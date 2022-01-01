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В Чехии все больше случаев мошенничества с отмыванием денег. Жертвой может стать любой, включая русскоязычных студентов и украинских беженцев

В Чехии все больше случаев мошенничества с отмыванием денег. Жертвой может стать любой, включая русскоязычных студентов и украинских беженцев

Партнер рубрики:
14 июня
14:17
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Полиция предостерегает от взаимодействия с преступниками, которые связываются с людьми для легализации доходов, полученных преступным путем. Президиум полиции сообщил в понедельник на сайте, что количество таких случаев стремительно растет. В своей «вербовке» преступники часто выбирают иностранных студентов, особенно из стран бывшего Советского Союза. Им грозит до пяти лет тюрьмы за соучастие в отмывании денег.

В Чехии все больше случаев мошенничества с отмыванием денег. Жертвой может стать любой, включая русскоязычных студентов и украинских беженцев

Количество случаев растет 

С начала текущего года сотрудники полиции зафиксировали более сотни подобных случаев. Правонарушители связываются со случайно выбранными людьми напрямую — в Интернете, социальных сетях, в печатной рекламе, а также прямо на улице. По разным версиям преступники пытается склонить их к сотрудничеству, заключающемуся в использовании личного счета жертвы для вывода денег, иногда за обещанное денежное вознаграждение. 

Полиция отмечают, что от мошенников страдают и беженцы из Украины — украинцам также не стоит разглашать доступ к личным банковским услугам никому, кто не имеет на это полномочий. 

«Если кто-то хочет перевести деньги на ваш счет, ему достаточно номера вашего счета», — сказал представитель полиции Якуб Винчалек. Он опасается, что украинские беженцы тоже могут стать легкой мишенью для «вербовщиков»:

«Особенно потому, что среди них есть много людей, которые ищут прибыльную деятельность, и в то же время это люди, незнакомые с чешской средой и законодательством, связанным с банковским сектором», — отметил Винчалек. 

Полицейские также сталкиваются с вербовкой по методу «снежного кома», когда завербованные обращаются к другим своим знакомым, говоря, что у них есть предложение выгодной подработки для них. Другим способом является так называемая романтическая афера, в которой, например, мужчина знакомится с женщиной через Интернет, которую он уговаривает перевести деньги через ее счет или открыть новый счет в банке или виртуальной валюте. 

Под предлогом предложения работы или оформления кредита преступники также вымогают у людей личные документы, которые затем используют для открытия счетов.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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