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ВИДЕО: Виды онлайн-мошенничества в Чехии. Развод на интернет-базарах и фейковая «Чешская почта»

ВИДЕО: Виды онлайн-мошенничества в Чехии. Развод на интернет-базарах и фейковая «Чешская почта»

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
15 июля
14:33
218
Рассмотрим самые популярные виды мошенничества в интернете.

ВИДЕО: Виды онлайн-мошенничества в Чехии. Развод на интернет-базарах и фейковая «Чешская почта»

О чем расскажем вам в видео:

— Интернет-сделки: развод от «покупателя» или «продавца» на известных интернет-маркетах

—Создание сайтов-клонов банковских и других структур

— Смс-сообщения или письма от якобы Česká pošta

— Поддельные повестки и фонды для сбора средств

Вы узнаете, по каким приметам распознать уловки мошенников, и как не стать жертвой. Берегите себя!

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