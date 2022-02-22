Как и где найти врача в Чехии

Список полезных ссылок, где можно найти своего чешского врача.

Обратиться в свою страховую компанию

За оказание медицинской помощи по закону отвечает ваша медицинская страховая компания, в которой вы зарегистрированы. Поэтому первый шаг — не стесняться и обратиться в свою страховую компанию (для иностранцев, которые приобретали/получили страховку недавно, это PVZP).

Сообщите оператору по телефону (для VZP это номер 952 222 222 в рабочие дни до 18:00), что не можете найти врача (терапевта, стоматолога и т.д.) в том месте, где живете. Перед звонком подготовьте свои идентификационные данные для подтверждения личности (например, номер страховки, загранпаспорт и т.д.).

Если вы покупали страховку раньше, еще до выхода закона об обязательном страховании в VZP, то обратитесь на горячую линию своей компании.

Самостоятельно посмотрите список врачей свой страховой

Врача в выбранном населенном пункте можно найти через список поставщиков медицинских услуг в некоторых страховых компаниях. Например, такие списки висят на сайте VZP:

— Поиск по карте всех врачей VZP.

— Список стоматологической хирургии

— Врачи-гинекологи (амбулаторно).

Страховая компания не предоставила мне информацию, что теперь?

Действовать самостоятельно — зайти в Национальный реестр поставщиков медицинских услуг: указать населенный пункт, а также какого врача вы ищете (например, терапевта, стоматолога и т. д.).

Важно! Если вы обратились в страховую компанию, и она вам все равно не помогла, есть возможность подать жалобу по специальной форме Минздрава.

Полезные ссылки по поиску врача:

— Лікарське консультування для біженців з України — Бесплатно консультируют беженцев после подачи заявки на сайте, как поступить в их ситуации.

— Nzip.cz — Карта для поиска медицинских заведений, черпает информацию из Национального реестра, но проще в ориентировании.

— Список зубных врачей в Чехии — Достаточно отметить свою страховую компанию и написать город.

— Зубная «неотложка» в Чехии

Может ли медицинское учреждение отказать пациенту?

Ни одно медицинское учреждение не должно отказать вам без причины. Однако возможны ситуации, когда, например, нет свободных мест. Кроме того, это может происходить по эксплуатационным причинам, если на объекте не хватает квалифицированного персонала или нет необходимого технического оборудования.

Отказ может быть даже в том случае, если вы являетесь застрахованным лицом определенной медицинской страховой компании, у которой нет договора с выбранным врачом или медицинским учреждением.

О том, какие виды медицинской помощи бывают в Чехии, писали в статье.

Источники: vzp.cz, mzcr.cz

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