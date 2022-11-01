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Где в Чехии найти книги на украинском (+ промокод на скидку 30%)

Где в Чехии найти книги на украинском (+ промокод на скидку 30%)

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 января
15:39
5236
Проект «Книги без границ» поделился перечнем мест, где можно найти книги на украинском языке.

Где в Чехии найти книги на украинском (+ промокод на скидку 30%)

Вся Чехия

Онлайн-магазин книг с умеренными ценами — доставка по всей Чехии. На украинском языке есть большой выбор: детская литература, учебники, художественная литература и т. д.

Дорогие читатели! До 22 января 2023 года действует промокод на скидку −300 крон при покупке книг в KNIHY DOBROVSKÝ  на сумму свыше 2 000 крон.

ПРОМОКОД:  AFKD300NAD2000 

Для тех, кто собирался покупать учебники по чешскому и т. д., это отличная возможность.

Прага

В фондах Муниципальной библиотеки Праги хранится более 800 украинских книг для детей и взрослых. Некоторые из этих книг можно найти на полках с иностранной взрослой литературой и в отделе детской литературы в филиале, который находится рядом со станцией метро и трамвайной остановкой Staroměstská.

Адрес: Mariánské nám. 98/1, 110 00 Josefov

Зарегистрированные пользователи также могут заказывать книги онлайн для самовывоза в одном из 84 филиалов в Праге.

Библиотека имеет один из богатейших фондов украинских изданий — и классическую, и современную литературу. Библиотека предназначена в первую очередь для ученых-исследователей, но будет полезной и рядовым взрослым читателям (детских книг в библиотеке нет). Регистрация для граждан Украины бесплатна.

Адрес: Národní knihovna ČR Slovanská knihovna, Klementinum 190, 110 00 Praha 1

При Skautský institut na Staromáku недавно открыли первую украинскую библиотеку в Праге.

Адрес: Malé náměstí 9/5

  • Детские книги, напечатанные в рамках программы Елены Зеленской «Книги без границ» также можно получить лично в консульстве Украины в Чехии.

Адрес: Charlese de Gaulla 27, Praha 6

 

Брно

Предлагает книги на украинском для детей и взрослых.

Адрес: Berglův palác, Moravské náměstí 690/15, 602 00

 

Украинские книги также поступили в чешские школы и библиотеки во многих других городах. О наличии книг спрашивайте у своего учителя или школьного библиотекаря.

 

Источник: book-institute.org.ua

 

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