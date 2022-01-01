Необычные коворкинг-кафе в Праге для фрилансеров-экспатов

Здесь собираются англоязычные экспаты, поэтому это еще и отличное место, чтобы завести новых знакомых и попрактиковаться в английском. Во внутреннем дворике расположена зона отдыха, куда можно выйти попить чаю, пообщаться с «коллегами по коворкингу» или просто расслабиться.
Есть возможность прийти и целиком бесплатно поработать один день, чтобы понять — нравится ли вам такой формат. Достаточно уютное минималистическое оформление интерьера, но шикартный вид оз окна «общей» зоны возле кухни.
Если купить членство, то коворкинг можно посещать 24/7, а также иногда заглядывать и на мероприятия, которые организовывает сам коворкинг.
Aдрес: Slezská 857/45, 130 00 Prague 3 – Vinohrady
Оформлением этого пространства занимались сами владельцы, которые являются дизайнерами интерьеров. Если нужно получить мощный заряд вдохновения, то вам сюда!
Это концептуальное пространство, предназначенное в основном (но не только) для дизайнеров интерьеров и архитекторов, но никто не мешает посещать его и в качестве посетителя, которого просто интересует дизайн. Можно зайти на чашечку кофе просто так, а можно приобрести членство.
Кроме того, в дополнение к дизайн-студии и кафе вы также найдете помещения для семинаров, обширную комнату образцов материалов, специализированную библиотеку и переговорную комнату для встреч с клиентами, для пресс-конференций и небольших корпоративных мероприятий.
Design Friendly в рамках членства предлагает нетворкинг-мероприятия, посещение воркшопов и так далее.
Адрес: Ruská 460/18, 101 00 Praha 10
Атмосферное место с дружелюбным владельцем из Аргентины, который предлагает первое бесплатное посещение — нужно только забронировать встречу. Кроме того, что туда можно прийти поработать, в Coffice регулярно проходят различные мероприятия, 90% из которых развлекательное, хотя иногда бывают и мероприятия, посвященные профессиональному развитию.
Например, вот некоторые из мероприятий:
- Языковой обмен Blabla (еженедельно)
- Музыка: живая музыка / открытый микрофон (еженедельно)
- Стендап-комедия
- Концерты
- Фото и художественные выставки
- танец рокабилли
- Встречи экспатов
- Встречи и семинары предпринимателей
- Вечера викторин
- Ночи кино
- «Вегетарианские встречи» и так далее.
Все мероприятия, которые организовывает владелец, бесплатны. За отдельную плату можно посетить некоторые профессиональные воркшопы, которые происходят изредка.
Адрес: Сейчас коворкинг переехал на новое место на Голешовицах, поэтому рекомендуют отслеживать изменения на их странице в Фейсбук.
Malířská 14, 170 00 Praha 7-Holešovice
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