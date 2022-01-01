Необычные коворкинг-кафе в Праге для фрилансеров-экспатов

Если вы фрилансер, сотрудник на удаленке или просто нуждаетесь в пространстве для работы, то мы подготовили для вас несколько опций коворкинг-кафе. Данные кафе не просто предоставят вам рабочее место с интернетом, то и постараются вас развлечь. Например, если вы недавно переехали в Прагу и готовы знакомиться с людьми из других стран, то можете вступить в местное коворкинг-комьюнити. Ниже мы собрали три оригинальных места, где можно и поработать, и расслабиться, и узнать что-то новое для себя.

Locus WorkSpace

Здесь собираются англоязычные экспаты, поэтому это еще и отличное место, чтобы завести новых знакомых и попрактиковаться в английском. Во внутреннем дворике расположена зона отдыха, куда можно выйти попить чаю, пообщаться с «коллегами по коворкингу» или просто расслабиться.

Есть возможность прийти и целиком бесплатно поработать один день, чтобы понять — нравится ли вам такой формат. Достаточно уютное минималистическое оформление интерьера, но шикартный вид оз окна «общей» зоны возле кухни.

Если купить членство, то коворкинг можно посещать 24/7, а также иногда заглядывать и на мероприятия, которые организовывает сам коворкинг.

Aдрес: Slezská 857/45, 130 00 Prague 3 – Vinohrady

Design Friendly

Оформлением этого пространства занимались сами владельцы, которые являются дизайнерами интерьеров. Если нужно получить мощный заряд вдохновения, то вам сюда!

Это концептуальное пространство, предназначенное в основном (но не только) для дизайнеров интерьеров и архитекторов, но никто не мешает посещать его и в качестве посетителя, которого просто интересует дизайн. Можно зайти на чашечку кофе просто так, а можно приобрести членство.

Кроме того, в дополнение к дизайн-студии и кафе вы также найдете помещения для семинаров, обширную комнату образцов материалов, специализированную библиотеку и переговорную комнату для встреч с клиентами, для пресс-конференций и небольших корпоративных мероприятий.

Design Friendly в рамках членства предлагает нетворкинг-мероприятия, посещение воркшопов и так далее.

Адрес: Ruská 460/18, 101 00 Praha 10

Coffice Prague

Атмосферное место с дружелюбным владельцем из Аргентины, который предлагает первое бесплатное посещение — нужно только забронировать встречу. Кроме того, что туда можно прийти поработать, в Coffice регулярно проходят различные мероприятия, 90% из которых развлекательное, хотя иногда бывают и мероприятия, посвященные профессиональному развитию.

Например, вот некоторые из мероприятий:

- Языковой обмен Blabla (еженедельно)

- Музыка: живая музыка / открытый микрофон (еженедельно)

- Стендап-комедия

- Концерты

- Фото и художественные выставки

- танец рокабилли

- Встречи экспатов

- Встречи и семинары предпринимателей

- Вечера викторин

- Ночи кино

- «Вегетарианские встречи» и так далее.

Все мероприятия, которые организовывает владелец, бесплатны. За отдельную плату можно посетить некоторые профессиональные воркшопы, которые происходят изредка.

Адрес: Сейчас коворкинг переехал на новое место на Голешовицах, поэтому рекомендуют отслеживать изменения на их странице в Фейсбук.

Malířská 14, 170 00 Praha 7-Holešovice

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