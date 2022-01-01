Управлять электровелосипедами сложнее, чем кажется. Те, кто этого не умеют, представляют опасность на дорогах Чехии

Электровелосипед имеет иное распределение центра тяжести и более длинный тормозной путь. Тот, кого не обучили на нём правильно ездить, представляет большой риск на дорогах для других участников движения.

Сегодня уже не сложно купить горные, шоссейные, кроссовые и треккинговые электровелосипеды и даже детские электровелосипеды. Однако те, кто заинтересован в покупке или аренде, должны знать о его отличиях от стандартного велосипеда. Учиться ездить на этом транспортном средстве необходимо из-за иных ходовых качеств, и не поможет то, что вы, например, регулярно ездили на своем велосипеде ранее.

Курс езды на электровелосипеде

Поэтому некоторые тренировочные площадки предлагают возможность попробовать себя в езде на электровелосипеде или пройти курсы езды.

«У электровелосипеда центр тяжести отличается от стандартного велосипеда. Одним из важных факторов, влияющих на ходовые качества, является его вес. Он значительно тяжелее обычного, поэтому тормозной путь у него больше», — отмечает Ян Полак из группы безопасности дорожного движения, а методист группы дорожной безопасности Маркета Новотна предупреждает: на таком велосипеде нужно тормозить одновременно и передним, и задним тормозом. Если вы привыкли тормозить на обычном велосипеде только задним тормозом, а иногда и с помощью переднего тормоза, в случае с электровелосипедом этого будет недостаточно».

Важно понимать, что отсутствие подготовки представляет собой большую опасность. Риск заключается в более высокой скорости, чем на классическом велосипеде. Велосипедист может значительно ускориться даже на участках, где на стандартном велосипеде такая скорость не предполагается. Это важно знать и другим участникам дорожного движения.

Нельзя пить алкоголь перед поездкой на электровелосипеде

С теплой погодой количество велосипедистов на дорогах увеличивается, в том числе и тех, кто не против употребить одну-две кружки пива перед поездкой.

«Чехия — одна из стран, где запрещено употребление алкоголя даже водителям безмоторных транспортных средств, включая электровелосипед с соответствующей мощностью двигателя», — говорит Зузана Пидрманова, начальник отдела по профилактике Президиума полиции.

Электрические велосипеды позволят добраться до мест, например, в горах, куда неподготовленным велосипедистам на обычном велосипеде было бы очень трудно добраться. Однако спуск по склонам и холмам часто вызывает проблемы.

«Любой, кто планирует поездку на электронном велосипеде, должен учитывать свои физические возможности. Люди часто переоценивают свои способности и телосложение. Во время спусков им может не хватать реакции и силы, чтобы тормозить и управлять значительно более тяжелым электронным велосипедом. Тогда, конечно, может случиться и так, что можно съехать с дороги на относительно большой скорости», — предупреждает спасатель и представитель Медицинской спасательной службы Либерецкого края Михаил Георгиев. В то же время он взывает к ответственности каждого велосипедиста.

Не забудьте про шлем

«Вне зависимости от возраста люди, которые садятся на любой велосипед, должны носить средства защиты, особенно велосипедный шлем. Падения тогда не имели бы для них таких тяжелых последствий — например, синяк, ссадина или рваная рана. А вот травма головы может иметь более серьезные последствия », — говорит Георгиев, добавляя, что выезды к травмированным велосипедистам летом — обычное дело. Он утверждает, что переоценка собственных сил, незнание ездовых характеристик электровелосипеда или игнорирование собственной безопасности — это угроза в первую очередь для самого велосипедиста.

По данным Центра исследования дорожного движения, который использует статистику Полиции Чехии, всего в 2021 году произошло 3994 ДТП с участием велосипедистов. В муниципалитете 3157, за пределами муниципалитета 837. Статистика показывает, что наибольшая доля несчастных случаев приходится на велосипедистов в возрасте 45-54 лет в муниципалитете (461) и в возрасте 55-64 лет за пределами муниципалитета (167). К сожалению, статистика отдельно не отслеживает долю аварий с участием водителей электровелосипедов.

Электрические велосипеды в автомобильном транспорте — это будущее, и они представляют собой экологическую выгоду для городов. Их более широкое использование может уменьшить количество автомобилей и, следовательно, объем выхлопных газов. Однако при этом необходимо массово привлекать внимание общественности к правилам их использования и свойствам. Основная цель проекта «Езда на велосипеде только в шлеме» — способствовать снижению аварийности и особо тяжелых последствий аварий велосипедистов, вызванных их неправильным поведением на дорогах и неиспользованием средств безопасности при езде на велосипеде



Источник: prazska.drbna.cz

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