Новые правила VZP: Когда страховку будет оплачивать беженец, а когда — чешское государство?

Через 150 дней с момента предоставления временной защиты изменяются условия учета застрахованного лица в страховой компании VZP. Например, для тех, кто приехал уже в начале марта, этот срок подходит уже в конце июля — начале августа. Ниже приводим официальную информацию с сайта VZP.

►По истечении 150 дней с момента предоставления временной защиты в Чешской Республике для граждан Украины изменяются условия учета застрахованного лица в страховой компании. Связанные с этим обязанности касаются, прежде всего, совершеннолетних застрахованных лиц в возрасте 18-65 лет. Они не относятся к категории застрахованных лиц, за которые медицинское страхование оплачивает государство (за некоторыми исключениями, о которых погорим ниже), поэтому им потребуется самостоятельно решать вопросы уплаты взносов на медицинское страхование и сообщить медицинской страховой компании об основаниях для начала или прекращения долга государства платить за них страховые взносы.

Ниже приводим инструкцию, как поступать в той или иной ситуации.

Важно! Сейчас готовится система для информирования онлайн, которая будет доступна с завтра, 21. 7. 2022. Пока вы можете ознакомиться с новой информацией.

►Для детей и подростков до 18 лет

Для застрахованных лиц в возрасте до 18 лет даже после того, как пройдет 150 дней после предоставления временной защиты, медицинское страхование будет автоматически оплачиваться чешским государством. Нет необходимости сообщать об изменениях в учете этих лиц, но мы рекомендуем предоставить контакты лица, на попечении которого находится ребенок в Чешской Республике, на случай возникновения причин для обращения.

Если вашему ребенку исполнилось 17 лет, вас своевременно уведомят вас об изменениях, связанных с достижением 18 лет.

Отправить свою контактную информацию можно через онлайн-форму — ссылка будет активна с 21. 7. 2022.

►Для взрослых (от 18 до 65 лет)

Через 150 дней с момента предоставления временной защиты граждане Украины от 18 до 65 лет прекращают автоматически подпадать под категорию лиц, застрахованных государством. Они должны уведомить медицинскую страховую компанию о факте начала или прекращения страхования. Застрахованное лицо должно исполнить эту обязанность не позднее 8 дней после окончания этого 150-дневного периода или в случае смены плательщика страховых взносов. Невыполнение этой обязанности может привести к возникновению долга за медицинское страхование.

Как поступить после того, как прошло 150 дней с момента предоставления временной защиты в ЧР?

— Если вы обучаетесь в средне-специальном или высшем учебном заведении

Если вам от 18 до 26 лет и вы систематически посещаете занятия по преобретению будущей профессии в рамках обучения в средне-специальных и высших учебных заведениях Чешской Республики или Украины, пожалуйста, сообщите об этом, предоставив справку об обучении, выданную вам учебным заведением. Ваше медицинское страхование и дальше будет оплачивать чешское государство.

Ссылка на онлайн-форму будет активна с 21. 7. 2022, все ссылки ищите здесь.

— Если вы ухаживаете за одним ребенком до 7 лет или за двумя или большим количеством детей младше 15 лет

Если вы не имеете дохода от работы или самостоятельной занятости и ежедневно ухаживаете за одним ребенком в возрасте до 7 лет или двумя или большим количеством детей в возрасте до 15 лет целый день, лично и должным образом, после сообщения об этом факте медицинское страхование и дальше будет оплачивать чешское государство.

Условие круглосуточного личного и надлежащего ухода считается выполненным только если:

— речь идет о личном, надлежащем и круглосуточном уходе, то есть ребенок не доверяется под опеку другого лица, даже члена семьи,

— ребенок не устроен в заведение с недельным или круглогодичным пребыванием,

— ребенок дошкольного возраста не находится в яслях (детском саду) или в приравненных к ним заведениях более четырех часов в день,

— ребенок, получающий обязательное школьное образование, не отдается в школьное учреждение или другое аналогичное учреждение на срок, превышающий время посещения школы.

После предоставления свидетельства о рождении ребенка отнесенным к категории лиц, ухаживающих за ребенком, может быть только одно лицо – мать, отец или лицо, которое получило опеку над ребенком во время пребывания в ЧР (например, дедушка, бабушка, тетя и т.д.).

— Если состоите на учете в службе занятости как соискатель работы

Вы можете стать соискателем, если подаете заявление о посредничестве в трудоустройстве в службу занятости. Чтобы сообщить об этом факте, предоставьте справку о пребывании на учете в службе занятости в любой из филиалов VZP. Ваше медицинское страхование и дальше будет оплачивать чешское государство.

— Если вы лицо с ограниченными возможностями / с инвалидностью/ зависимы от ухода или ухаживаете за таким лицом

Если вы лицо с инвалидностью, зависите от помощи другого лица или заботитесь о таком лице, вы можете встать на учет в центре занятости. Чтобы сообщить об этом факте, предоставьте справку о пребывании на учете в службе занятости в любой из наших филиалов. Ваше медицинское страхование и дальше будет оплачивать чешское государство.

— Если вы трудоустроены

Если вы трудоустроены на основании трудового договора, соглашения о выполнении работы (DPP) с учитываемым доходом в размере более 10 000 чешских крон или на основании договора о подряде (DPČ) с учитываемым доходом свыше 3500 чешских крон, медицинское страхование за вас оплачивает работодатель.

Если вы хотите проверить, оплачивает ли ваш работодатель страховые взносы на медицинское страхование и все ли у вас с медицинским страхованием в порядке, сообщите VZP об этом через онлайн-форму (ссылка будет активна с 21. 7. 2022).

— Если вы самозанятое лицо (OSVČ)

Как самозанятое лицо (OSVČ) вы обязаны сообщить VZP о начале своей предпринимательской деятельности и предоставить свидетельство о предпринимательстве и подтверждение о пребывании на учете в Налоговой инспекции. Вы будете платить взносы на свое медицинское страхование как самостоятельный плательщик в виде ежемесячных авансовых страховых взносов в размере 2627 чешских крон (установлено на 2022 год), которые всегда уплачиваются в период от 1-го числа календарного месяца, за который производится уплата, до 8 числа следующего календарный месяц.

►Для пенсионеров (от 65 лет)

Для застрахованных лиц в возрасте от 65 лет даже после того, как пройдет 150 дней после предоставления временной защиты, медицинское страхование будет автоматически оплачиваться чешским государством. Сообщать об изменениях в отношении этих лиц не требуется.

Однако мы рекомендуем предоставить VZP контакты на случай возникновения причины для обращения. Контактные данные нам можно отправить через онлайн-форму с 21. 7. 2022.

Если вы не принадлежите ни к одной из категорий

Если вы не относитесь ни к одной из приведенных выше категорий, вы должны зарегистрироваться как лицо без налогооблагаемого дохода (OBZP).

Вы будете платить взносы на свое медицинское страхование как самостоятельный плательщик в виде ежемесячных страховых платежей в размере 2 187 чешских крон (установлено на 2022 год), которые всегда уплачиваются в период от 1-го числа календарного месяца, за который производится оплата, до 8 числа следующего календарный месяц.

Источник: pomocukrajine.vzp.cz

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