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Финансовый вопрос к читателям: Закрытие банковских счетов в Чехии

Финансовый вопрос к читателям: Закрытие банковских счетов в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
03 августа
11:50
679
Те, кто живет в Чехии, расскажите, с какими финансовыми/банковскими проблемами вы столкнулись в Чехии? Свои письма присылайте на мейл [email protected]

Финансовый вопрос к читателям: Закрытие банковских счетов в Чехии

Дорогие читатели, мы открываем новую рубрику «Финансовый вопрос в Чехии». В рамках этой рубрики можно рассказать обо всем, что наболело касательно финансов:

— Закрытие/проверка банковских счетов в Чехии — случалось ли это с вами и как вы справились?

— Повышение тарифов на газ или электричество — как это коснулось вас?

— Изменились ли условия и размер вашего заработка?

— Как сейчас выглядят ваши расходы на день, неделю, месяц?

— Приходится ли вам экономить? Как вы это делаете, в чем себе отказываете? Или, наоборот, ничего не изменилось?

 

Самые интересные, подробные и развернутые истории опубликуем анонимно на 420on.cz.

►Куда писать: [email protected]

Где можно почитать другие истории читателей? 

Рубрика «Как на вас повлияли война и санкции»:

 

Как война повлияла на читателей 420on: 7 историй от граждан Украины, Беларуси, Казахстана и России

«Убытки, колоссальные». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 2) 

 

«В Праге я никто и не могу толком помочь ни семье в Харькове, ни себе». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 3)

История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»

Когда фраза «Лучше, чем под обстрелами» — оправдывает почти все. Истории читателей 420on из Чехии

«Страховка стоит 53 000 крон на двоих детей — и ничего нельзя сделать!». Истории читателей 420on из Чехии

 

«В 90% случаев страховка беженцам не по карману. Так чехи просто разгоняют украинцев». Истории читателей 420on из Чехии

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