской начальной или средней школе или же в вузе. Все это нужно подтвердить документально.

Albertov (Albertov 7/3a, Прага 2), Hostivař (Weilova 1453/2i, Прага 15) и Krystal (José Martího 2/407, Прага 6). Остальные должны сдать экзамен в одном из сертифицированных центров, предварительно записавшись онлайн . В Праге три таких центра, действующих при Карловом университете:(Albertov 7/3a, Прага 2),(Weilova 1453/2i, Прага 15) и(José Martího 2/407, Прага 6).

Первая попытка бесплатная : соискатели получают в отделении МВД купон на сдачу экзамена, который необходимо предоставить в языковой центр не позднее чем за пять дней до назначенного испытания. Каждая последующая пересдача обойдется в 1500 крон.

с 1 января 2021 года экзамен на ПМЖ станет сложнее и будет соответствовать уровню А2 . Пока же он максимально легкий: проверяется способность читать, писать, распознавать речь на слух и говорить на элементарном уровне. В каждой из частей нужно набрать хотя бы 60%, чтобы перейти к следующей. Ознакомиться с модульным тестом и получить дополнительную информацию об экзамене можно Стоит отметить, что. Пока же он максимально легкий: проверяется способность читать, писать, распознавать речь на слух и говорить на элементарном уровне. В каждой из частей нужно набрать хотя бы 60%, чтобы перейти к следующей. Ознакомиться с модульным тестом и получить дополнительную информацию об экзамене можно здесь

По опыту, самое неприятное в таком экзамене — это отсутствие записи на ближайшие пару месяцев в пражских языковых центрах и затянутая процедура сдачи: от регистрации до окончания устной части проходит несколько часов, хотя чистое время выполнения заданий занимает 25 минут у части с чтением, 15 минут у письма, 35-40 минут у аудирования, а устное общение с экзаменатором длится не более 10 минут.

Сертификат об успешной сдаче экзамена выдается на месте в тот же день . Вероятно, это также изменится в 2021 году: за процедурой хотят установить более жесткий контроль, как за экзаменом для получения гражданства, где сейчас ждать результатов приходится минимум в течение месяца.

Сроки рассмотрения заявления на ПМЖ

По Закону о пребывании иностранцев, МВД обязано рассмотреть заявление и принять решение по нему в течение 60 дней с момента подачи. Однако если у чиновников возникают какие-либо вопросы и они обращаются к заявителю с требованием предоставить дополнительные документы, рассмотрение заявления замораживается и на это время отсчет дней прекращается. Иностранец может в любой момент обратиться в министерство и ознакомиться с ходом рассмотрения дела. В случае положительного решения с заявителем связываются по телефону и приглашают на сдачу биометрических данных, и не позднее чем еще через 60 дней он получает розовую пластиковую карточку ПМЖ. Что делать, если отказали в ПМЖ В случае такого неприятного развития событий соискатель получает уведомление по почте. В течение 15 дней с момента его получения он может подать апелляцию в принявшее решение отделение МВД – лично или по почте.

Продление ПМЖ в Чехии

Напомним, ПМЖ выдается бессрочно и продлевать его не нужно, однако необходимо в установленный срок обменивать биометрическое удостоверение личности . Детям до 15 лет карточка выдается на пять лет, взрослым — на десять. Продлением документов занимаются все те же отделения МВД. Записаться на обмен удостоверения можно минимум за 90 дней до окончания срока его действия. Сбор за операцию составляет 2500 крон для взрослых и 1000 крон для детей и оплачивается гербовыми марками.

Хорошая новость: с середины 2019 года на пластиковых карточках ПМЖ перестали указывать адрес, так что теперь при переезде иностранцу не нужно заказывать новый документ. Однако оповестить о смене места жительства МВД по-прежнему необходимо, как и о смене семейного положения, получении нового загранпаспорта и т.д.