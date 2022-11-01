Где в Чехии найти книги на украинском (+ промокод на скидку 30%)

Вся Чехия
Онлайн-магазин книг с умеренными ценами — доставка по всей Чехии. На украинском языке есть большой выбор: детская литература, учебники, художественная литература и т. д.
Дорогие читатели! До 22 января 2023 года действует промокод на скидку −300 крон при покупке книг в KNIHY DOBROVSKÝ на сумму свыше 2 000 крон.
ПРОМОКОД: AFKD300NAD2000
Для тех, кто собирался покупать учебники по чешскому и т. д., это отличная возможность.
Прага
В фондах Муниципальной библиотеки Праги хранится более 800 украинских книг для детей и взрослых. Некоторые из этих книг можно найти на полках с иностранной взрослой литературой и в отделе детской литературы в филиале, который находится рядом со станцией метро и трамвайной остановкой Staroměstská.
Адрес: Mariánské nám. 98/1, 110 00 Josefov
Зарегистрированные пользователи также могут заказывать книги онлайн для самовывоза в одном из 84 филиалов в Праге.
Библиотека имеет один из богатейших фондов украинских изданий — и классическую, и современную литературу. Библиотека предназначена в первую очередь для ученых-исследователей, но будет полезной и рядовым взрослым читателям (детских книг в библиотеке нет). Регистрация для граждан Украины бесплатна.
Адрес: Národní knihovna ČR — Slovanská knihovna, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
- Центр «Світло»
При Skautský institut na Staromáku недавно открыли первую украинскую библиотеку в Праге.
Адрес: Malé náměstí 9/5
- Детские книги, напечатанные в рамках программы Елены Зеленской «Книги без границ» также можно получить лично в консульстве Украины в Чехии.
Адрес: Charlese de Gaulla 27, Praha 6
Брно
Предлагает книги на украинском для детей и взрослых.
Адрес: Berglův palác, Moravské náměstí 690/15, 602 00
Украинские книги также поступили в чешские школы и библиотеки во многих других городах. О наличии книг спрашивайте у своего учителя или школьного библиотекаря.
Источник: book-institute.org.ua
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день