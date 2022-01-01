Финансовый вопрос к читателям: Закрытие банковских счетов в Чехии

Дорогие читатели, мы открываем новую рубрику «Финансовый вопрос в Чехии». В рамках этой рубрики можно рассказать обо всем, что наболело касательно финансов:

— Закрытие/проверка банковских счетов в Чехии — случалось ли это с вами и как вы справились?

— Повышение тарифов на газ или электричество — как это коснулось вас?

— Изменились ли условия и размер вашего заработка?

— Как сейчас выглядят ваши расходы на день, неделю, месяц?

— Приходится ли вам экономить? Как вы это делаете, в чем себе отказываете? Или, наоборот, ничего не изменилось?

Самые интересные, подробные и развернутые истории опубликуем анонимно на 420on.cz.

►Куда писать: [email protected]

Где можно почитать другие истории читателей?

Рубрика «Как на вас повлияли война и санкции»:

— Как война повлияла на читателей 420on: 7 историй от граждан Украины, Беларуси, Казахстана и России

​

— «Убытки, колоссальные». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 2)

— «В Праге я никто и не могу толком помочь ни семье в Харькове, ни себе». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 3)

​

— История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»

​

— Когда фраза «Лучше, чем под обстрелами» — оправдывает почти все. Истории читателей 420on из Чехии

​

— «Страховка стоит 53 000 крон на двоих детей — и ничего нельзя сделать!». Истории читателей 420on из Чехии​

— «В 90% случаев страховка беженцам не по карману. Так чехи просто разгоняют украинцев». Истории читателей 420on из Чехии

​

— «Ребёнок, по их мнению, является агрессором». Истории читателей 420on из Чехии

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день