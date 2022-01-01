ВИДЕО: Виды онлайн-мошенничества в Чехии. Развод на интернет-базарах и фейковая «Чешская почта»

15 июля
14:33
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Рассмотрим самые популярные виды мошенничества в интернете.
О чем расскажем вам в видео:
— Интернет-сделки: развод от «покупателя» или «продавца» на известных интернет-маркетах
—Создание сайтов-клонов банковских и других структур
— Смс-сообщения или письма от якобы Česká pošta
— Поддельные повестки и фонды для сбора средств
Вы узнаете, по каким приметам распознать уловки мошенников, и как не стать жертвой. Берегите себя!
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