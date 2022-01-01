Советы от Bezrealitky — правила безопасности при поиске жилья в Чехии

Поделитесь этими полезными советами, чтобы помочь как можно большему числу людей безопасно найти новое жилье.

Как выглядит обычное объявление аренды жилья?

— Адрес объекта четко определен, принято предоставлять фотографии того, как выглядит место — владелец ничего не утаивает.

— Объявления чаще всего имеют две цены. Первая – за саму арендную плату, вторая – за коммунальные и другие услуги. Коммунальные услуги оплачиваются либо по фиксированной ставке, либо на основе расчета по состоянию счетчиков. В случае долгосрочной аренды можно перевести контракты по предоставлению услуг на арендаторов. Уборка подъезда и вывоз мусора оплачиваются по фиксированной ставке.

— Если не указано иначе, интернет или кабельное телевидение оплачивает арендатор.

— Платится возвратный взнос в размере одной арендной платы, в случае повреждения квартиры с неё оплачивается ремонт. Взнос направляется на текущий счет владельца

— Каждый владелец должен знать, сколько людей будет проживать в квартире – в соответствии с этим определяется размер платы для администрации дома.

На что следует обратить внимание

— У вас есть домашнее животное? Обязательно спросите у владельца, разрешено ли держать в этой недвижимости животных. Иногда по этой причине могут отказать в аренде, а иногда — повысить арендную плату или увеличить размер залога.

— Спросите, обставлена ли квартира мебелью. Большинство квартир сдаются без мебели, только с кухней и кухонной техникой. Иногда мебель предлагают выкупить у предыдущего жильца.

— Помните про ночной покой с 22 вечера до 6 часов утра. Это означает, что телевизор или музыку громко включать нельзя, уже не говоря и о шумных вечеринках. В Чехии за этим действительно строго следят. Шумные строительные работы запрещены с 20 вечера до 8 часов утра.

— Не забывайте закрывать квартиру на ключ.

— Не стесняйте здороваться с соседями в коридорах и в лифте — здесь так принято.

Что делать после заселения

— Сфотографируйте состояние квартиры на момент заселения

— Сфотографируйте состояние счетчика электроэнергии/воды/газа

— Если у вас нет договора, попросите, чтобы в письменном виде предоставили информацию об оплате аренды (номер счета и срок).

— Уточните, как вы будете платить за коммунальные услуги.

— Отдавайте предпочтение платежам путем перевода на счет для лучшей отчётности (будет подтверждение, что вы оплатили)

Как выглядит мошенничество с арендой?

Чехия – относительно безопасная страна, но иногда найдутся и люди, которые хотят заработать на чужом доверии. Несмотря на то, что подавляющее большинство предложений не имеют двойного дна, могут иногда оказаться между ними и предложения мошенников – особенно в социальных сетях или интернет-платформах.

В каких случаях стоит быть осторожными?

1) Чрезвычайно выгодная цена квартиры с удачным расположением. Владелец спешит, пытается все успеть в очень короткие сутки – чаще всего говорит, что едет за границу. Требует оплату возвратного взноса вперёд, а ключи вам должен будто передать якобы другой человек, но как только вы деньги пересылаете, то такой арендодатель перестаёт выходить на связь.

2) Владелец настаивает на наличной оплате. Он задним числом учитывает оплаты, о которых совсем не было разговора – например неуплаченный остаток за коммунальные услуги.

3) Владелец не указывает конкретную информацию о недвижимости. Состояние квартиры не соответствует тому, что было в объявлении, или использование квартиры имеет серьезные ограничения (например, доступ к некоторым комнатам, отсутствуют оговоренные удобства).

4) Владелец не хочет с вами очно встретиться, не желает вам показать квартиру, пока не заплатите.

Никогда не отправляйте деньги вперед, без договора и не осмотрев квартиру.

— Если вы платите наличными, просите письменное подтверждение.

— Используйте для поиска жилья безопасные платформы, которые могут самостоятельно обнаруживать мошенничество (например, Bezrealitky). Не бойтесь сообщать о подозрительных владельцах, чтобы их проверили.

— Будьте осторожны с арендой без договора! Квартиру вам может, вопреки правилам сдать квартиросъемщик, а не владелец.

— В случае мошенничества, не бойтесь обращаться на линию 158 или, если вы беженец, в центры консультации для беженцев.



Источник: blog.bezrealitky.cz

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